Обвиняют 30 задержанных. Что происходит у Басманного суда в Москве, где пройдет заседание по делу о стрельбе в Wildberries: онлайн

Вчера, 18 сентября, у головного офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы произошла стрельба. По данным СК, в результате инцидента погибли два охранника, еще семь человек пострадали, среди них есть и полицейские.
Сооснователя маркетплейса Владислава Бакальчука задержали на двое суток. Ему предъявили обвинения по четырем статьям: в убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. Сегодня предпринимателя доставили в Замоскворецкий суд. MSK1.RU ведет онлайн-трансляцию с заседания.
По делу о стрельбе в офисе Wildberries в центре Москвы предъявили обвинение 30 задержанным. Среди них и Владислав Бакальчук. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы.
К зданию Басманного суда, где сегодня должно пройти заседание по делу о стрельбе в офисе Wildberries, продолжают прибывать автозаки.
Корреспондент MSK1.RU, который находится у Басманного суда, сообщает, что к зданию подъехал еще один автозак. Из него вывели нескольких мужчин. Их имена и фамилии неизвестны.
Усиление у здания Басманного суда
У здания Басманного суда, где пройдет заседание по делу о вооруженном конфликте в головном офисе Wildberries, усиление. Каланчевскую улицу патрулируют полицейские с автоматами, стоят автозаки и машина Следственного комитета.
К зданию Басманного суда подъехали два автозака, сообщает корреспондент MSK1.RU. Из первого вывели одного мужчину кавказской внешности, из второго — еще двух.
Сообщалось, что заседание по делу Владислава Бакальчука пройдет в Басманном суде Москвы, куда к 13:00 приехал корреспондент MSK1.RU. Потом его перевели в Замоскворецкий суд. К вечеру MSK1.RU стало известно, что уголовное дело против бизнесмена передали из московского аппарата СК в федеральный, а заседание вновь назначили в Басманном суде.
В чем обвиняют Бакальчука и какое наказание ему может грозить?
Сооснователю Wildberries предъявили обвинение в убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. Об этом рассказали представители предпринимателя.
Наказание за преступление по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) составляет от 8 до 20 лет в колонии либо пожизненное лишение свободы, ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) — от 12 до 20 лет, по ст. 330 (самоуправство) — до 5 лет лишения свободы. Кроме этого, Бакальчук проходит по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Адвокат по уголовным и гражданским делам Андрей Конышев объяснил MSK1.RU, что все статьи, которые вменили Бакальчуку, являются тяжкими. По некоторым из них ему может грозить даже пожизненное.
— За каждую из этих статей идет реальное лишение свободы. Без вариантов, даже если сотрудничать со следствием или не препятствовать раскрытию преступления.
Однако о размере наказания сейчас говорить сложно, отмечает юрист. На возможное наказание влияют как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства.
Что случилось?
В среду, 18 сентября, в московском бизнес-центре «Романов двор», где находится головной офис Wildberries, произошла стрельба. По последним данным, погибли два охранника компании, еще семь человек пострадали, в их числе полицейские.
Сооснователь онлайн-ретейлера Владислав Бакальчук заявил, что планировал провести переговоры в офисе, но в здание бизнес-центра его вместе с командой не пустили. После чего на них попытались совершить нападение. Его жена Татьяна Бакальчук назвала его заявления «абсурдными» и обвинила мужа в попытке рейдерского захвата. Подробнее о происшествии — в видео MSK1.RU.