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Криминал Верховный суд попросил снизить срок для тех, кто попадается с наркотиками

Верховный суд попросил снизить срок для тех, кто попадается с наркотиками

Наказания предложили смягчить, поскольку для молодежи они излишне суровы

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Срок по статье 228 предложили убавить на 5 лет | Источник: Густаво Зырянов / NGS.RUСрок по статье 228 предложили убавить на 5 лет | Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU

Срок по статье 228 предложили убавить на 5 лет

Источник:
Густаво Зырянов / NGS.RU

Наказание за незаконный оборот наркотиков без цели сбыта могут смягчить. Правительство рассмотрит соответствующую инициативу Верховного суда (ВС). Если она будет принята, то сроки сократятся на пять лет.

Верховный суд проанализировал практику статьи 228 Уголовного кодекса РФ после поручения президента России Владимира Путина в мае 2025 года. Предлагается смягчить максимальные сроки за приобретение, хранение, перевозку или изготовление наркотиков для личного потребления, поскольку они «излишне суровы», пишет «Коммерсантъ».

За крупный размер предлагается сократить срок с 10 до 5 лет лишения свободы, а за особо крупный — с 15 до 10 лет.

Верховный суд также предлагает не лишать свободы впервые осужденных за незаконный оборот наркотиков в значительном размере, если они не планировали их сбывать. Не отправлять за решетку хотят и тех, кто впервые попался на культивировании наркотических растений и за подделку рецептов на запрещенные для свободной продажи вещества.

По сведениям издания, такие преступления нередко совершают наркозависимые, нуждающиеся в лечении. Причиной пересмотра санкций уголовной статьи 228 стал тот факт, что почти 80 процентов осужденных по ней — молодежь.

Кабмин считает, что эти поправки противоречат работе по борьбе с наркотиками. Изначально проект одобрили Минюст, Минфин и Минэкономразвития. Против выступили МВД и Генпрокуратура.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Уголовный кодекс Наркотик Наказание Верховный суд УК РФ Статья 228
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Комментарии
16
Гость
21 апреля, 23:25
За такие предложения самих судей нужно судить
Гость
21 апреля, 17:06
Тема кормления системы не раскрыта
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Гость
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