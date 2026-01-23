НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Доктор Сон: медбрата из Германии подозревают в убийстве более 100 человек — как он расправлялся с жертвами

Мужчина уже находится в тюрьме

Бывшего медбрата из Германии, которого недавно осудили за серию убийств, подозревают в расправе еще над более чем 100 людьми. Об этом заявила главный прокурор Ахена Катя Шленкерманн-Питтс, сообщает журнал Spiegel.

В ноябре 2025 году мужчину признали виновным в убийстве 10 человек и 27 покушениях на убийство в отделении паллиативной помощи Вюрзелена. По данным следствия, бывший медик вводил своим жертвам смертельные инжекции, заявляя, что это поможет им «спокойно заснуть».

Эти преступления были совершены с декабря 2023 года по май 2024-го. Суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению.

Однако теперь всплыли новые подробности. Как сообщила прокурор, мужчина может быть причастным к гибели еще более 100 человек, которые он совершил ранее. Обвиняемый работал в клинике с 2020 года.

Правоохранители отмечают, что это лишь первоначальные подозрения, тем не менее началось дополнительное расследование. Уже проведено 27 эксгумаций, запланировано еще около 30.

Как отмечает Катя Шленкерманн-Питтс, это уголовное дело стало одним из самых масштабных в истории Германии, связанных с преступлениями медработников против пациентов.

Павел Пешков
Медбрат Смерть Убийство Суд
