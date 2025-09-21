Лучшие фото домашних животных 2025 года: от этих 15 снимков у вас станет тепло на душе

Снимок Шанталь Сэммонс дошел только до финала и не забрал главный приз, ее пушистые модели этим явно недовольны Источник: Chantal Sammons / Pet Photography Awards — 2025

Как всего одним действием отличить человека с питомцем от того, у кого его нет? Откройте его галерею на телефоне — она расскажет больше тысячи слов и покажет пушистых Барсиков за обедом и Бобиков на прогулке. Некоторые же поднимают любовь к съемке животных на новый уровень и устраивают профессиональные фотосессии, достойные обложки модных журналов. Для них в 2025 году прошел ежегодный международный конкурс Pet Photography Awards. На него прислали более четырех тысяч работ из разных стран, но лишь немногие стали победителями и унесли трофеи.

Победитель номинации «Лучший фотограф домашних животных» — Кэти Брокман

Кэти стала главным победителем конкурса и получила кубок и денежный приз 500 долларов. Хотя, как признается сама фотограф, она снимает кошек и собак не ради денег, животные — ее отдельная любовь.

Источник: Katie Brockman / Pet Photography Awards — 2025

Все модели на снимках — ее подопечные из приюта. Кэти забирает их на передержку и некоторых оставляет у себя, а другим помогает приспособиться к жизни с людьми и находит им новые семьи.

— Одной из моих целей при создании этих снимков было показать, что животные из приютов могут быть не только любящими членами семьи, но и отличными моделями, — рассказала Кэти Брокман.

Источник: Katie Brockman / Pet Photography Awards — 2025

Помимо кошек, в объектив ее фотокамеры также попадают собаки и кролики. Один из них привлек фотографа своими необычными пятнами на мордочке.

Источник: Katie Brockman / Pet Photography Awards — 2025

— Он был озорным мальчиком, поэтому я захотела создать образ, который бы подчеркивал его дурашливость и в то же время красоту его окраса, — рассказала об одной из своих работ Кэти.

Победитель номинации «Лучший кошачий портрет» — Мирка Кут

Главным кошачьим портретистом создатели конкурса назвали Мирку Кут. Она с детства была окружена животными: морскими свинками, щенками, мышами и попугаями, но чаще всего она снимает именно котов. В ее объективе они вальяжно валяются на диване или застенчиво позируют в студии.

Источник: Mirka Koot / Pet Photography Awards — 2025

Второй год подряд победу на конкурсах Мирке приносит снимок рыжего смущающегося кота. Если в прошлый раз она снимала его вместе с птичкой в клетке, то теперь он сидит с букетом цветов. Единственное, что остается неизменным, — его грустный взгляд в пол. Видимо, кому-то не хватает гонорара за съемки в виде вкусной рыбки.

Источник: Mirka Koot / Pet Photography Awards — 2025

Своими работами победительница номинации хочет рассказать, насколько животные могут быть непохожи друг на друга. Пока один любит весь день валяться на диване, второй не представляет свою жизнь без ежедневной игры с сородичами.

Источник: Mirka Koot / Pet Photography Awards — 2025

— Я верю, что у каждого животного есть своя душа и уникальный характер, — с уверенностью заявляет Мирка.

Победитель номинации «Лучший собачий портрет» — Яннеке Де Грааф

Яннеке Де Грааф можно считать ветераном конкурса. Она не первый год присылает снимки своих собак. Для нее они всё равно что дети, требующие постоянного внимания и нуждающиеся в уходе и любви. В прошлом году пушистые подопечные принесли ей награду в номинации «Лучший фотограф домашних животных». Теперь к трофею добавится статус лучшего портретиста.

Источник: Janneke De Graaf / Pet Photography Awards — 2025

— У нас дома четыре собаки, трех из которых мы сами вырастили, — рассказала судьям конкурса фотограф.

Победитель в номинации «Домашние животные и люди» — Петра Нестельбахер

Петра Нестельбахер нашла рецепт к идеальному умиротворяющему снимку. Нужно взять сап, человека, умеющего плавать, его собаку и отправиться бороздить далекие и близкие берега.

Источник: Petra Nestelbacher / Pet Photography Awards — 2025

Ради идеального кадра заката и рассвета Нестельбахер не раз жертвовала сном, а возможно, и сухой одеждой. Судя по победе в номинации «Домашние животные и люди», всё не зря.

Победитель в номинации «Портрет» — Эллен Реус

Домашние животные бывают не только пушистые и усатые, но и чешуйчатые. Эллен Реус может без тени стеснения заявить: «Моя подружка — настоящая змея», и та даже не обидится. Вместе со своим белоснежным питоном они живут в Нидерландах, устраивают фотосессии, сидят с бутылочкой игристого по вечерам и отлично проводят время.

Источник: Ellen Reus / Pet Photography Awards — 2025

— Эта фотография доказывает, что даже если ваш питомец — змея, вы всё равно можете сделать красивый студийный портрет с ним, — говорит Эллен. — Змеи невероятно фотогеничны.

Победитель номинации «Движение» — Шандесс Гриффин

В семье Шандесс живут шесть верных питомцев. Они неразлучны с хозяйкой: вместе гуляют, ходят в лес, плавают и покоряют горы. Все эти моменты женщина запечатлевала на камеру и накопила немаленькое портфолио. Однажды Гриффин осознала, что ей недостаточно фотографировать только своих любимцев, и она открыла свою студию. Теперь в ее портфолио можно встретить собак и их хозяев со всего мира.

Источник: Shandess Griffin / Pet Photography Awards — 2025

— Вдохновленная глубокой связью с моими питомцами, я обнаружила в себе интерес к увековечиванию драгоценных моментов. Эту страсть я теперь разделяю с другими владельцами собак, — рассказала о себе Шандесс.

Победитель в номинации «Документальная съемка» — Эмма Бойл

Эмма фотографирует с шести лет. В прошлом году она поехала из Новой Зеландии в небольшой тур, чтобы снимать необычных птиц, сизоворонок, но в Стамбуле ее привлекло нечто иное.

Источник: Emma Boyle / Pet Photography Awards — 2025

Бойл была поражена, как в Турции люди обращаются с животными на улице.

Источник: Emma Boyle / Pet Photography Awards — 2025

Эмма увидела, как их подкармливают, помогают им, а те в ответ проявляют свою любовь и чувствуют себя на улице полноправными хозяевами, которых никто не обидит. Чтобы передать это настроение и атмосферу, она сделала серию черно-белых кадров, получивших главный приз в номинации «Документальная съемка».

Источник: Emma Boyle / Pet Photography Awards — 2025

— Я попыталась продемонстрировать это сосуществование в своих снимках с бездомными, живущими среди людей, спящими под дождем в метро, просто наблюдающими за происходящим на вечно оживленной улице Истикляль или дружелюбными, любопытными кошками, которые считают площадь Таксим своим домом, — описывает свою работу Эмма.

Победитель в номинации «Портрет лошади» — Ренате Зуйдема

Столько лошадей, как в личном блоге фотографа Ренате Зуйдемы, мало где найдешь. Она запечатлевает их истории любви, трогательные отношения между жеребятами и родителями, а также их рабочие будни, а вы думали, график 5/2 только у людей?

Источник: Renate Zuidema / Pet Photography Awards — 2025