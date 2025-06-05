Церемония открытия Забайкальского кинофестиваля началась в Чите: онлайн

XII Забайкальский международный кинофестиваль (12+) стартует в Чите. Впереди насыщенная программа — забайкальцы смогут увидеть хорошее кино, побывать на творческих встречах любимых артистов и насладиться ощущением праздника. Ну а 5 июня всё только начинается. Мы проведем онлайн-трансляцию с торжественного открытия ЗМКФ.
В этом году кинофестиваль заручился поддержкой крупного бизнеса, представленного в Забайкалье. Генеральным партнером XII Забайкальского кинофестиваля стал Быстринский ГОК. Также в числе партнеров группа компаний «Хайлэнд Голд».
Александр Михайлов говорит о Забайкалье.
— Кто не несет прекрасное — тот грешит, — говорит Александр Михайлов.
На экране показывают нарезку фильмов с Александром Михайловым. А песня-то какая!
Губернатор Александр Осипов подарил Александру Михайлову икону.
— Дорогие земляки, дорогие друзья, дорогие наши гости, мы искренне рады всех сегодня приветствовать здесь, в родном Забайкалье, на празднике XII Забайкальского международного кинофестиваля. Мы очень надеемся на то, что все из нас, кто любит кино, кто заинтересован в кино, получит какие-то эмоции, которые помогут нам в этой жизни жить в удовольствие, размышлять о глубоком и находить самих себя там, где мы, может быть, порой теряемся. Словом, всем нам в эти прекрасные дни Забайкальского кинофестиваля хорошего, прекрасного кино, — говорит Виктор Шкулёв.
На сцене Виктор Шкулёв и Александр Михайлов.
Губернатор считает, что кинофестиваль — это про яркие эмоции, про искусство:
— Это праздник, который дает нам возможность остановиться и остаться самими собой.
— Дорогие гости, земляки, забайкальцы. Это большая честь — встречать наших гостей, — говорит Осипов.
По словам губернатора, кинофестиваль — это настоящий и искренний разговор с самим собой.
Осипов подметил, что в истории России и Европы всегда были связаны военные события и природные явления: пожары, наводнения, ветры.
На сцене губернатор Забайкалья Александр Осипов.
Ну красота же!
Гия и Агата говорят про свою любовь к кино.
— Позвольте насладиться вашими аплодисментами, это несомненно. Позвольте представиться. Я Георгий Перадзе, актер, режиссер, поэт и человек без памяти влюбленный в кино.
— Ну а я Агата — актриса и, признаюсь, тоже большая поклонница историй, которые оживают на экране. И сегодня мы с Георгием будем вашими проводниками в чарующий, вдохновляющий, по-настоящему непредсказуемый мир двенадцатого Забайкальского международного кинофестиваля!
Ведущие Агата Муцениеце и Гия Перадзе начинают церемонию.
Красота на открытии.
Дуэт с губернатором? Почему нет!
Певец Николай Рябуха признался, что мечтает спеть вместе с Александром Михайловичем. Песня — на выбор губернатора.
Александр Осипов не против:
— С таким певцом было бы отрадно спеть вместе. Конечно, у нас класс разный, но, я думаю, он вытащит.
Он отметил, что если будет петь, то это будет «настоящая, русская, забайкальская» песня.