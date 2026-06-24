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Криминал Священник расправился с женой ради 16-летней любовницы — убийство он замаскировал под несчетный случай

Священник расправился с женой ради 16-летней любовницы — убийство он замаскировал под несчетный случай

Мужчину также обвинили в мошенничестве со страховой выплатой

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Подробности преступления всплыли лишь спустя 20 лет | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПодробности преступления всплыли лишь спустя 20 лет | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Подробности преступления всплыли лишь спустя 20 лет

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Бывшего священника из США арестовали по подозрению в убийстве супруги, хотя долгие годы трагедию списывали на несчастный случай. Как оказалось, на преступление он пошел ради молодой любовницы. Об этом сообщает Daily Mail.

49-летнего Дэвида Вандера Мира взяли под стражу по обвинению в убийстве его жены Бернадетт и мошенничестве со страховкой. Речь идет о событиях августа 2006 года, когда женщина разбилась, сорвавшись с обрыва в национальном парке Сион.

Во время допросов мужчина утверждал, что фотографировал жену на фоне рассвета, а когда отвлекся на секунду, услышал крик и увидел, как она летит в пропасть. Полиция посчитала произошедшее несчастным случаем и закрыла уголовное дело.

Однако спустя годы появились новые подробности. Как выяснили следователи, в 2022 году у священника была тайная связь с несовершеннолетней прихожанкой из молодежной церковной группы. Для встреч с 16-летней любовницей он снимал отдельное жилье, а также купил ей телефон, чтобы быть на связи.

По данным издания, за сутки до гибели Бернадетт юная пассия решила порвать с пастором из-за того, что он женат. Однако, по словам малолетней девушки, после этого священник заявил, что они смогут быть вместе только в том случае, если его жена исчезнет.

После похорон Вандер Мир получил страховую выплату в размере 567,4 тысячи долларов. А уже в 2008 году он официально женился на той самой 16-летней девушке. Их брак продлился почти 17 лет и распался только в 2025 году.

В том же году бывший начальник Вандера Мира Барри Даймонд передал полиции информацию о несоответствиях в его рассказах. Родители Бернадетт также сомневались в версии несчастного случая: отец говорил, что дочь не могла просто упасть со скалы, а мать утверждала, что Бернадетт собиралась развестись с мужем из-за измен.

Сейчас Вандер Мир сидит в тюрьме и ждет суда. Прокуратура округа Вашингтон уже начала опрашивать бывших прихожан церкви, где служил обвиняемый.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Священник Убийство Любовница
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Комментарии
1
Гость
11 минут
Попы не такие конечно же ведь про них практически ничего не знаем как и про впасть
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Гость
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