«Я еще вернусь»: история балашихинского потрошителя, который до смерти издевался над своими жертвами

На счету Сергея Ряховского 18 убийств.

В одном видео рассказываем историю Сергея Ряховского

Источник:

Городские медиа

На протяжении пяти лет в конце 80-х и начале 90-х в разных районах Москвы и области местные жители находили изуродованные тела пожилых женщин и мужчин, а также детей. Преступления были настолько разными по почерку, что милиционеры не сразу поняли, что за ними стоит один человек — серийный маньяк Сергей Ряховский.

Балашихинский потрошитель, как его позднее прозвали журналисты, в детстве много болел, у него наблюдались проблемы с речью, из-за чего мать Сергея чрезмерно опекала его.

По словам Ряховского, в 80-х он начал испытывать «непреодолимое желание интимной близости с женщиной». С марта по ноябрь 1982 года он совершил 10 нападений и пытался изнасиловать пенсионерок. Через некоторое время его поймали и посадили за злостное хулиганство на 4 года.

Первое убийство Ряховский совершил, освободившись. Познакомился в Измайловском лесопарке с 41-летним Анатолием Волковым, завел его в лес, где несколько раз ударил отверткой в спину, а затем задушил. Всего на счету маньяка 18 доказанных убийств.

В 1993 году Ряховского задержали. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, что сильно разозлило маньяка. В итоге балашихинского потрошителя признали виновным: суд приговорил его к смертной казни через расстрел.

«Я еще вернусь!» — рычал Ряховский после оглашения.

Писал множество прошений, дотянул до момента, когда ввели мораторий на смертную казнь, но вернуться это ему не помогло. Сергей Ряховский умер в колонии «Мордовская зона» от запущенного туберкулеза легких.

Вера Борисова
Корреспондент MSK1.RU
Маньяк Серийный убийца Криминал
