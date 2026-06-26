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Криминал Бастрыкин призвал отправлять детей в колонии с 12 лет

Бастрыкин призвал отправлять детей в колонии с 12 лет

Сейчас возраст для уголовного наказания выше

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Глава СК предложил поменять законодательство | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUГлава СК предложил поменять законодательство | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Глава СК предложил поменять законодательство

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил снизить возраст привлечения к уголовной ответственности.

«Мы предлагали понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет», — сообщил он на Петербургском международном юридическомфоруме передает корреспондент РБК.

Он пояснил, что нынешние подростки взрослеют быстрее, и уже в 12–13 лет способны совершать серьёзные преступления. При этом из‑за действующего возрастного порога они остаются вне рамок уголовной ответственности и фактически избегают наказания. В качестве примера Бастрыкин привёл Англию, где уголовная ответственность наступает с 10 лет. При этом идею не поддержали, заявил глава Следственного комитета.

Кроме того Бастрыкин высказался за то, чтобы привлекать родителей к уголовной ответственности за плохое воспитаниедетей.

«Я согласен, всё начинается с семьи… Пускай отвечают по полной программе родители», — заявил глава СК.

Наказание по уголовным статьям — это не только тюрьма. Также суд может присвоить штраф, обязательные, исправительные или принудительные работы и другие виды наказания.

Сейчас в России по общему правилу уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за некоторые тяжкие преступления — с 14 лет. Перечень закреплён в части 2 статьи 20 Уголовного кодекса РФ.

Среди тяжкий преступлений:

  • убийство (ст. 105),

  • умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (ст. 111, 112), похищение человека (ст. 126),

  • изнасилование (ст. 131),

  • насильственные действия сексуального характера (ст. 132),

  • кража (ст. 158),

  • грабёж (ст. 161),

  • разбой (ст. 162),

  • вымогательство (ст. 163),

  • угон автомобиля без цели хищения (ст. 166),

  • террористический акт (ст. 205),

  • захват заложника (ст. 206),

  • заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207),

  • хулиганство при отягчающих обстоятельствах, вандализм (ст. 214),

  • хищение или вымогательство наркотиков (ст. 229),

  • приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267) и другие.

17 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за склонение детей к диверсиям. 12 ноября Совет Федерации одобрил поправки к Уголовному кодексу РФ, которые значительно ужесточают меры ответственности за преступления, связанные с диверсионной и террористической деятельностью. Эти изменения дополнили ранее действующие статьи.

В частности, статья 281.1 Уголовного кодекса, касающаяся содействия диверсионной деятельности, теперь предусматривает наказание за вовлечение несовершеннолетних в такие действия. За это преступление установлено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет с наложением крупного штрафа в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо пожизненное лишение свободы.

Аналогичные санкции — от 10 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение — теперь применяются и за содействие террористической деятельности, согласно статье 205.1 УК РФ.

Как вы относитесь к идее Бастрыкина?

Положительно, нужно понизить возраст для уголовного наказания
Отрицательно
Напишу свое мнение в комментариях
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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Александр Бастрыкин Уголовная ответственность Тюрьма
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Комментарии
17
Гость
35 минут
Надо понизить до 14 лет за все, а за тяжкие и подобные снизить до 12 лет. Или вариант такой, вместо несовершеннолетних детишек-преступников сажать их родителей на положенный срок, а чадо в детдом на этот срок и никаких родственникам на поруки.
Гость
32 минуты
Давно пора. Они в 12 лет сейчас как мы когда-то в 16-18 были. Единицы похожи на детей-подростков своего возраста.
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