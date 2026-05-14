«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии

Всё стремительно меняется, отражаясь на всех сферах нашей жизни. Не обошли перемены стороной и индустрию красоты Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

Обязательные расходы растут, покупательский спрос меняется (в сторону сокращения трат). Дополнительных проблем подкидывает очередная налоговая реформа с ее повышением НДС. Мы часто слышим, как непросто сейчас живется и работается девелоперам, а бизнесменам из других сфер как? Об этом честно и без прикрас 72.RU рассказала основатель и руководитель центра ногтевого сервиса Brilliance Анастасия Кулачковская. Далее — от первого лица.

Личные предпочтения: как изменились запросы клиентов

— Статистика говорит о том, что посетители салонов [красоты] стали на 17% больше заботиться о здоровье и состоянии ногтей, кожи рук и стоп. Эта появившаяся в 2019–2020 годах тенденция стойко удерживает свои позиции и набирает обороты. Люди стали обращать внимание на то, что покрытие [на ногтях] не самое важное. Здоровье — вот что действительно красиво.

По рынку есть весомый спад (30–40%): об этом свидетельствует плотность записи в салонах города, которую мы регулярно анализируем. Показательно и количество соискателей: приходят как мастера из других салонов, так и частные специалисты. Это говорит о том, что мастерам-одиночкам тоже не хватает клиентов.

У нас плотность записи по сравнению с прошлым годом снизилась примерно на 10%. Не критично, но ощутимо. Что мы делаем:

стараемся держать очень высокий уровень профессионализма, мастеров;

минимизируем текучку кадров с помощью достойных условий для мастеров (не давим штрафами и контролем, есть возможность индивидуальных графиков).

Ну и в целом я очень люблю свою команду и делаю всё, чтобы девчонкам было хорошо со мной. Сохранение постоянного штата дает хорошую возвратность клиентов, так как по большей части они выбирают себе любимого мастера и ходят именно к нему.

Индустрия красоты сейчас и в 2020-м: что изменилось

— Кардинальных изменений, на мой взгляд, не случилось. Революций не произошло. А вот процесс эволюции можно проследить в намеченных тенденциях. Он заключается в том, что хороший уровень сервиса стал базовой потребностью. Клиенты относятся к услугам как к стандартной жизненной необходимости. Появилось много клиентов мужского пола. Способы привлечения клиентов изменились. Больше не работают массовые скидки: нужна персонификация и личный контакт с потребителем.

Раньше на первом месте было эго бьюти-мастеров: [они] соревновались, кто круче может выполнить работу, у кого дороже оборудование. Теперь самое важное, на мой взгляд, — это всеобъемлющая любовь к своему гостю, умение его слушать и слышать.

Дорожает всё. На чем можно и нельзя сэкономить бизнесу

— Цены растут, это правда. [Дорожают] не только расходные материалы, но и продвижение (реклама), аренда, коммунальные платежи. Плюсом накладывается налоговая реформа. Выживут сильнейшие, гибкие и предприимчивые. Это естественный отбор.

Мы приняли несколько мер:

оптимизация: убрали абсолютно все постоянные расходы, от которых можно было отказаться — вплоть до смены ковриков в тамбуре;

экономия: смена поставщиков сервисных товаров и одноразовой продукции — чай, кофе, конфеты, вода, перчатки, простыни, салфетки, антисептики и моющие средства.

Материалы для работы оставили прежние, высокого качества: на этом экономить нельзя. А еще пересмотрели финансовую модель, пересчитали всё до копейки. Цены можно повышать до бесконечности. Но если в процентах распределение неверное, денег всегда будет не хватать. Это надо просто увидеть через простые формулы в Excel.

Мы преследуем рациональный подход, поэтому цены не задираем. Повышение в максимальной точке у нас будет не более чем на 7–10% в год.

Непростой 2026-й: как справляться с возникающими трудностями

— Безусловно, приходится менять бизнес-процессы, подстраиваться под новые правила игры. Принимаем это как новые задачки со звездочкой и идем работать еще больше.

Рекомендую предпринимателям общаться с более сильными и опытными коллегами. Учиться у них и учиться самому. Постоянно держать руку на пульсе мировых и федеральных изменений.

А что будет дальше? Смелые планы

— Раскрою вам секрет. Об этом еще не знает даже моя команда, но вам расскажу. В планах — протестировать формат мини-салонов на 2–3 рабочих места с минимальной расходной частью. В разных районах города.

Цены, сервис и качество — всегда на контроле, и работа над их улучшением продолжится, разумеется. Важная задача — быть стабильными для наших гостей.