«Хайпуют, обвиняя в русской пропаганде». Создатель «Маши и Медведя», ответил на слухи о закрытии самого популярного мультика в мире

Мало кто знает, что создатель легендарного мультика родом из Среднеуральска Источник: Олег Кузовков; кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Мультсериал «Маша и Медведь», созданный в 2009 году, до сих пор любят и смотрят по всему миру — но мало кто знает, что создатель легендарных персонажей Олег Кузовков родился и вырос на Урале.

Хотя режиссер редко дает интервью, E1.RU удалось с ним пообщаться. Инноватор мировой анимации рассказал о том, как прошло его детство в Свердловской области, о переезде в Лос-Анджелес, а также раскрыл секреты его главного детища — «Маши и Медведя».

«Могу достать паспорт из широких штанин»

— Вы родом из Среднеуральска. Расскажите, как прошло ваше детство? Какие воспоминания остались?

— Точно так: могу даже достать паспорт из широких штанин и гордо предъявить запись о месте рождения. Детство было вполне себе счастливым — куча друзей, озеро, леса, игры в индейцев и так далее. Правда, мама, учительница математики, загружала дополнительной учебой, пыталась вырастить из меня ботаника с математическим уклоном. Тогда негодовал: детства лишают, а сейчас считаю, что мало загружала.

Воспоминаний много. Плохие забылись, хорошие остались: бабушкины уха и пироги, потасовки с сестрой Леной, выезды с отцом-геологом на природу, музыкальная школа, танцевальный кружок — масса самых приятных воспоминаний. Детство ж золотое и неповторимое, другого не было и не надо.

— Расскажите о своей семье. Она живет на Урале?

— Жила. Бабушка, мама и папа давно ушли. Сестры с детьми живут по соседству в Верхней Пышме. Такие дела.

— Часто ли бываете в родных краях?

— К сожалению, нет. Последний раз приезжал прощаться с отцом аж в 2013 году. Недоработка. Всё как-то времени не хватает, дела не пускают. Надо, конечно, эту ситуацию поправить.

На Колымской производственной практике от МГРИ Источник: Олег Кузовков

«Затянула мультяшная трясина»

— Вы окончили Московский институт стали и сплавов, а затем Геологоразведочный институт. Сколько работали по профессии? И почему потом всё-таки ушли в творчество?

— Ну, «стали и сплавов» я не заканчивал. Тогда целая эпопея образовалась. Из МИСиС я перевелся в Московский геологоразведочный, потом на два года ушел в армию, после дембеля восемь месяцев поработал установщиком декораций на «Мосфильме», и уж только после этого под натиском родителей восстановился в геологоразведочном и получил диплом о заветном высшем образовании.

После окончания по распределению проработал больше года на кафедре разработки россыпных месторождений в том же институте. А осенью 1988 года поступил на курсы аниматоров мультстудии «Пилот» легендарного Александра Михайловича Татарского, и всё — затянула мультяшная трясина. Как и почему произошло так, а не иначе, никогда не задумывался, и мыслей о том, как бы жизнь сложилась бы, если не попал бы в «Пилот», не возникало. Видимо, судьба такая.

Художник в мультстудии «Пилот». В шапке и с батоном в руке — руководитель Александр Татарский Источник: Олег Кузовков

— Помните ли свою первую анимацию?

— Как такое забудешь? Конечно, помню — задание «Мячик» на анимационных курсах в «Пилоте». Задача была нарисовать, как мячик скатывается по столу и, подпрыгнув несколько раз, укатывается. Пару дней вместе с трехлетним сыном катали все его мячики всеми возможными способами. Потом несколько дней рисовал, штриховал тени и тому подобное. За это был вознагражден чудом оживания — на экране монтажного стола мячик действительно катился и прыгал. Ничего круче этого я больше не создавал.

— После вы переехали в Лос-Анджелес. Над какими проектами работали за границей?

— Не всё так быстро было. После нескольких лет работы на «Пилоте» мы с Владиком Барбэ (аниматором «Падал прошлогодний снег», режиссером «Коробки с карандашами» и много еще чего) организовали студию «Классика», потом была студия «Нильс», где мы со Славой Ушаковым делали «Человек и кошка», и только после финансового кризиса в августе 1998-го меня занесло в Лос-Анджелес.

Ни над чем особо примечательном я там не работал. Похвалиться нечем, но необходимый опыт и по жизни, и по профессии получил. Олег Кузовков режиссер

После четырех лет пребывания персонажем не в своей сказке вернулся в Москву. В то время как раз всё начало оживать после девяностых, и удалось запустить «Машу и Медведя». Опять судьба так сложилась.

Некоторое время аниматор жил в Лос-Анджелесе Источник: Олег Кузовков

— Расскажите о жизни за границей. Было ли тяжело переехать в другую страну? К чему пришлось привыкать?

— Ничего особенного рассказать не могу. Разочарований не было, так как не был очарован. Занесло меня туда совершенно случайно, абсолютно неподготовленным к их реалиям. Привыкать после российской искренности и открытости действительно тяжело, но не невозможно. Я не из той сказки персонаж. Мне здесь на порядок лучше и интереснее. Я ж родился в Среднеуральске.

«Кто-то пытается хайпануть, обвиняя в русской пропаганде»

— Что вас вдохновило на создание персонажей «Маши и Медведя»?

— Поездка с друзьями в Крым. Двухметровый папочка круглосуточно носился за своей малолетней дочкой по всему пляжу. Очень комичная картина была, вдохновляющая.

— Сразу ли мультсериал был замечен? Когда популярность стала набирать обороты?

— Удивительно, но да. Сразу после рождественской премьеры в «Спокойной ночи, малыши». Самым верным признаком было появление пиратских DVD на всех лотках России — а пираты нюх на потенциальную популярность имели сверхъестественный. Ну и с каждой новой серией популярность росла, росла, пока не выросла.

— Как вы относитесь к некоторым странным теориям о «Маше и Медведь»? Например, есть версия, что Маша — это призрак, который мстит Медведю за свою гибель.

— Да никак. Побочный эффект популярности. Опровергать точно не намерен.

— Многие дети после просмотра мультсериала начинают подражать Маше. Часто ли вы встречались с критикой со стороны родителей?

— Это кто кому подражает. Сериал делается гордыми родителями беспокойных чад. Там полно линий из реальной жизни реальных детишек. Я свою неугомонную сестру в детстве несколько раз «увековечил». Знаете, как родители жалуются: «Мой-то что отчудил, что отчебучил-то», а дальше с трудно скрываемой гордостью ведают о «подвигах» своих детушек. Нет, нормальные родители не жалуются.

Жалуются, как правило, бездетные профессиональные защитники детства и поклонники запрещенного, к счастью, движения «чайлдфри». Олег Кузовков режиссер

Олег Кузовков не стал опровергать фанатские теории о сериале Источник: Kino-teatr.ru

— Как думаете, почему проект «Маша и Медведь» живет уже столько лет и не теряет популярности?

— Мне кажется, потому что очень искренне рассказывает детям и родителям о детях и родителях. Ну и, конечно, сделан сериал очень лихо, на уровне. И картинка, и анимация, и музыка, и ненавязчивая мораль.

— Вы любите больше Машу или Медведя? Или всех одинаково?

— Вопросик… Это как ребенка спросить: «А кого ты больше любишь, маму или папу?». Нет верного ответа. Наверное, всех одинаково.

— Повзрослеет ли Маша когда-нибудь?

— Да кто ж эту егозу знает? Для интриги можно, конечно, сказать что-то многозначительное типа «жизнь покажет» или «поживем — увидим». Категорически отметать сию возможность не буду, но пока не понимаю зачем. Пусть наслаждается нескончаемым детством, в отличие от нас всех.

— Чаще всего образ самого создателя тоже можно проследить в его детище. А кто в мультсериале вы?

— Работающие на сериале аниматоры утверждают, что Медведь.

В «Маше и Медведе» есть образ и самого создателя. Похож? Источник: Олег Кузовков

— Сколько уходит времени и денег на создание одной серии? Сколько человек в команде трудится над этим?

— В зависимости от изощренности сюжета и визуальной сложности, на серию уходило от четырех до шести месяцев. Состав съемочной группы, в зависимости от этого же, до двадцати пяти человек. Всего на проекте работало явно больше сотни.

— Мультсериал стал культурным кодом: его показывают во многих странах, устраивают фестивали. Думали ли вы когда-то, что проект выйдет на международный уровень?

— Да нет. Затевался сериал как исключительно русский и для русской публики. Никаких мыслей насчет того, что это какой-то ответ какому-то Голливуду, который и не спрашивал, у меня лично никогда не возникало. Видимо, звёзды настолько удачно сложились для замечательной команды, работающей на сериале. Заслужили.

В 2019 году Книга рекордов Гиннесса отметила эту серию «Маши и Медведя» как самый просматриваемый мультфильм на YouTube Источник: YouTube.com

— Отсюда вопрос: «Маша и Медведь» объединяет? Какая цель у мультсериала?

— Очень трудный вопрос. Кого-то, безусловно, объединяет, кто-то пытается хайпануть, обвиняя сериал в русской пропаганде, кто-то пытается урвать что-то. Детям нравится, это точно — и это главное. Это и было целью.

«Насчет прекращения работы в России очень сильно сомневаюсь»

— Появятся ли в ближайшем будущем в мультсериале новые персонажи?

— Производство сериала, насколько я в курсе, завершается в этом году. Трудно сейчас сказать что-то про будущее, хоть и ближайшее.

— Команда анимационной студии Animaccord закрыла московский офис и прекратила работу в России. Почему вы приняли такое решение? Как это повлияет на обычного зрителя?

— За Animaccord ничего сказать не могу: это их решение, не мое. Насчет прекращения работы в России очень сильно сомневаюсь, это, мне кажется, за пределами полномочий Animaccord. А как на обычного зрителя повлияет? Да, наверное, никак. Те, кто полюбил и смотрел, продолжат смотреть. Те, кого раздражало, найдут другой объект для осуждения и негодования. Поживем — увидим.

Команда анимационной студии Animaccord закрыла московский офис и прекратила работу в России Источник: кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

— Над какими проектами вы работаете сейчас?

— Пытаюсь придумать и запустить что-то новенькое. Очень давит Машкина популярность, неимоверно трудно соответствовать. Пока не осмелюсь ни оглашать, ни показывать рабочие материалы.

Сейчас Олег Кузовков работает и над другими проектами, но пока ему мешает «Машкина популярность» Источник: кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

В 2024 году в Екатеринбурге официально открылся ресторан «Маша и Медведь». По такому случаю город посетил Денис Червяцов — сценарист и режиссер популярного мультфильма. Нам удалось пообщаться с ним и задать вопросы, которые, пожалуй, интересовали каждого взрослого после просмотра «Маши и Медведя».