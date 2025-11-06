«Я — зеркало деревни». Как в школе, окруженной тайгой и болотом, работает единственная учительница

Кучумовой Тимербике Чагваровне 52 года. Учителем она работает 33 года Источник: Семен Громов / 72.RU

Бежевые каблуки уверенно вышагивают из грязи, светлые волосы аккуратно уложены, цветочный шлейф чувствуешь издалека. Вдоль заброшенных домов, по колеям и слякоти, на работу идет Тимербика Чагваровна. Она заходит в деревянное здание, от всех построек в деревне его отличает только табличка на фасаде: «Топкинская начальная школа». Тимербика Чагваровна — единственная учительница в деревне. И последняя, благодаря которой еще существует школа.

Наши коллеги из 72.RU побывали в Топкинской — труднодоступной деревне в Заболотье Тюменской области. Рассказываем, как посреди тайги и болот работает школа всего с одним преподавателем.

«Вам нужно поговорить с учительницей»

Из Тобольска сорок минут на вертолете до Лайтамака, оттуда — час на моторной лодке. И оказываемся в деревне Топкинской, окруженной тайгой и болотом. Здесь нет интернета, медпункта, клуба и пожарной части. Но есть целая начальная школа.

— Вам обязательно нужно поговорить с учительницей! — говорят местные. И «учительница» произносят так трепетно, что сразу понимаешь: никого в деревне главнее нет.

Из Лайтамака до деревни больше получаса добираемся на моторной лодке. Если нужно в магазин или требуется медицинская помощь, до того как появится зимник, путь только по воде Источник: Семен Громов/72.RU

Идем в школу — с виду обыкновенный деревенский дом с некрашеными досками и высоким крыльцом. В окне видно сотовый телефон, приклеенный на скотч к стеклу. В этой точке ловит связь, сюда же приходят позвонить местные.

Так выглядит школа. Когда ее построили, местные точно сказать не могут. Знают только, что «очень давно» Источник: Семен Громов / 72.RU

Школьный коридор. На входе охранник записал наши имена и фамилии Источник: Семен Громов / 72.RU

Заходим внутрь и попадаем в коридор. Деревянный пол, три двери и печка посередине — всю школу можно осмотреть с порога. Пахнет свежей краской, чувствуется прохлада. Снимаю ботинки, и мне предлагают тапочки. Из класса выходит Тимербика Чагваровна — невысокая женщина со сдержанной улыбкой. И приглашает пройти в кабинет.

Учебный класс, на первый взгляд, ничем не отличается от того, что есть в любой городской школе. Такая же доска, учительский стол, шкаф, доверху набитый учебниками. Только парты четыре, и каждая рассчитана на одного ученика.

Проектора в кабинете нет: незачем Источник: Семен Громов / 72.RU

В шкафах поддерживается порядок Источник: Семен Громов / 72.RU

Учительница говорит, что 1 сентября, как и везде, в школе проходит торжественная линейка Источник: Семен Громов / 72.RU

«Учителя не хотят работать, потому что дети сейчас не такие послушные, как раньше. Они учиться не хотят, некоторые домашние задания не делают совсем. И родители такие нетребовательные», — делится мыслями Тимербика Чагваровна Источник: Семен Громов / 72.RU

Как учительница осталась одна

У Тимербики Чагваровны уложены волосы, слегка подведены глаза, в ушах массивные золотые серьги, на ногах — бежевые туфли на каблуках. Она не знала о нашем приезде. В ответ на комплимент учительница говорит: «А как иначе? Я — зеркало деревни».

В Топкинах Тимербика живет с мужем, дочкой и внучкой Источник: Семен Громов / 72.RU

Тимербика Кучумова родилась в Заболотье (труднодоступная таежная местность в Нижнетавдинском, Тобольском и Вагайском районах Тюменской области. — Прим. ред.), в деревне Топкинбашево. После школы окончила педучилище Тобольска и вернулась в родную школу работать учителем русского языка и литературы. Год проработала там, вышла замуж и переехала в Топкинскую.

Вспоминает, что тридцать лет назад в школе работали две учительницы и один учитель — отец супруга. У каждого было по классу, уроки музыки и рисования делили между собой. Когда одна из учительниц уволилась, на ее место устроилась Тимербика Чагваровна.

— Нас стало трое. Вела один класс, татарский язык и литературу. На всю школу было порядка двадцати учеников, — рассказывает педагог.

В 2000 году учительница перевелась на должность воспитателя, начальные классы вела сестра мужа. Когда через три года та уволилась, все обязанности перешли Тимербике Чагваровне.

На вопрос: «Что вам не нравится в своей работе?» Тимербика Чагваровна говорит: «Я не знаю» Источник: Семен Громов / 72.RU

«Я всё делаю со своей дочерью». Работа школы с одним учителем

— Одна осталась в 2003 году. Сейчас у меня первый, второй и третий классы. В школе всего 4 ученика. Еще у меня группа кратковременного пребывания — это дети с 3 до 7 лет. Мы три часа в день с ними занимаемся, — говорит Тимербика Чагваровна.

Учительница вспоминает, что в какой-то период из деревни массово начали уезжать в Тобольск, потому что работы нет. Сейчас в первом и втором классах по одному человеку, в третий ходят еще два ребенка. Одна из третьеклассниц — внучка учительницы. Основные уроки проходят в первом кабинете. Для изо и технологии — отдельный класс. Если, к примеру, у одного из учеников новая тема, Тимербика Чагваровна объясняет ее индивидуально. В это время остальные ученики работают самостоятельно.

— В прошлом году много учеников было — восемь. Пятеро окончили и перешли в пятый класс, — говорит учительница. — Сейчас у меня на четыре ученика два родителя. Потому что семьи многодетные. Одна мама беременная. У одной два ребенка учатся.

Так выглядит кабинет для занятий изо, он же класс для дополнительных занятий с дошкольниками Источник: Семен Громов / 72.RU

Во всех кабинетах детские поделки Источник: Семен Громов / 72.RU

Уроки, как и везде, длятся 40 минут. Во время самой длинной, 15-минутной перемены дети уходят домой на обед: все живут недалеко. «У них получается такая разминка», — шутит учительница. За телефоны ругать детей не приходится, потому что со связью в школе проблемы.

— Сегодня, к примеру, в этой группе дополнительного образования был всего один ученик. Он пришел пораньше. И мы с ним вдвоем занимались, — рассказывает про сегодняшний день преподаватель.

Еще одна обязанность Тимербики Чагваровны — готовить школу к учебному году. До того как нашла новую уборщицу и истопника, она сама выполняла все обязанности.

— Восемь лет тому назад я сама несколько лет работала уборщицей, некому было просто. А потом в бухгалтерии узнала, какую зарплату получаю за это — 1015 рублей. Я отказалась. По всей деревне искала уборщицу и истопника и нашла. Она проработала 8 лет и в прошлом году уволилась. Получала около десяти тысяч, — рассказывает Тимербика Чагваровна.

Здесь дети могут попить воды. Едят ребята дома Источник: Семен Громов / 72.RU

Зимой физкультуру проводят на лыжах Источник: Семен Громов / 72.RU

Несмотря на старость, вещи поддерживают в порядке — всё выглядит аккуратно Источник: Семен Громов / 72.RU

Охранником в школе работает дочь нашей героини. Работу в школе они разделяют на всю семью.

— Я всё делаю со своей дочерью. Мы всю школу вместе с ней приготовили к учебному году: помыли, покрасили, — говорит Тимербика Чагваровна. — Также сама составляю расписание, отправляю завучу. Он согласовывает в Лайтамаке. Руководство приезжает сюда по возможности, зимой и осенью.

Старинные счеты, в школе с ними играют дети Источник: Семен Громов / 72.RU

«Если я перееду, кто будет учить этих детей?»

Зарплата учителя в Топкинской школе — порядка сорока тысяч рублей. Шестнадцать из них — оклад, остальное — надбавки за классное руководство и дополнительную группу. Тимербика Чагваровна говорит, что ей предлагали переехать в соседнее село, чтобы там работать в большой школе. Она отказалась.

— Разговоры о закрытии школы были весной 2025 года. Я сказала, что останусь и буду учить детей, — говорит педагог. — Если я перееду, кто будет учить этих детей? Если меня не будет, они будут ездить в Лайтамак и будут жить в интернате. А маленькие дети как смогут прожить там целую неделю? Они же маленькие, ничего не понимают. Без родителей, без никого, — эмоционально говорит Тимербика Чагваровна.

Тимербика Чагваровна говорит, что любит свою работу Источник: Семен Громов / 72.RU

По словам Тимербики Чагваровны, смысла строить новую школу уже нет.

— Думаю, что школа просуществует еще 2–3 года. А потом некого будет учить. Потом я перееду в Тобольск, я там квартиру купила. Новая школа нужна, с одной стороны, а с другой — если учеников не будет? Она пустой простоит, — объясняет учительница.

Тимербика Чагваровна говорит, что учит свой последний выпуск в этой деревне.

«У нас осталась только школа». Что будет с деревней

У Данияра Кучумова семеро детей. Он родился в Топкинской и переезжать в город не хочет. Он работает в лесничестве, зарплата там, по словам мужчины, порядка 25 тысяч рублей в месяц. В сезон доходит до пятидесяти. Говорит, что на продукты для семьи хватает.

— Раньше у нас был ФАП, но сейчас медиков нет. Закрыли 2–3 года назад. Приходится за медицинской помощью ехать в Лайтамак. Фельдшер приезжает, когда зимник есть. То есть бывает здесь два раза в год, — говорит Данияр.

У Данияра 7 детей. И школа для их семьи — то, из-за чего они до сих пор остаются в деревне Источник: Семен Громов / 72.RU

Данияр работает в местном лесничестве. В октябре ходит за клюквой и собирает ее для продажи Источник: Семен Громов / 72.RU

Вышку для стабильной связи, говорит Данияр, обещали поставить в этом году — жители сами добились этого после обращения к властям. Он верит, что жизнь в деревне еще может поменяться.

— Хочется, чтобы школа какая-то была. Детям хотя бы спортивную площадку. Только в этом году человек 5–6 переехали отсюда, — добавил Данияр.

В Топкинской есть один магазин, который открыла местная жительница Источник: Семен Громов / 72.RU

Многие дома заброшены Источник: Семен Громов / 72.RU

Если не будет школы, уверен Данияр, большинство из деревни переедут. Потому что отправлять детей в соседний Лайтамак, чтобы они жили в интернате, родители не станут.