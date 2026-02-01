НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
В России изменились правила возврата техники — что это значит для покупателей

В России изменились правила возврата техники — что это значит для покупателей

Новые правила начали действовать с 1 февраля

Изучаем перечень технически сложных товаров | Источник: Дарья Пона / 74.RU

Изучаем перечень технически сложных товаров

Источник:

Дарья Пона / 74.RU

В России с 1 февраля начали действовать новые правила возврата технически сложных товаров. Изменения внесли в закон «О защите прав потребителей».

Теперь при возврате некачественного товара потребитель сможет получить разницу между ценой, по которой он его купил, и рыночной ценой аналогичного по характеристикам товара (с учетом износа и года выпуска) на момент удовлетворения требования продавцом или вынесения решения суда.

Например, если покупатель теперь захочет вернуть неисправный ноутбук, купленный два года назад, ему возместят не стоимость новой модели, а текущую рыночную цену такого же бывшего в употреблении устройства.

Изменения также коснулись суммы неустойки за несвоевременный возврат, замену или другие невыполненные требования покупателя: теперь общая пеня не может превышать сумму, которую покупатель заплатил за товар.

Какие товары относятся к технически сложным

Постановлением правительства России был утвержден следующий перечень технически сложных товаров:

  • легкие самолеты, вертолеты и летательные аппараты с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем);

  • автомобили легковые, мотоциклы, мотороллеры и транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем), предназначенные для движения по дорогам общего пользования;

  • тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и оборудование для сельского хозяйства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем);

  • снегоходы и транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем), специально предназначенные для передвижения по снегу;

  • суда спортивные, туристские и прогулочные, катера, лодки, яхты и транспортные плавучие средства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем);

  • оборудование навигации и беспроводной связи для бытового использования, в том числе спутниковой связи, имеющее сенсорный экран и обладающее двумя и более функциями;

  • системные блоки, компьютеры стационарные и портативные, включая ноутбуки, и персональные электронные вычислительные машины;

  • лазерные или струйные многофункциональные устройства, мониторы с цифровым блоком управления;

  • комплекты спутникового телевидения, игровые приставки с цифровым блоком управления;

  • телевизоры, проекторы с цифровым блоком управления;

  • цифровые фото- и видеокамеры, объективы к ним и оптическое фото- и кинооборудование с цифровым блоком управления;

  • холодильники, морозильники, комбинированные холодильники-морозильники, посудомоечные, автоматические стиральные, сушильные и стирально-сушильные машины, кофемашины, кухонные комбайны, электрические и комбинированные газоэлектрические плиты, электрические и комбинированные газоэлектрические варочные панели, электрические и комбинированные газоэлектрические духовые шкафы, встраиваемые микроволновые печи, роботы-пылесосы, кондиционеры, электрические водонагреватели;

  • часы наручные и карманные механические, электронно-механические и электронные, с двумя и более функциями;

  • инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические).

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Техника Возврат Цена Деньги
Рекомендуем