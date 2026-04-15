Причина смерти не установлена. Как все кругом знали об убийстве 25-летнего красавчика-музыканта, но не могли найти виновного

История началась с обвинения в изнасиловании Источник: Дмитрий Гладышев, Ирина Шарова / 72.RU

Ольга Демина хотела похоронить сына во всем новом. Взяла с собой рубашку, джинсы и кеды. «Будет у меня такой красавчик», — говорила она у здания морга. Но в гроб Данила положили в черном пакете. Одежду разложили сверху. И запретили прощаться в траурном зале из-за запаха, который разил из-под закрытой крышки гроба. Тело пять месяцев пролежало в воде.

25-летний Данил Демин погиб в октябре в реке. По официальной версии, отчим его знакомой Александр Б. заставил парня плавать до изнеможения. В тот день рыбаки в темноте видели на берегу два силуэта, третий был в воде. Перед этим отчим требовал с Демина деньги и угрожал расправой. Так он мог мстить за изнасилование падчерицы, в котором его убедила 19-летняя Аня и ее мама. Но которое отрицал сам Данил.

Близкие Демина с первого дня указывали на Александра и машину, на которой его увезли, говорили о переводах денег падчерице обвиняемого. Друзья убеждали Ольгу, что ее сына утопили. Но подозреваемого задержали только спустя два месяца.

72.RU рассказывает подробнее о Даниле Демине, его семье и том, почему Александр Б. продолжает отрицать свою вину.

Имена падчерицы Александра Б. и его жены изменены.

Путешествовал по стране и занимался музыкой. Кем был Данил Демин

До того как нашли Данила, Ольге снился сон. Все в нем мертвецы. Папа Данила пропал без вести на СВО два года назад. C сыном он не общался.

— Отец Данила Николай пригласил меня зайти в дом. И Данил лежит там вместе со своим дядей на диване. И они хохочут. Говорят мне: «Ты что, пьяная?» И я отдаю Данилу телефон, — вспоминает Ольга.

После школы Данил два года учился на механика в колледже, потом бросил. Вместе с девушкой переехал в Краснодарский край, затем жил в Питере. Везде занимался разным: работал на заправке, в пекарне. На время даже переезжал в Дубай. А потом вернулся, потому что «ну как без мамы». Некоторые близкие Данила упоминали о его проблемах с запрещенными веществами. Но эта информация не подтверждена, а сама Ольга ее отрицает.

У Ольги с сыном были дружеские отношения Источник: Ольга Демина

Больше всего, говорит Ольга, сына увлекла музыка. Он писал и записывал песни.

— Данилка мечтал писать музыку. Выступать он, правда, не любил. А я наоборот. Просила сниматься со мной в «ТикТоке», — отрывками вспоминает сына Ольга. — Мы с ним ходили в клубы. Девчонки подходили, он им говорил: «Это не моя девушка, это матушка!»

Мама с сыном вместе ходили в клубы, у Ольги были хорошие отношения с друзьями Данила Источник: Ольга Демина

Данил жил вместе с мамой и 18-летним братом Никитой. В последнее время работал мастером по укладке асфальта: с бригадой ремонтировал выбоины на дорогах. Никита учится в колледже на пекаря, Ольга работает вахтами. Она привыкла рассчитывать на себя — отношения с отцами сыновей долго не длились по разным причинам. До исчезновения Данила она ездила на заработки в Бурятию — стояла на кассе в столовой для строителей. Еще один сын Ольги — Егор — живет на Алтае, там у него семья и фирма по отделке потолков.

«Сказала, что он до нее домогался»

В начале октября Данил отдыхал и выпивал в компании в одной из квартир. Ольга говорит, что близких друзей сына там не было, — никого из собравшихся она не знает. Среди собравшихся была 19-летняя Аня (имя изменено. — Прим. ред.).

— Он прилег с ней полежать. Пришли ее подруги и сказали, что он до нее домогался. А Данил сказал: «Вы что городите? Такого не было». И они обрызгали его перцовым баллончиком», — говорит Ольга.

Есть и другая версия: в тот вечер Данил изнасиловал Аню. Она рассказала об этом своему отчиму Александру Б. После этого тот стал звонить Данилу с угрозами. На номер Ани с карты своего знакомого Данил перевел 5 тысяч рублей. При этом заявление в полицию пострадавшая якобы не подавала.

— 7 октября Данил бегло рассказывал мне эту историю. Говорил, что его обвиняют в изнасиловании, но он этого не делал. И на следующий день Данил уехал в командировку, — вспоминает Александр, друг семьи.

Аня подтвердила редакции, что она совершеннолетняя Источник: Telegram

Домой с вахты Данил вернулся в середине октября. 19 октября он отдыхал в клубе и на утро пришел домой выпивший. В квартире был еще один его друг с работы.

— Днем ему позвонили и сказали, чтобы он через час был готов. Потому что за ним заедут. Мы уже предполагали, кто это, — говорит Никита.

Данил надел джинсы, рубашку, мамину кожаную куртку и вышел из квартиры. На лестничной площадке, по воспоминаниям Никиты, брата встретил мужчина — в балаклаве, шапке, кожаных перчатках и куртке. Данил попросил, чтобы дверь в квартиру не запирали, потому что он скоро вернется.

Он сел в белый Hyundai Solaris и уехал. Два его друга, которые находились на улице, разглядели, что в машине были еще двое — мужчина и женщина.

«Я тебе отвечаю, я его пальцем не трогал»

20 октября Данил с Никитой планировали перевезти стройматериалы, чтобы начать делать ремонт в квартире. Днем Ольга позвонила Никите по видеосвязи. Тогда она находилась на вахте.

— Никита поникший, расстроенный. Я спросила: «Где Данил?» Он сказал, что вышел. В квартире сидели его друзья. Только позже сын рассказал, что произошло. Друзья начали звонить на Данилкин номер. Трубку взял Б. и сказал: «Данил от нас убежал, телефон остался в машине».

Ольга говорит, что в домофоне есть камера, которая фиксирует всех, кто приближается к двери. Но человека, который заходил за Данилом, она почему-то не засняла Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Наутро отчим Ани сам позвонил другу Ольги Александру (тот ранее со своего сотового звонил Б.). Он спокойным голосом объяснил, что с Данилом у него был разговор и тот якобы признался в изнасиловании его падчерицы. Диалог длился около десяти минут.

— А потом он сказал, что Данил сам убежал из машины. И добавил, что отвечает, что Данила пальцем не трогал. Детали я тогда не уточнял, потому что не предполагал, что произошло, — пересказал друг Ольги тот разговор.

Александр, близкий друг Ольги Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Все верили, что Данил вернется домой. Слова Александра Б. тогда посчитали правдой.

«Мне пишут, что Данила убили»

— Стою рано утром на работе. И мне пишут, что Данила убили. Я стою за кассой, плачу. Очередь вахтовиков передо мной — молчат, — вспоминает Ольга свой рабочий день.

Такие сообщения приходили близким Данила от неизвестных. До этого собеседник прислал фото девушки с темными волосами Источник: Ольга Демина

Когда через три дня Данил не вернулся, друзья подали заявление в полицию. Заявку поисковикам отряда «Авангард» оставила подруга Демина. В сообщении написала: «Пропал мальчик. По данным, его избили и грозились утопить. После этого на связь не выходит». Она добавила, что у друга были проблемы с мужчиной по имени Александр.

Ольга решила уехать с вахты на несколько дней раньше. Работники собрали для нее 20 тысяч рублей на билет домой. На месте она обратилась в полицию и следственный комитет с просьбой разобраться в исчезновении сына и просила возбудить дело по факту его убийства.

— Был еще один нюанс. Оперативники говорили, что телефон Данила у них. Он прослушивается. А следователи сказали, что про телефон им ничего не известно. В итоге телефон нашли в кармане Данила, — вспоминает Ольга.

Одно из обращений Ольги в МВД. Она прикладывала скрины с переводом денег падчерице Александра и переписки с утверждениями о том, что сына утопили Источник: Ольга Демина

Поиски и задержание подозреваемых (но не тех)

Отряд «Авангард» от поисков отстранили еще в октябре. Только 12 ноября полиция обратилась к волонтерам, чтобы те еще раз прочесали берег реки. Тогда нашли свидетеля. Это был мальчик, который 20 октября рыбачил с дядей. Лиц людей ребенок не смог разглядеть, только слышал: «Плыви, а то застрелим». В полицию тогда никто не обратился. Уголовное дело по факту убийства возбудили только 4 декабря.

По данным источников редакции 72.RU, по делу о пропаже Данила проходило несколько подозреваемых. Через месяц после того как нашли свидетелей, оперативники проверяли знакомых Александра Б. Некоторых допрашивали и задерживали, но затем отпускали.

В середине декабря задержали и самого Александра. Сначала он объяснял силовикам, что просто напугал и отпустил Данила.

— В СИЗО он кому-то проболтался, что утопил Данила. Так силовики снова начали допрашивать Александра, — уточнил источник.

20 октября Данила увезли к реке Источник: Ирина Шарова / 72.RU

23 декабря Александр в первый раз пытался оспорить свой арест. В феврале Ольгу вызвали к следователю. Появилась первая предполагаемая версия гибели сына.

— Якобы Александр говорил Данилу: «Переплываешь Туру, и всё с тебя спишется». И Даня сам добровольно решил зайти в воду, чтобы от него отстали. Но человек, который собирается переплыть реку, наверняка снял бы с себя обувь, куртку? Эту версию я стала отрицать, — говорит мать.

«Лежал вниз с раскинутыми руками»

22 марта рыбак вышел на берег в деревне Ембаево, чтобы найти удачное место для ловли щуки. Он заметил тело человека. Труп лежал вниз лицом с раскинутыми по сторонам руками. Опознали тело только по татуировкам. Это был Данил Демин.

— Лицо съели рыбы, носа не было. Я не могла на это смотреть, — говорит Ольга.

Шнурки на кедах Данила не развязались, все вещи были на нем. В кармане куртки лежал телефон.

Тело Демина нашел рыбак, житель села Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Через два дня следователи поделились официальной версией. Тогда выяснилось, что Александр увез Данила и высадил недалеко от береговой линии. Там он под угрозой расправы потребовал зайти в воду.

— Потерпевший вошел в реку, где находился не менее 10 минут, после чего не смог выплыть на берег и утонул, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Осенним вечером на улице была минусовая температура Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Александр заставлял плыть Данила до тех пор, пока у того не закончились силы. На улице была минусовая температура, поэтому шансов выжить не было.

Почему Александр отрицает вину?

Александр со своей женой Юлией (имя изменено) живут на окраине города. Их дом находится в восьми минутах езды от места, где нашли Данила.

От собственных источников известно, что Александр Б. тянулся к криминальному миру. Но не был значительной фигурой в нем. У мужчины есть знакомые с судимостью. Его самого привлекали за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью. В последнее время Александр официально нигде не работал, перебиваясь случайными заработками.

Журналисты пытались связаться с семьей лично, чтобы узнать их версию Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Его жена Юлия таксует на Hyundai. Ее называют властной и бойкой женщиной. Именно она, по данным источников, настояла на расправе с обидчиком дочери. По одной из версий, в день пропажи Данила она была в машине вместе с Александром.

Общаться с журналистами Аня отказалась и попросила поговорить с ее матерью. Юлия взяла трубку и грубо объяснила: «Не звоните и забудьте мой номер».

В соцсетях у Александра старые фотографии. Например, этот снимок 2008 года Источник: социальные сети

Но на берег выходили только ее муж и Данил. Со слов источника, между ними произошел разговор: обвиняемый убедился, что изнасилования не было, и предложил Демину «договориться». Александр якобы попросил парня скрыться на время, и тот согласился, просто уйдя в темноту. Однако Юлия продолжала верить в версию об убийстве и могла делиться ею со знакомыми. При этом, говорит Ольга, Александр отказывается от допроса на полиграфе.

«Я не знаю, как с этим жить»

На крышке гроба листок «Гнилой». Его успевают убрать до приезда Ольги и кладут сверху портрет Данила. Гроб обит самой простой бордовой тканью, на деревянном кресте неправильно указали дату рождения. Полгода, что искали сына, Ольга не могла выйти на работу.

— В 30 минут закапывать будут, — говорит ритуальный агент, чтобы Ольгу поторопили.

Ольга на прощании с сыном. Сначала она опознала его по фотографиям, затем в морге Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Гроб поставили на табуретки и простились на улице Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Данила похоронили на городском кладбище. — А рядом, возле прохода, я лягу, — говорила Ольга, стоя возле могилы сына Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Она выходит из машины и обнимает гроб. Прощаются с Данилом на улице. 4 апреля ветрено и дождливо. Собрались только самые близкие.

— Почему-то лучшего друга Данила нет. И подруги, которая к волонтерам обращалась, — рассуждает родственница Данила Ксения.

— Наверное, потому что далеко до этого места ехать, так просто не добраться, — рассуждает кто-то из присутствующих.

Брат Данила Никита и бывшая девушка погибшего Надежда Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Одежда, которую взяла для сына Ольга. Ее положили сверху на черный пакет Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Могилу быстро закапывают. Еще минимум полчаса близкие стоят на кладбище.

— Я не знаю, как с этим жить. Какого наказания хотела бы убийце? Я не кровожадная. Таких людей разве можно в общество выпускать? Этому человеку завтра покажется, что его кто-то обидел, — он пойдет и его утопит. Человек просто взял сына, забрал и заставил утопиться, — говорит Ольга.

Данил просил о кремации, но родные от нее отказались на случай, если потребуется эксгумация. Семья готова на всё, что необходимо, ради расследования.

Причину смерти Данила не смогли установить из-за состояния тела.