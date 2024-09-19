Обвиняют 30 задержанных. Что происходит у Басманного суда в Москве, где пройдет заседание по делу о стрельбе в Wildberries: онлайн

Сооснователю Wildberries предъявили обвинение в убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. Об этом рассказали представители предпринимателя.

Наказание за преступление по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) составляет от 8 до 20 лет в колонии либо пожизненное лишение свободы, ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) — от 12 до 20 лет, по ст. 330 (самоуправство) — до 5 лет лишения свободы. Кроме этого, Бакальчук проходит по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Адвокат по уголовным и гражданским делам Андрей Конышев объяснил MSK1.RU, что все статьи, которые вменили Бакальчуку, являются тяжкими. По некоторым из них ему может грозить даже пожизненное.

— За каждую из этих статей идет реальное лишение свободы. Без вариантов, даже если сотрудничать со следствием или не препятствовать раскрытию преступления.