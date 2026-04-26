На приеме при Белом доме открыли стрельбу — Трампа экстренно эвакуировали

Инцидент произошел на приеме Ассоциации корреспондентов Источник: Evan Vucci / AP Photo

В Вашингтоне в гостинице Washington Hilton во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где присутствовал президент США Дональд Трамп, произошла стрельба. Об этом сообщает CNN.

Дональда Трампа экстренно эвакуировали. Стрелка задержали спецслужбы.

«Мы только что слышали, как Секретная служба сообщила, что стрелявший задержан», — говорится в сообщении пресс-пула Белого дома.

Источник: Reuters

Судя по кадрам с трансляции, в зале прогремели звуки выстрелов, после чего началась паника. Сотрудники Секретной службы США увели со сцены президента, первую леди Меланию Трамп, вице-президента страны Джея Ди Вэнса и пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Как уточнили в AP, президент и вице-президент США не пострадали во время инцидента. Здание отеля Washington Hilton эвакуировано после сообщений о выстрелах, раздавшихся в помещении, дополнил корреспондент NBC Гарретт Хааке.

«Washington Hilton эвакуирован после сообщений о выстрелах, прозвучавших в помещении над (местом проведения мероприятия)», — написал он в соцсети X.

После инцидента Дональд Трамп иронично отреагировал на стрельбу в отеле Washington Hilton и свою экстренную эвакуацию из зала.

«Секретная служба и правоохранительные органы проделали фантастическую работу. Они действовали быстро и храбро. Стрелок был задержан, и я рекомендовал, чтобы мы „проводили шоу дальше“, но всё будет полностью зависеть от правоохранительных органов. Они примут решение в ближайшее время. Независимо от этого решения, вечер будет сильно отличаться от запланированного и нам попросту придется провести его еще раз», — написал президент США в Truth Social.