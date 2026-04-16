Замгендиректора МХАТ имени Горького арестовали по делу о растрате

Гезерова заключили под стражу до 8 июня 2026 года Источник: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Заместителя генерального директора Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Максима Горького Артура Гезерова арестовали по делу о растрате. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Басманный районный суд Москвы заключил Гезерова под стражу до 8 июня 2026 года.

Подробностей о деле не приводится, однако полный тезка подсудимого — Гезеров Артур Гезерович — некогда занимал должность заместителя руководителя студии «Ленфильм». В частности, он значился учредителем ООО «КИНОСТУДИЯ „ЛЕНФИЛЬМ ТВ“» (с 18.03.2005 года до 20.02.2015 года; организация ликвидирована 20.02.2015).

Также, согласно открытым данным, он работал исполнительным директором на киностудии им. М. Горького.

Напомним, ранее народного артиста России Константина Хабенского назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, а художественным руководителем МХАТ имени Горького стал актер Сергей Безруков.

Хабенский будет совмещать ректорство в Школе-студии с должностью художественного руководителя Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.