Не примут даже на коммерцию: стал известен минимальный балл по ЕГЭ для поступления в вузы

Основной период сдачи ЕГЭ в 2026 году начнется с 1 июня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Проект методики распределения платных мест в университетах на 2026–2027 учебный год опубликовало Минобрнауки. В частности, в документе предлагают запретить прием на коммерческие места при среднем балле ЕГЭ ниже 50.

Как пишет «Коммерсантъ», ранее вузы самостоятельно определяли, какое количество студентов будет учиться платно и по каким специальностям, но с мая следующего года им ограничили возможность обучать студентов на платной основе.

Также предлагается приравнять количество платных мест к среднему количеству студентов, обучавшихся на этом направлении за деньги в последние три года. Если по специальности в вузе учится больше половины студентов, то количество коммерческих мест увеличат на 10%.

Ранее Минобрнауки предложило повысить минимальные баллы за ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы в 2026/2027 учебном году. Документ опубликовали на портале проектов правовых актов.

Кроме того, с 2026 года ЕГЭ ждет еще одно изменение — содержание экзаменов по всем предметам приведут в полное соответствие со школьной программой.