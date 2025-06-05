Церемония открытия Забайкальского кинофестиваля началась в Чите: онлайн

— Дорогие гости, земляки, забайкальцы. Это большая честь — встречать наших гостей, — говорит Осипов.

По словам губернатора, кинофестиваль — это настоящий и искренний разговор с самим собой.

Осипов подметил, что в истории России и Европы всегда были связаны военные события и природные явления: пожары, наводнения, ветры.