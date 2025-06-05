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Культура Онлайн-трансляция Церемония открытия Забайкальского кинофестиваля началась в Чите: онлайн

Церемония открытия Забайкальского кинофестиваля началась в Чите: онлайн

Следим за церемонией в реальном времени

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1 комментарий

XII Забайкальский международный кинофестиваль (12+) стартует в Чите. Впереди насыщенная программа — забайкальцы смогут увидеть хорошее кино, побывать на творческих встречах любимых артистов и насладиться ощущением праздника. Ну а 5 июня всё только начинается. Мы проведем онлайн-трансляцию с торжественного открытия ЗМКФ.

В этом году кинофестиваль заручился поддержкой крупного бизнеса, представленного в Забайкалье. Генеральным партнером XII Забайкальского кинофестиваля стал Быстринский ГОК. Также в числе партнеров группа компаний «Хайлэнд Голд».

Елена Раздобреева

Александр Михайлов говорит о Забайкалье.

Источник:

Егор Захаров

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Елена Раздобреева

— Кто не несет прекрасное — тот грешит, — говорит Александр Михайлов.

Церемония открытия Забайкальского кинофестиваля началась в Чите: онлайн | Источник: Олег ФёдоровЦеремония открытия Забайкальского кинофестиваля началась в Чите: онлайн | Источник: Олег Фёдоров
Источник:

Олег Фёдоров

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Елена Раздобреева

На экране показывают нарезку фильмов с Александром Михайловым. А песня-то какая!

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Елена Раздобреева

Губернатор Александр Осипов подарил Александру Михайлову икону.

Источник: Олег ФёдоровИсточник: Олег Фёдоров
Источник:

Олег Фёдоров

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Елена Раздобреева

— Дорогие земляки, дорогие друзья, дорогие наши гости, мы искренне рады всех сегодня приветствовать здесь, в родном Забайкалье, на празднике XII Забайкальского международного кинофестиваля. Мы очень надеемся на то, что все из нас, кто любит кино, кто заинтересован в кино, получит какие-то эмоции, которые помогут нам в этой жизни жить в удовольствие, размышлять о глубоком и находить самих себя там, где мы, может быть, порой теряемся. Словом, всем нам в эти прекрасные дни Забайкальского кинофестиваля хорошего, прекрасного кино, — говорит Виктор Шкулёв.

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Елена Раздобреева

На сцене Виктор Шкулёв и Александр Михайлов.

Источник: Тамара Ван-Фу-ЛиИсточник: Тамара Ван-Фу-Ли
Источник:

Тамара Ван-Фу-Ли

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Елена Раздобреева

Губернатор считает, что кинофестиваль — это про яркие эмоции, про искусство:

— Это праздник, который дает нам возможность остановиться и остаться самими собой.

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Елена Раздобреева

— Дорогие гости, земляки, забайкальцы. Это большая честь — встречать наших гостей, — говорит Осипов.

По словам губернатора, кинофестиваль — это настоящий и искренний разговор с самим собой.

Осипов подметил, что в истории России и Европы всегда были связаны военные события и природные явления: пожары, наводнения, ветры.

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Елена Раздобреева

На сцене губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Источник: Олег ФёдоровИсточник: Олег Фёдоров
Источник:

Олег Фёдоров

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Елена Раздобреева

Ну красота же!

Источник: Олег ФёдоровИсточник: Олег Фёдоров
Источник:

Олег Фёдоров

Источник: Олег ФёдоровИсточник: Олег Фёдоров
Источник:

Олег Фёдоров

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Елена Раздобреева

Гия и Агата говорят про свою любовь к кино.

— Позвольте насладиться вашими аплодисментами, это несомненно. Позвольте представиться. Я Георгий Перадзе, актер, режиссер, поэт и человек без памяти влюбленный в кино.

— Ну а я Агата — актриса и, признаюсь, тоже большая поклонница историй, которые оживают на экране. И сегодня мы с Георгием будем вашими проводниками в чарующий, вдохновляющий, по-настоящему непредсказуемый мир двенадцатого Забайкальского международного кинофестиваля!

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Елена Раздобреева

Ведущие Агата Муцениеце и Гия Перадзе начинают церемонию.

Источник:

Егор Захаров

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Елена Раздобреева

Красота на открытии.

Источник:

Егор Захаров

Источник:

Егор Захаров

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Елена Раздобреева

Дуэт с губернатором? Почему нет!

Певец Николай Рябуха признался, что мечтает спеть вместе с Александром Михайловичем. Песня — на выбор губернатора.

Александр Осипов не против:

— С таким певцом было бы отрадно спеть вместе. Конечно, у нас класс разный, но, я думаю, он вытащит.

Он отметил, что если будет петь, то это будет «настоящая, русская, забайкальская» песня.

Источник:

Виктория Тонких

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Елена РаздобрееваЕлена Раздобреева
Елена Раздобреева
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Забайкальский кинофестиваль
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Комментарии
1
Гость
1 час
Международный-то он - между какими народами? Эритреи и Афганистана? Цирк среди хрущоб.
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