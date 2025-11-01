НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Москве прощаются с Романом Поповым, звездой «Полицейского с Рублевки»: его кремируют, а прах развеют над Черным морем

Артисту было 40 лет

В Москве прощаются с Романом Поповым, звездой «Полицейского с Рублевки»: его кремируют, а прах развеют над Черным морем

Артисту было 40 лет

290
Прощание с Романом Поповым проходит в ЦКБ № 1 Управления делами президента РФ | Источник: Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RUПрощание с Романом Поповым проходит в ЦКБ № 1 Управления делами президента РФ | Источник: Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Прощание с Романом Поповым проходит в ЦКБ № 1 Управления делами президента РФ

Источник:

Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

В Центральной клинической больнице Москвы сегодня царит атмосфера тихой скорби. Здесь проходят похороны Романа Попова — актера, чья улыбка и обаяние запомнились миллионам зрителей по сериалу «Полицейский с Рублевки». Проститься с артистом пришли его самые близкие: семья, друзья и коллеги, для которых эта потеря стала невосполнимой.

После траурной церемонии тело актера будет кремировано. Это было его последним желанием. А завершится земной путь Романа Попова над волнами Черного моря — именно там, согласно воле артиста, его близкие развеют прах. Об этом агентству РИА Новости сообщил шоумен и друг покойного Оганес Григорян.

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

«Это был мой самый близкий друг. Мы дружили двадцать с лишним лет, работали вместе на одной сцене на протяжении пятнадцати лет. Это мой напарник, это друг моей семьи, — рассказал он журналисту MSK1.RU. — Он был улыбающимся, смешным для зрителей».

Роман Попов ушел из жизни 28 октября. Последние семь лет артист боролся с астроцитомой (рак головного мозга) и даже вышел в ремиссию, но в этом году случился рецидив, и Роман Попов частично ослеп.

11 октября Роману Попову стало плохо. Его экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Ситуация обострилась и на фоне борьбы с болезнью у актера диагностировали прободение язвы желудка. Это образование сквозного отверстия в стенке желудка, которое приводит к вытеканию его содержимого в брюшную полость. Ему провели срочную операцию, через время еще одну. Но лечение не имело должного результата и артисту стало хуже. Врачи подключили к ИВЛ.

Последние месяцы перед госпитализацией звезда сериала «Полицейский с Рублевки» жил в доме за городом. Его окружали жена, дети и мать. Им пришлось выставить дом на продажу. Лечение и лекарства дорого обошлись семье.

О том, как близкие и коллеги провожают Романа Попова в последний путь, MSK1.RU рассказывает в онлайн-репортаже.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Екатерина ФадееваЕкатерина Фадеева
Екатерина Фадеева
Корреспондент MSK1.RU
