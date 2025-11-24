Пенсионерам напомнили об изменении декабрьских выплат: что нужно знать

Пенсионные выплаты в декабре будут приходить пожилым россиянам по особому графику, который изменится из-за предстоящих новогодних праздников. Подробнее об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Январские пенсии начнут перечислять заранее. Первые поступления придут 25 декабря, основной поток выплат произведут 26–29 декабря, а в некоторых регионах деньги поступят уже 24 декабря. Перечислять выплаты будут автоматически. Поэтому никаких заявлений в Социальный фонд писать не нужно.

«Средства поступят на карты или будут доставлены почтой по региональному графику», — отметил парламентарий.

График выплат через банк

Деньги придут в последнюю неделю декабря пожилым россиянам, если они получают пенсию на банковскую карту. Говырин отметил, что банки обязаны провести операции не позднее последнего рабочего дня года — в 2025 году это 30 декабря. Переводы будут производить постепенно, чтобы не перегружать систему.

График выплат через «Почту России»

Пенсионеры, которые получают выплаты через почтовые отделения, могут забрать их с 26 по 30 декабря. «Почта России» составляет графики заранее, а в северных и дальневосточных регионах доставка часто стартует на день-два раньше из-за расстояний и погодных условий.

Декабрьскую пенсию россияне получат по стандартному графику — с 3 по 25 декабря. Если дата поступлений придется на выходные, то выплаты перечислят заранее.

Январская пенсия в конце декабря придет тем, кто обычно получает выплаты с 1 по 10 число каждого месяца. Остальные выплаты придут уже после новогодних праздников.

Досрочные январские пенсии будут уже с учетом индексации 2026 года: страховые пенсии вырастут на 7,6%, стоимость пенсионного балла составит 156,76 рубля, фиксированная выплата увеличится до 9584,69 рубля. Социальный фонд проведет перерасчет автоматически, а повышенные суммы пенсионеры получат уже в декабре.

Точную дату поступлений можно проверить в личном кабинете СФР, на портале «Госуслуги» или в отделении почты.

«Независимо от региона и способа получения, пенсии будут выплачены без задержек и в полном объёме до начала новогодних праздников», — заверил депутат Говырин в разговоре с RT.

