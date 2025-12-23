А налоги он платит? Где, на кого и за сколько работает Дед Мороз: задаем взрослые вопросы о самой волшебной должности в стране

Редакция НГС не рекомендует статью к прочтению тем, кто верит в существование Деда Мороза Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Что за Новый год без Деда Мороза? Каждую зиму волшебник приносит детям (иногда не только) радость, подарки и исполняет их мечты. С возрастом дети осознают, что Дедом Морозом был либо родственник, либо приглашенный аниматор: первый работает на энтузиазме, второй — за гонорар. А как работает всероссийский Дед Мороз? Сколько стоит пригласить того самого, «настоящего» волшебника из Великого Устюга? Бюджетник ли он? И кто вообще за всем этим стоит? NGS попытался найти ответы на взрослые вопросы к Деду Морозу.

Где живет Дед Мороз?

В 1999 году Дед Мороз поселился в городе Великий Устюг Вологодской области. Его вотчина находится в 12 километрах от города, рядом с рекой Сухоной. До Великого Устюга сегодня можно долететь на самолете из Вологды и Череповца, а поездом добраться можно только до города Котласа в полутора часах езды от дома волшебника.

Вотчина Деда Мороза включает в себя несколько ключевых объектов. Самый главный — терем, в котором, согласно легенде, живет сам Дедушка. В трехэтажном здании есть рабочий кабинет, сказочная лаборатория и спальня.

Добраться до вотчины Деда Мороза — отдельное приключение. Дорога из Санкт-Петербурга, например, займет больше суток Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

На вотчине также есть три гостиницы, горка, пруды, чайная, зоосад. А еще доступ в мультивселенную русских народных сказок: на «Тропе сказок» собрали Бабу-ягу и Соловья-разбойника.

Вотчина Деда Мороза работает круглый год, но активнее всего гости посещают ее с 18 ноября (день рождения Деда Мороза) до середины января. Комплекс предлагает разные виды туров стоимостью от 3,5 тысячи до 23 тысяч рублей с человека. В некоторые программы входит встреча и с самим Дедом Морозом.

Есть у него и филиал в городе — резиденция в самом Великом Устюге. Мероприятий здесь проводят не меньше, чем на берегу Сухоны. В основном это групповые развлекательные программы в резиденции, «Доме моды», «Почте Деда Мороза», музее, а также городские экскурсии.

На кого работает Дед Мороз?

АО «Дед Мороз» появилось в том же году, что и резиденция, — в 1999-м. И год от года его финансовые показатели, по данным Rusprofile, растут. В 2024-м АО отчиталось о выручке в 356 миллионов и чистой прибыли в 53 миллиона рублей.

Директором АО «Дед Мороз» с июня 2025 года назначен Фатих Шафиков. В прошлом он двукратный чемпион Европы по ушу и мануальный терапевт, и до назначения был хорошо знаком с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. Это неудивительно: глава региона профессионально занимался боевыми искусствами, поэтому несколько раз встречался с будущим директором «Деда Мороза» на соревнованиях.

«Неожиданная встреча. Было дело больше 30 лет назад. Сейчас заехал Фатих Шафиков — давний спортивный друг, яркий представитель дагестанской ветви развития ушу в СССР/России. Соревновались с ним еще детьми», — писал в 2023 году Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Фатих Шафиков (слева) руководит АО «Дед Мороз» с лета этого года Источник: Георгий Филимонов / T.me

Предшественником Фатиха Шафикова был бывший глава местной администрации Алексей Израловский. До него АО «Дед Мороз» руководил Олег Васильев, погибший в октябре 2020 года при крушении частного вертолета. На борту были также президент вертолетной компании «Аэросоюз» Сергей Мюзер и 27-летняя девушка — они направлялись на экскурсию на вотчину Деда Мороза.

С 2003 по 2020 год во главе АО «Дед Мороз» стояла экс-депутат Заксобрания Вологодской области (созыв 2016–2021 годов) Татьяна Муромцева. В конце прошлого года ее признали виновной в махинациях с имуществом акционерного общества, приговорили к семи годам условно и взыскали почти 60 миллионов рублей ущерба. По версии следствия, директор оказывала туристические услуги через свои подконтрольные фирмы, используя имущество АО «Дед Мороз». 10 декабря стало известно о смерти Татьяны Муромцевой, — по данным СМИ, она тяжело болела.

АО «Дед Мороз» с конца 90-х обладает правами на девять товарных знаков, среди которых «Дед Мороз», «Резиденция Деда Мороза», изображение самого волшебника и другое. У общества есть дочернее предприятие ООО «Дед Мороз-Сервис», которым также руководит Фатих Шафиков (руководство им автоматически достается директору АО «Дед Мороз»). Компания отвечает за гостиничный комплекс на вотчине Деда Мороза. В 2024 году организация заработала 6 миллионов чистыми при выручке в 16 миллионов рублей. Номера стоят от 11 тысяч за три ночи, но большинство мест уже занято.

Дед Мороз — бюджетник?

Ответ на этот вопрос, казалось бы, простой: Дед Мороз — это сотрудник бюджетной организации. Такой вывод напрашивается при изучении владельцев акционерного общества. С момента основания АО «Дед Мороз» почти полностью принадлежало государству: в состав учредителей входили Комитет по управлению имуществом (ныне ликвидирован) и Министерство имущественных отношений и градостроительной деятельности Вологодской области. Третьим учредителем было ОАО «Новаторский леспромхоз», ликвидированное в 2005 году.

С конца 2021 года данные о собственниках АО «Дед Мороз» скрыты, но оно всё еще остается подконтрольной правительству Вологодской области. Об этом, например, прямо говорится в карточке АО на сайте госзакупок: «Дед Мороз» участвует в закупках по 223-ФЗ — это значит, что доля Российской Федерации или муниципального образования в организации превышает 50%.

Чтобы узнать подробнее о деталях трудоустройства волшебника, НГС направил официальный запрос в пресс-службу АО «Дед Мороз» и лично генеральному директору. Фатих Шафиков объяснил, что, хотя акционерное общество по большей части принадлежит правительству региона, Дед Мороз не бюджетник.

«Да, у нас государственный собственник, но это не бюджетная организация», — сообщил директор организации.

К Деду Морозу и его внешнему виду есть вполне конкретные требования: например, человек ростом ниже 190 сантиметров не подойдет Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

По его словам, главный волшебник страны официально трудоустроен в АО. Более того, Дедом Морозом уже много лет работает один и тот же человек.

«У нас один официальный Дед Мороз, который везде заявлен и работает уже много лет. Уже очень давно, еще до моего прихода — больше десяти лет», — подчеркнул Фатих Шафиков.

На вопрос об окладе Деда Мороза директор ожидаемо не ответил: это коммерческая тайна. Если судить по страховым и другим взносам в ПФР, то можно предположить, что Дед Мороз как минимум может рассчитывать на достойную пенсию. С 2020 по 2024 год пенсионные отчисления АО «Дед Мороз» увеличились на 1000% — с 2,5 миллиона до 29,9 миллиона рублей. Взносы на ОМС и соцстрахование тем временем сократились до нуля. Также на третий квартал 2025 года у АО «Дед Мороз» есть налоговая задолженность в 2,9 миллиона рублей, следует из отчета ФНС.

По данным сайта «Работа России», на вотчине Деда Мороза есть шесть открытых вакансий с зарплатой от 31,7 тысячи до 50 тысяч рублей. В волшебные помощники требуются те, кто обладает компетенциями юриста, уборщиков, официанта, повара, горничной и рабочих.

Так как большинство услуг АО «Дед Мороз» оказывает через госзакупки, можно узнать, во сколько обойдется его визит, если вы представитель бюджетной организации.

В декабре 2024 года услугами Деда Мороза воспользовался образовательный центр «Сириус»: шестичасовое выступление волшебника и его помощника обошлось в 500 тысяч рублей. Из закупки также следует, что к образу Деда Мороза есть ряд требований: опыт работы в проекте «Великий Устюг — родина Деда Мороза» не менее десяти лет, рост не менее 190 сантиметров, плотное телосложение, речь без дефектов и приятный, громкий, низкий голос.