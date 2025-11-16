«Черная пятница» точно станет черной. Россию захлестнул новый вид мошенничества — двойной платеж

Огромные скидки заставляют многих забыть о бдительности Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Россияне, готовящиеся к грандиозным распродажам «черной пятницы», оказались под прицелом новой агрессивной мошеннической схемы. Аферисты массово атакуют граждан, используя тактику «отмены двойного платежа» на маркетплейсах с целью выманить деньги или получить доступ к конфиденциальным банковским данным.

Как работает новая схема обмана? Рассказывает MSK1.RU.

Она построена на простой, но эффективной уловке. Мошенники звонят потенциальной жертве, представляясь сотрудниками службы поддержки маркетплейса или продавцом, у которого был сделан заказ. Они утверждают, что из-за «технического сбоя» произошла ошибка: заказ продублировался, и с карты покупателя якобы будет списана сумма дважды.

Чтобы «отменить операцию» и предотвратить нежелательное «лишнее списание», жертве предлагают два основных сценария.

Первый — перевод на «технический» счет. Покупателя просят перевести определенную сумму на некий «технический» счет для «верификации» или «отмены ошибочной транзакции».

Второй — раскрытие реквизитов карты. Мошенники под любым предлогом запрашивают полные реквизиты банковской карты: номер, срок действия, CVV/CVC-код и, что наиболее опасно, коды подтверждения из СМС или push-уведомлений.

«Гонка за скидками» как питательная среда для аферистов

Гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев, отмечает, что всплеск мошенничества перед такими событиями, как «черная пятница», закономерен.

«Всегда, когда есть массовые однотипные действия в короткий период времени (выпускные или приемные экзамены, распродажи и т. п.), мошенники тут как тут с очередной схемой по отъему денег», — объясняет эксперт.

По его словам, атмосфера всеобщей гонки за скидками и ощущение ограниченного количества товара создают идеальные условия для аферистов. В такой ситуации мошенникам требуется меньше усилий для создания эффекта срочности и необходимости принятия решений за короткий промежуток времени.

Именно «срочность» является одним из основных элементов арсенала методов социальной инженерии, заставляющих людей принимать необдуманные решения.

«А если к этому добавляется еще фактор выгоды („лишнее списание“), многие вообще не задумываются и передают всю запрашиваемую мошенниками информацию», — предупреждает Мехтиев.

Психологическое давление — главное оружие мошенников

«Если вам позвонили с любой подозрительной просьбой, касающейся ваших персональных данных и денег, повесьте трубку. Не принимайте эмоциональных решений никогда и всегда давайте себе время на анализ происходящего», — говорит адвокат Игорь Ким, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека.

Он подчеркивает, что мошенники мастерски используют ажиотаж и доверчивость покупателей. Сила аферистов состоит в том, что они первыми полностью овладевают рассудком жертвы, входят в абсолютное доверие, используя методы психологии и социальной инженерии, отмечает Игорь Ким.

«Пугают, тут же успокаивают и не дают подумать — вот главное, почему у аферистов получается обманывать граждан», — объясняет Ким.

Адвокат адвокатской палаты Москвы Елизавета Селезнева советует: банк для «отмены операции» никогда не потребует перевести деньги на «технический счет» либо раскрыть реквизиты карты. Зато при совершении любых операций с платежными средствами банк обязан (!) до списания денег проверить наличие признаков осуществления перевода без добровольного согласия клиента.

«При этом с точки зрения российского законодательства перевод денежных средств без добровольного согласия клиента подразумевает не только прямой перевод без ведома, но и перевод, совершенный с согласия, если оно было получено под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием. То есть, проще говоря, в результате мошенничества», — отмечает Селезнева.

Как не стать жертвой: включите «внутреннего Штирлица»

Чтобы защитить себя и свои деньги в период массовых распродаж, следуйте простым, но крайне важным правилам, говорит Эльман Мехтиев.

Первое — завершите разговор немедленно. Если вам звонят с подозрительной просьбой, касающейся ваших персональных данных или денег, просто положите трубку.

Второе — никогда не сообщайте конфиденциальные данные.

Третье — не делайте никаких переводов по запросу незнакомцев.

Четвертое — проверяйте информацию самостоятельно. Всегда сверяйте статус заказов и списания в личном кабинете на официальном сайте или в приложении маркетплейса. А при возникновении сомнений самостоятельно свяжитесь с банком через его официальную горячую линию (номер — на вашей карте или на официальном сайте).

Пятое — общайтесь с продавцом только через официальный чат на площадке маркетплейса.

Ваш алгоритм действий, если деньги уже списаны

Адвокат Селезнева рекомендует следующий алгоритм действий, если вы обнаружили несанкционированное списание средств или стали жертвой мошенничества.

Первое — получите информацию об операции и направьте уведомление в банк. Использование электронного средства платежа может быть приостановлено или прекращено на основании вашего уведомления, что предотвратит дальнейшие списания.

Второе — подайте заявление о возмещении в банк и дождитесь зачисления денежных средств. Банк обязан возместить сумму операции, как правило, в течение 30 дней после получения заявления.

Третье — обратитесь в полицию. Противоправные операции с вашим банковским счетом (мошенничество, кража, утрата карты) квалифицируются как уголовные преступления.

Однако Селезнева подчеркивает важный момент. Зачастую причиной мошеннических операций является несоблюдение правил безопасности самими клиентами. И вернуть в таком случае списанные деньги крайне затруднительно.