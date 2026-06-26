Бастрыкин призвал отправлять детей в колонии с 12 лет

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил снизить возраст привлечения к уголовной ответственности.
«Мы предлагали понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет», — сообщил он на Петербургском международном юридическомфоруме передает корреспондент РБК.
Он пояснил, что нынешние подростки взрослеют быстрее, и уже в 12–13 лет способны совершать серьёзные преступления. При этом из‑за действующего возрастного порога они остаются вне рамок уголовной ответственности и фактически избегают наказания. В качестве примера Бастрыкин привёл Англию, где уголовная ответственность наступает с 10 лет. При этом идею не поддержали, заявил глава Следственного комитета.
Кроме того Бастрыкин высказался за то, чтобы привлекать родителей к уголовной ответственности за плохое воспитаниедетей.
«Я согласен, всё начинается с семьи… Пускай отвечают по полной программе родители», — заявил глава СК.
Наказание по уголовным статьям — это не только тюрьма. Также суд может присвоить штраф, обязательные, исправительные или принудительные работы и другие виды наказания.
Сейчас в России по общему правилу уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за некоторые тяжкие преступления — с 14 лет. Перечень закреплён в части 2 статьи 20 Уголовного кодекса РФ.
Среди тяжкий преступлений:
убийство (ст. 105),
умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (ст. 111, 112), похищение человека (ст. 126),
изнасилование (ст. 131),
насильственные действия сексуального характера (ст. 132),
кража (ст. 158),
грабёж (ст. 161),
разбой (ст. 162),
вымогательство (ст. 163),
угон автомобиля без цели хищения (ст. 166),
террористический акт (ст. 205),
захват заложника (ст. 206),
заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207),
хулиганство при отягчающих обстоятельствах, вандализм (ст. 214),
хищение или вымогательство наркотиков (ст. 229),
приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267) и другие.
17 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за склонение детей к диверсиям. 12 ноября Совет Федерации одобрил поправки к Уголовному кодексу РФ, которые значительно ужесточают меры ответственности за преступления, связанные с диверсионной и террористической деятельностью. Эти изменения дополнили ранее действующие статьи.
В частности, статья 281.1 Уголовного кодекса, касающаяся содействия диверсионной деятельности, теперь предусматривает наказание за вовлечение несовершеннолетних в такие действия. За это преступление установлено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет с наложением крупного штрафа в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо пожизненное лишение свободы.
Аналогичные санкции — от 10 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение — теперь применяются и за содействие террористической деятельности, согласно статье 205.1 УК РФ.
Как вы относитесь к идее Бастрыкина?