На чем будем ездить? Минпромторг составил список автомобилей для такси. Из-за ограничений цена подскочит

Нововведения начнут работать уже в следующем году Источник: Михаил Огнев / Fontanka.ru

Появился список автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. Его опубликовал Минпромторг России.

«Публикуем первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Под критерии разработчиков законопроекта попадают более 20 моделей от шести российских брендов», — говорится в сообщении в мессенджере МАХ.

В данном перечне представлены такие бренды, как:

LADA;

УАЗ;

SOLLERS;

EVOLUTE;

VOYAH;

«Москвич».

Отмечается, что список не окончательный. Он будет обновляться по мере появления новых локализованных автомобилей.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года по всей стране. Для ряда регионов предусмотрены отсрочки: до 1 марта 2028 года — для Калининградской области, до 1 марта 2030 года — для Дальнего Востока.

В региональные реестры такси станут включать лишь те автомобили, которые будут отвечать одному из параметров локализации:

автомобиль должен набрать не менее 3200 баллов локализации, как установлено для госзакупок;

машина должна быть произведена по специальному инвестиционному контракту, заключенному с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Поначалу под такие требование могли фактически попадать только машины АВТОВАЗа.