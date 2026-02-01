В России изменились правила возврата техники — что это значит для покупателей

В России с 1 февраля начали действовать новые правила возврата технически сложных товаров. Изменения внесли в закон «О защите прав потребителей».
Теперь при возврате некачественного товара потребитель сможет получить разницу между ценой, по которой он его купил, и рыночной ценой аналогичного по характеристикам товара (с учетом износа и года выпуска) на момент удовлетворения требования продавцом или вынесения решения суда.
Например, если покупатель теперь захочет вернуть неисправный ноутбук, купленный два года назад, ему возместят не стоимость новой модели, а текущую рыночную цену такого же бывшего в употреблении устройства.
Изменения также коснулись суммы неустойки за несвоевременный возврат, замену или другие невыполненные требования покупателя: теперь общая пеня не может превышать сумму, которую покупатель заплатил за товар.
Какие товары относятся к технически сложным
Постановлением правительства России был утвержден следующий перечень технически сложных товаров:
легкие самолеты, вертолеты и летательные аппараты с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем);
автомобили легковые, мотоциклы, мотороллеры и транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем), предназначенные для движения по дорогам общего пользования;
тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и оборудование для сельского хозяйства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем);
снегоходы и транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем), специально предназначенные для передвижения по снегу;
суда спортивные, туристские и прогулочные, катера, лодки, яхты и транспортные плавучие средства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем);
оборудование навигации и беспроводной связи для бытового использования, в том числе спутниковой связи, имеющее сенсорный экран и обладающее двумя и более функциями;
системные блоки, компьютеры стационарные и портативные, включая ноутбуки, и персональные электронные вычислительные машины;
лазерные или струйные многофункциональные устройства, мониторы с цифровым блоком управления;
комплекты спутникового телевидения, игровые приставки с цифровым блоком управления;
телевизоры, проекторы с цифровым блоком управления;
цифровые фото- и видеокамеры, объективы к ним и оптическое фото- и кинооборудование с цифровым блоком управления;
холодильники, морозильники, комбинированные холодильники-морозильники, посудомоечные, автоматические стиральные, сушильные и стирально-сушильные машины, кофемашины, кухонные комбайны, электрические и комбинированные газоэлектрические плиты, электрические и комбинированные газоэлектрические варочные панели, электрические и комбинированные газоэлектрические духовые шкафы, встраиваемые микроволновые печи, роботы-пылесосы, кондиционеры, электрические водонагреватели;
часы наручные и карманные механические, электронно-механические и электронные, с двумя и более функциями;
инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические).