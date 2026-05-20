Тело две недели прятала в морозилке: американка рассправилась с маленьким сыном из-за плача

Тело в холодильнике было завернутов в одеяло и обернула полиэтиленом Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

В США женщина из ярости убила своего полуторагодовалого сына, а после прятала его тело в морозилке две недели. Об этом сообщает The People.

Инцидент произошел в городе Флагстафф, штат Аризона. Как пишет издание, 31-летняя Охра Манакая 17 мая обратилась в службу спасения, заявив, что ее сын мертв. В разговоре с диспетчером женщина пояснила, что лично расправилась с малышом.

Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции обнаружили тело ребенка в морозильной камере. Женщина рассказала, что 29 апреля пыталась усыпить сына, однако он не засыпал и сильно плакал. Тогда она в порыве гнева бросила малыша в кроватку. Мальчик остался жив, но получил серьезные травмы. С каждым днем его состояние продолжало ухудшаться, однако Охра так и не обратилась за помощью к медикам. 1 мая американка обнаружила сына мертвым в кроватке.

«Когда она проверила его состояние, он лежал лицом вверх с закрытыми глазами и не дышал. По её мнению, мальчик задохнулся после утренней рвоты. Она завернула тело сына в одеяло, обернула его полиэтиленом, тщательно заклеила скотчем и поместила в морозильную камеру, где и оставила на две недели», — пишет издание.