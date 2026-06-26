Бастрыкин призвал отправлять детей в колонии с 12 лет

«Мы предлагали понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет», — сообщил он на Петербургском международном юридическомфоруме передает корреспондент РБК.

Он пояснил, что нынешние подростки взрослеют быстрее, и уже в 12–13 лет способны совершать серьёзные преступления. При этом из‑за действующего возрастного порога они остаются вне рамок уголовной ответственности и фактически избегают наказания. В качестве примера Бастрыкин привёл Англию, где уголовная ответственность наступает с 10 лет. При этом идею не поддержали, заявил глава Следственного комитета.

Кроме того Бастрыкин высказался за то, чтобы привлекать родителей к уголовной ответственности за плохое воспитаниедетей.

«Я согласен, всё начинается с семьи… Пускай отвечают по полной программе родители», — заявил глава СК.

Наказание по уголовным статьям — это не только тюрьма. Также суд может присвоить штраф, обязательные, исправительные или принудительные работы и другие виды наказания.

Сейчас в России по общему правилу уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за некоторые тяжкие преступления — с 14 лет. Перечень закреплён в части 2 статьи 20 Уголовного кодекса РФ.

Среди тяжкий преступлений: