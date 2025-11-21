НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Пожилым россиянам хотят подарить 13-ю пенсию: кому и когда на нее рассчитывать

Пожилым россиянам хотят подарить 13-ю пенсию: кому и когда на нее рассчитывать

Депутаты продвигают эту идею уже много лет

Пожилым россиянам обязательная допвыплата необходима к Новому году

Пожилым россиянам обязательная допвыплата необходима к Новому году

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

В России предлагают ввести ежегодную 13-ю пенсию, которую планируют выплачивать к Новому году. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

«В условиях низких пенсий и высокой инфляции необходимо обеспечить пожилым людям дополнительные выплаты к Новому году. С 2013 года мы ежегодно вносим предложение о 13-й пенсии, в ближайшее время вновь внесем такую инициативу», — сказал Миронов в разговоре с ТАСС.

По словам депутата, часть пенсий идет на ЖКХ, лекарства, но при этом пенсионерам не хватает денег на продукты. Парламентарий уверен, что обязательная допвыплата пожилым россиянам необходима к Новому году, чтобы они «могли себя побаловать, накрыть нормальный стол и купить подарки внукам».

«Давно пора хотя бы такой разовой выплатой сказать им спасибо! Мы обязательно добьемся введения 13-й пенсии, также как добились возвращения индексации работающим пенсионерам», — подчеркнул Миронов.

В прошлом году депутаты тоже выступали с предложением ввести эту дополнительную выплату. О том, что такое 13-я пенсия и почему ее не ввели раньше, можно узнать в отдельном материале.

А еще в декабре этого года многих пенсионеров ждет сюрприз. Некоторым поднимут выплаты, а другим и вовсе заплатят сразу две пенсии. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Алена Смагина
Алена Смагина
Гость
50 минут
Если и прим, то как обычно с поправочкой, тем комуза 90 )
Гость
20 минут
хватит обещать невыполнимое.
