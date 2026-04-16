Замгендиректора МХАТ имени Горького арестовали по делу о растрате

Заместителя генерального директора Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Максима Горького Артура Гезерова арестовали по делу о растрате. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Басманный районный суд Москвы заключил Гезерова под стражу до 8 июня 2026 года.
Подробностей о деле не приводится, однако полный тезка подсудимого — Гезеров Артур Гезерович — некогда занимал должность заместителя руководителя студии «Ленфильм». В частности, он значился учредителем ООО «КИНОСТУДИЯ „ЛЕНФИЛЬМ ТВ“» (с 18.03.2005 года до 20.02.2015 года; организация ликвидирована 20.02.2015).
Также, согласно открытым данным, он работал исполнительным директором на киностудии им. М. Горького.
Напомним, ранее народного артиста России Константина Хабенского назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, а художественным руководителем МХАТ имени Горького стал актер Сергей Безруков.
Хабенский будет совмещать ректорство в Школе-студии с должностью художественного руководителя Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.
До сентября 2025 года директором МХАТ имени Горького был Владимир Кехман, который проходит по уголовному делу о растрате при выполнении контракта по реконструкции сцены МХАТа на Тверском бульваре. По данным «Фонтанки», Кехману предъявляют обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ «Растрата в особо крупном размере». Суд арестовал его недвижимость, автомобили и банковские счета родственников.