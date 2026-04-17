Пес-детектор. Как корги-полицейский помогает раскрывать преступления. Видео

Чтобы натренировать собаку-детектора, у экспертов может уходить до полугода Источник: NGS22.RU

В Алтайском крае в отделе экспертиз биологических объектов служит единственная в регионе собака-детектор породы вельш-корги-кардиган по кличке Рыжий. Милый песик помогает раскрывать преступления благодаря чувствительному носу, не выезжая на места случившегося.

Рыжему недавно исполнился год. В Барнаул он приехал из питомника в Новосибирске. Сотрудники отдела сами ездили его забирать.

— Он активный и очень дружелюбный парень, который очень любит вкусно покушать, — рассказала старший эксперт отдела экспертиз биологических объектов Дарья Головнева.

Хороший аппетит — в такой работе большой плюс, ведь собака-детектор должна иметь хорошую пищевую мотивацию, чтобы выполнять поставленные задачи. Кроме того, четвероногие сотрудники должны иметь устойчивую нервную систему и миролюбивый характер. Корги Рыжий — как раз такой.

Задача Рыжего и его хвостатых коллег — находить определенный запах среди множества других образцов.

— Объекты у нас могут быть самые различные: от габаритных — ломы, топоры, оружие, предметы верхней одежды — до самых маленьких, бывает, даже спичечные коробки присылают, — рассказал старший эксперт Александр Вольных.

Запаховый след снимают с предмета, который, предположительно, держал в руках преступник, в отдельной комнате. Если объект твердый с маленькой пористостью, то его увлажняют на водяной бане, если, наоборот, пористый, то этого делать не нужно. Такие объекты лучше пропитываются запахом человека и удерживают больше частиц. Путем нехитрых манипуляций экспертов запах с объектов переносится на салфетки, которые помещают в небольшие стеклянные банки.