«Бензин давно перестал быть лишь товаром на АЗС»: что будет с ценами на топливо в 2026 году

Цифры на заправке — как индикатор благосостояния россиян Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Бензин давно перестал быть просто топливом — сегодня это один из ключевых индикаторов экономического самочувствия страны, от которого зависит стоимость поездок, продуктов на полках и работа целых отраслей.

Корреспондент MSK1.RU узнала у аналитиков, каких изменений ждать на топливном рынке в 2026 году и как они отразятся на наших кошельках.

Почему дорожает бензин в России

Динамика на топливном рынке России вызывает беспокойство и у простых граждан, и у экспертов. В 2024–2025 годах бензин стабильно дорожал быстрее общей инфляции. Например, летом 2024 года АИ-92 в Москве стоил примерно 51–54 рубля, АИ-95 — около 56–61 рубля за литр. Летом 2025 года диапазон составил уже 57–60 рублей за АИ-92 и 62–68 рублей за АИ-95.

В среднем по России потребительские цены на бензин выросли в 2024 году на 11,1% при общей инфляции 9,5%. В июле 2025-го бензин в среднем по стране подорожал на 10,4% в годовом выражении.

Цены на бензин только растут Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Экспортные ограничения

Чтобы не допустить дефицита внутри страны, правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина летом 2025 года, а затем продлило ограничения по бензину и частично по дизелю до конца прошлого года. Это немного остудило оптовый рынок, но не отменило общего тренда на удорожание.

«В Госдуме предложили заморозить цены на бензин, но это, скорее всего, останется только предложением, — прокомментировала MSK1.RU кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова. — С другой стороны, это говорит о том, что ситуация находится под контролем. Правительство, на мой взгляд, будет тщательно следить за ситуацией, чтобы предотвратить резкое повышение цен».

Атаки на нефтеперерабатывающие заводы

Геополитика и атаки на нефтеперерабатывающие заводы стали триггерами топливного кризиса 2025 года. Они привели к дефициту бензина и всплеску цен.

«Атаки на НПЗ спрогнозировать невозможно, и бензин не будет дешевле, даже если они прекратятся, — считает основатель транспортно-строительной компании " Капитал " Рамиль Хакимзянов. — Если бензина будет достаточно, то разумнее его экспортировать. То, что Россия сейчас не является поставщиком для своих заказчиков, может плохо отразиться на нашей экономике в будущем, так как чтобы вернуться на международный рынок топлива в виде надежного поставщика, потребуется время».

Налоги и акцизы

В 2025–2027 годах Минфин планирует поэтапно увеличить ставки акциза на бензин пятого экологического класса, что закладывает дополнительные рубли в каждый литр топлива. Например, для дизеля уже заложен рост ставок в 2025 и 2026 годах, и это не одномоментный скачок, а постоянное «подкручивание» налоговой нагрузки.

«На это очень быстро отреагируют автозаправочные станции, как и любой сегмент бизнеса. Будет рост цен на всё — начиная от бензина и заканчивая авиабилетами, ведь дизельное топливо и авиакеросин растут в цене с конца ноября 2025 года, — полагает эксперт топливного рынка Анастасия Бунина. — Минимальное подорожание должно быть в рамках инфляции и плавное, но надо учитывать многие факторы — от политических до различных ЧП».

Цены на 95-й в 2025-м уже перевалили психологический рубеж 70 рублей за литр Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Госрегулирование и демпфер

Чтобы не допустить резкого роста цен для населения, государство придерживает рынок с другой стороны. Работает демпферный механизм, который компенсирует нефтяникам разницу между внутренними и экспортными ценами. По оценке Минэнерго, он должен стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Обнуление или урезание демпфера при резких скачках оптовых цен делает внутренний рынок топлива более непредсказуемым.

«Бензин в России давно перестал быть просто товаром на АЗС — это индикатор того, как государство балансирует между бюджетом, бизнесом и кошельком граждан, — считает маркетолог Мария Гринева. — Это один из ключевых факторов, от которого будут зависеть реальные цены вокруг нас в 2026 году».

Идея заморозить цены

Осенью 2025 года в Госдуме предложили ввести мораторий на повышение розничных цен на АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо до 2026 года. Это позволит увидеть формальную стабильность цен на АЗС, но с риском резкого догоняющего роста после окончания моратория. Всё это происходит на фоне высокой инфляции.

«По данным Банка России, общая инфляция в 2025 году держалась в районе 8% при ключевой ставке 16–17%, а рост цен на бензин и дизель заметно ускорился, — рассказала MSK1.RU Мария Гринева. — Внешние аналитики ждут от экономики РФ слабый рост — около 1% в год в 2025–2027 годах. При этом бюджетные планы предполагают сократить зависимость от нефти и газа и рост налоговой нагрузки на внутренний сектор, в том числе повышение НДС до 22% с 2026 года».

Что будет с ценами на бензин в 2026-м

Эксперты единодушны — в новом году цены на топливо будут только расти. Подорожание будет постепенным и устойчивым.

«С 2026-го у нас увеличивается налоговая нагрузка, и запланировано повышение акцизов на топливо и транспорт, — говорит Анастасия Бунина. — В первые пару месяцев цены на бензин будут расти активно, далее начнется плавный сезонный рост».

Вряд ли мы будем ездить меньше. А платить больше — наверняка Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

По мнению аналитиков, в 2026 году не произойдет резких скачков ценников на АЗС, а движение вверх в пределах 10–15% за год выглядит вполне реалистичным.

«Это стандартная инфляционная динамика, которая характерна и для других категорий товаров и услуг, — объясняет финансовый эксперт Татьяна Волкова. — Дальнейшее поведение цен будет напрямую зависеть от двух факторов: курсовой динамики рубля и общей геополитической ситуации. Если курс доллара окажется ближе к отметкам, которые сегодня обсуждает рынок, а внешнеполитические риски сохранятся, давление на стоимость топлива может усилиться. В этом случае удорожание выше базовых 10–15% исключать нельзя».

При отсутствии жесткого моратория и при сохранении текущего курса рубля розничные цены на бензин будут расти примерно на уровне инфляции плюс 2–3 процентных пункта за счет акцизов. То есть в пределах 7–10% за год.

«Это означает, что АИ-95 в Москве может выйти в коридор 68–75 рублей за литр. АИ-92 — в диапазон 62–66 рублей за литр, — предполагает Мария Гринева. — В стресс-сценарии, при новом витке топливного кризиса или ослаблении рубля, рост может быть двузначным. В мягком сценарии с работающим мораторием и дополнительными субсидиями часть роста будет временно " съедена " госрегулированием, но тогда выше риск резкого догоняющего скачка после окончания ограничений».

Как цена бензина влияет на всё

То, что бензин дорожает, так или иначе ощущает каждый из нас, и не только на заправке. На обычных людей и бизнес это влияет через:

подорожание доставки продуктов и товаров;

рост цен на такси и каршеринг;

удорожание строительства и ремонта, где топливо и логистика занимают большую долю себестоимости.

«Для малого бизнеса бензин — важная часть ежемесячных расходов. У курьерских служб, сервисов с выездом, небольших производств и стройкомпаний топливо может занимать 15–30% всех издержек, — объясняет Мария Гринева. — Рост стоимости бензина на 10% легко " съедает " несколько процентных пунктов маржи. Если предприниматель не поднимает цены, он зарабатывает меньше. Если поднимает — часть клиентов уходит, но остальные платят больше».

Бензин подорожает — а вместе с ним все товары и услуги Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Цены на бензин редко растут в одиночестве. Вместе с ними повышаются налоги, страховка, аренда, стоимость запчастей и многих других товаров. Поэтому даже умеренный рост цены топлива приводит к волне подорожаний.

«Это очень болезненная тема как для граждан, так и для экономики в целом, ведь рост цен на бензин сразу влияет на стоимость продуктов, перевозок и других товаров. Стоимость бензина закладывается в себестоимость любой продукции, поскольку логистика и транспортировка имеют место почти везде», — добавляет Рута Абрамова.

Текущая ситуация на рынке бензина вызывает беспокойство у экспертов. В России не только растут цены, но и сказывается нехватка топлива.

«Наша страна применила уже практически все меры. Например, ограничение экспорта топлива за рубеж. Всё топливо, которое есть в России, остается в стране. И при этом цена всё равно растет. Трудно представить, если бы сейчас продолжался экспорт, какая тогда была бы цена? — комментирует MSK1.RU Рамиль Хакимзянов. — У нас идет замедление экономики. Мы видим это по рынку грузоперевозок — грузов перевозится гораздо меньше. И спрос на топливо меньше, чем в предыдущие годы. А цена всё равно растет. Это говорит о дефиците топлива».

