«Голова всмятку». Как судили малолетнего самбиста и его подружку, запинавших отца двоих детей до смерти за сигарету

Мужчину зверски убили прошлым летом Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

В Нижнем Новгороде вынесли приговор 16-летнему подростку, который вместе с малолетней подругой зверски расправился с 38-летним Александром Звездиным. Он просто шел домой, где его ждали жена с двумя маленькими детьми. Но на пути ему встретились подростки, которые за отказ дать покурить накинулись на него с кулаками. Александра изувечили до такой степени, что его смогли опознать только по зубам, а хоронили в закрытом гробу. Спустя почти год после смерти его убийца выслушал приговор, рассказывает NN.

«Это была не драка, это было убийство»

Трагедия случилась 19 июля прошлого года на Автозаводе. Как вспоминает супруга погибшего Дарья, в тот роковой вечер ничего не предвещало беды. Мужчина успел позвонить своей 12-летней дочери и сказать, что он скоро придет домой.

«В 22:00 он созвонился со старшей дочерью и сказал: „Я иду домой, скоро буду, всё хорошо“. И не пришел…» — рассказывала Дарья в соцсетях.

По пути Александру встретились парень (на тот момент ему было 15) и его 13-летняя подруга. Они спросили у мужчины сигареты и телефон, а когда тот отказал, повалили нижегородца на землю и начали безжалостно избивать его. Удары в основном прилетали ногами по голове.

Какое-то время Александр еще был жив, в первые мгновения потасовки он потерял сознание. Мучители обыскали мужчину, а после, не взяв ничего, просто добили.

По словам Дарьи, судмедэксперты насчитали не менее десятка ударов в области головы, ног, живота, у Александра были переломаны ребра, а от лица практически ничего не осталось.

«Сашу мы хоронили с покрытой головой. Это была не драка или потасовка, это было убийство… Эти двое знали, что убили Сашу, и убежали с места преступления. Нам казалось, что это страшный сон, который никак не закончится. Мы прожили в браке 12,5 года. У нас родились две доченьки. Он был хорошим, добрым, заботливым человеком. Саша очень любил свою семью, а мы все очень любили его. Он был замечательным мужем и замечательным папой», — писала вдова.

Журналисты программы «Кстати» сообщали, что мужчина не дошел до дома всего несколько метров, его убили под окнами его дома. Супруга погибшего узнала о трагедии только около четырех утра, когда выглянула на улицу и увидела у дома полицейскую машину.

«У них была попытка угона автомобиля»

Подросток был самбистом Источник: «Кстати»

Агрессивный подросток — из полной семьи. Его мама и папа официально трудоустроены и к маргиналам не относятся. Правда, семья состоит на учете в ПДН, и, как отмечала супруга Александра, родители парня привлекались к ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию сына.

Сам мальчик с детства профессионально занимался самбо, участвовал в соревнованиях и занимал призовые места. Однако из спортшколы его выгнали, и он пристрастился к алкоголю.

Про девочку известно немного: с матерью она якобы не жила, а воспитывает школьницу бабушка.

«Весной 2025 года у них была попытка угона автомобиля. В суде дело закончилось примирением. И вот в июле месяце у них жестокое убийство. Они до смерти забивают Сашу, голова всмятку. На одном из судов он (подросток на скамье подсудимых. — Прим. ред.) просил разрешить телефонные разговоры со своей матерью. А мои дети больше никогда не услышат и не увидят своего любимого папочку», — рассказывала Дарья об убийцах мужа.

Отец и мать обвиняемого подростка Источник: соцсети

Вскоре после убийства мужчины подростка поместили в СИЗО, его подруге на тот момент было всего 13 лет. Так как девочка не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности (14 лет), ее поместили в закрытое спецучреждение на три года.

Дело тогда возбудили не просто по 105-й статье («Убийство»), а по п. «д, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ — это убийство с особой жестокостью из хулиганских побуждений. По словам вдовы Александра, на суды ходили отец подростка и два адвоката.

«Ни о каком раскаянии речи не идет»

Дело начали рассматривать в прошлом ноябре Источник: Наталья Бурухина / архив NN.RU

Дело рассматривали в Автозаводском райсуде с прошлого ноября, и приговор подростку должны были вынести еще 31 марта. Тогда защитница потерпевшей стороны Екатерина Овчинникова заявила, что изначально обвиняемый свою вину признал, однако внезапно решил поменять показания в части признака особой жестокости в преступлении. Адвокат посчитала, что таким образом парень хотел добиться смягчения наказания.

Жена погибшего подчеркивала, что о раскаянии со стороны подростка речи не шло. Дарья отмечала, что извинений от него или его семьи она так и не услышала.

«Подсудимый, который избивал Сашу в течение 20 минут, не признает „особую жестокость“. Конечно, ни о каком сочувствии, раскаянии, ни никаких либо человеческих качествах со стороны убийц и их семей речи не идет. За всё это время родители убийц даже не привлечены к административной ответственности», — отмечала Дарья.

Для подростка просили максимально возможное наказание — 10 лет тюрьмы. Так как обвиняемый — несовершеннолетний, заседания проходили в закрытом режиме и журналистов на процесс не пускали.

Семья погибшего до сих пор не может поверить, что Александра больше нет Источник: соцсети

«Суд признал его виновным и назначил 8 лет и 6 месяцев. Часть срока он будет находиться в воспитательной колонии, а потом, вероятнее всего, его переведут во взрослую. Суд не поменял квалификацию, и его осудили по статье „Убийство с особой жестокостью и из хулиганских побуждений“», — заявила адвокат Екатерина Овчинникова.

Несмотря на то что прошел почти год со смерти Александра, его семья до сих пор не смогла смириться с потерей мужа и отца.

«Дети до сих пор не верят и не понимают, что произошло. Самая маленькая постоянно спрашивает про него и не может понять, почему папы больше нет», — добавила адвокат.