На чем будем ездить? Минпромторг составил список автомобилей для такси. Из-за ограничений цена подскочит

Выбор машин не очень широкий

288
Нововведения начнут работать уже в следующем году | Источник: Михаил Огнев / Fontanka.ru Нововведения начнут работать уже в следующем году | Источник: Михаил Огнев / Fontanka.ru

Нововведения начнут работать уже в следующем году

Источник:

Михаил Огнев / Fontanka.ru

Появился список автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. Его опубликовал Минпромторг России.

«Публикуем первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Под критерии разработчиков законопроекта попадают более 20 моделей от шести российских брендов», — говорится в сообщении в мессенджере МАХ.

В данном перечне представлены такие бренды, как:

  • LADA;

  • УАЗ;

  • SOLLERS;

  • EVOLUTE;

  • VOYAH;

  • «Москвич».

Отмечается, что список не окончательный. Он будет обновляться по мере появления новых локализованных автомобилей.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года по всей стране. Для ряда регионов предусмотрены отсрочки: до 1 марта 2028 года — для Калининградской области, до 1 марта 2030 года — для Дальнего Востока.

В региональные реестры такси станут включать лишь те автомобили, которые будут отвечать одному из параметров локализации:

  • автомобиль должен набрать не менее 3200 баллов локализации, как установлено для госзакупок;

  • машина должна быть произведена по специальному инвестиционному контракту, заключенному с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Поначалу под такие требование могли фактически попадать только машины АВТОВАЗа.

Из-за нового требования к локализации такси может исчезнуть до 200 тысяч водителей. Это порядка 20% от общего числа занятых в этой сфере. Отток водителей может привести к снижению доступности услуг перевозки, а также росту стоимости поездок. Эксперты считают, что в дальнейшем ожидается расцвет черного рынка такси, когда заказы будут приниматься через соцсети, на улице или через полулегальные приложения, что в целом негативно скажется на комфорте и безопасности поездок.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Гость
59 минут
Нам очень нужны ваши деньги, желательно все.
