На чем будем ездить? Минпромторг составил список автомобилей для такси. Из-за ограничений цена подскочит

Появился список автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. Его опубликовал Минпромторг России.
«Публикуем первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Под критерии разработчиков законопроекта попадают более 20 моделей от шести российских брендов», — говорится в сообщении в мессенджере МАХ.
В данном перечне представлены такие бренды, как:
LADA;
УАЗ;
SOLLERS;
EVOLUTE;
VOYAH;
«Москвич».
Отмечается, что список не окончательный. Он будет обновляться по мере появления новых локализованных автомобилей.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года по всей стране. Для ряда регионов предусмотрены отсрочки: до 1 марта 2028 года — для Калининградской области, до 1 марта 2030 года — для Дальнего Востока.
В региональные реестры такси станут включать лишь те автомобили, которые будут отвечать одному из параметров локализации:
автомобиль должен набрать не менее 3200 баллов локализации, как установлено для госзакупок;
машина должна быть произведена по специальному инвестиционному контракту, заключенному с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.
Поначалу под такие требование могли фактически попадать только машины АВТОВАЗа.
Из-за нового требования к локализации такси может исчезнуть до 200 тысяч водителей. Это порядка 20% от общего числа занятых в этой сфере. Отток водителей может привести к снижению доступности услуг перевозки, а также росту стоимости поездок. Эксперты считают, что в дальнейшем ожидается расцвет черного рынка такси, когда заказы будут приниматься через соцсети, на улице или через полулегальные приложения, что в целом негативно скажется на комфорте и безопасности поездок.