НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

штиль.

 756мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
«Локомотив» — «Ак Барс». Онлайн
Здоровье под контролем
Давка в автобусе
Как отметить свадьбу в Ярославле
Привезут детей из Запорожья
Сбили БПЛА
Когда включат горячую воду
БПЛА попал в предприятие
Криминал Тело две недели прятала в морозилке: американка рассправилась с маленьким сыном из-за плача

Тело две недели прятала в морозилке: американка рассправилась с маленьким сыном из-за плача

Женщина сама вызвала полицейских

102
Тело в холодильнике было завернутов в одеяло и обернула полиэтиленом | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUТело в холодильнике было завернутов в одеяло и обернула полиэтиленом | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Тело в холодильнике было завернутов в одеяло и обернула полиэтиленом

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

В США женщина из ярости убила своего полуторагодовалого сына, а после прятала его тело в морозилке две недели. Об этом сообщает The People.

Инцидент произошел в городе Флагстафф, штат Аризона. Как пишет издание, 31-летняя Охра Манакая 17 мая обратилась в службу спасения, заявив, что ее сын мертв. В разговоре с диспетчером женщина пояснила, что лично расправилась с малышом.

Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции обнаружили тело ребенка в морозильной камере. Женщина рассказала, что 29 апреля пыталась усыпить сына, однако он не засыпал и сильно плакал. Тогда она в порыве гнева бросила малыша в кроватку. Мальчик остался жив, но получил серьезные травмы. С каждым днем его состояние продолжало ухудшаться, однако Охра так и не обратилась за помощью к медикам. 1 мая американка обнаружила сына мертвым в кроватке.

«Когда она проверила его состояние, он лежал лицом вверх с закрытыми глазами и не дышал. По её мнению, мальчик задохнулся после утренней рвоты. Она завернула тело сына в одеяло, обернула его полиэтиленом, тщательно заклеила скотчем и поместила в морозильную камеру, где и оставила на две недели», — пишет издание.

Сотрудники полиции арестовали женщину по обвинению в убийстве и сокрытии тела. В тот же день суд отправил ее в тюрьму с возможностью освобождения под залог в размере 1 миллиона долларов. Согласно судебным документам, Охра имеет судимости, в том числе за нападение на человека и хранение наркотиков. Отметим, что у нее есть еще двое сыновей, которым 7 и 9 лет, они не пострадали.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Ребенок Убийство Холодильник
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем