Улыбка гарантирована! 15 смешных фотографий кошек

Эксперты выяснили, что лучше одной рыбы на обед могут быть только две рыбы, — вот и те самые эксперты Источник: comedypetphoto_awards / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Человечество только освоило интернет, а в нем уже появились котики. В 2002 году, когда компьютеры стояли не в каждом доме, в Сети родился первый мем с котом, и тут понеслось. Сегодня фотографий и картинок с усатыми и хвостатыми миллиарды, но смешных единицы. Некоторые пользователи отправляют их на конкурс Comedy Pet Photo, а организаторы публикуют в своих соцсетях. В честь Всемирного дня кошек предлагаем полюбоваться пушистиками, которые пока не стали мемами, но имеют все шансы.

«Измученный», Бет Нобл

Удаленная работа может утомить кого угодно, даже кота. Бет Нобл пока справляется с ней, обрабатывая фотографии в фотошопе, несмотря на соблазны: сон, перекусы каждые пять минут и отвлекающие уведомления на телефоне. А вот ее кот не выдержал и сладко заснул.

Источник: comedypetphoto_awards / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кто-то скажет: «Бездельник», но подождите осуждать и завидовать. Этому малышу предстоит еще много работы ночью: охранять сон хозяйки, разбудить ее раньше будильника, чтобы она всё успела сделать, особенно накормить кота. Дел невпроворот.

«Ты что-то сказал?», Кристин Джонсон

Кристин всегда думала, что дома вся мебель принадлежит ей, но ее рыжий кот с этим не согласен. Смотрите на его взгляд, он словно говорит: «Кожаный, это мое место».

Источник: comedypetphoto_awards / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мы бы на месте хозяйки этого малыша не выдержали такого давления, разве можно сердиться на такую пушистую наглость? Судя по тому, что в ее руках камера, а не веник, она тоже приняла тот факт, что будет сидеть хоть где, но не на этом кресле.

«Мой старший брат», Элизабет Финн

Говорят, человек собаке друг. Но для пса Элизабет Финн лучшим компаньоном стал кот.

Источник: comedypetphoto_awards / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Независимо от того, что тому говорили — ругали за погрызенные туфли или отказывали в игре с мячом, главный по мурлыканью всегда готов утешить своего друга.

«Так красиво», Кадзутоши Оно

Источник: comedypetphoto_awards / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вот кого надо было снимать в клипе на песню «Белое платье, белая фата». Эта грациозная кошка явно готова стать мисс Барсик. Смотрите, как она изящно прячется за занавеской, словно невеста, ожидающая своего выхода. Но, похоже, наша пушистая красотка забыла, что прозрачные занавески не совсем подходят для свадебного наряда.

«Я не злюсь. Я просто разочарован», Кшиштоф Смейлис

Ну что, товарищи, игра в кошки-мышки закончилась, начинается серьезная работа. В чем бы ни провинился Кшиштоф, его кот им весьма разочарован. Вся его моська говорит: «Хозяин, ты опять забыл про мой обед?»

Источник: comedypetphoto_awards / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Этот кот явно не собирается терпеть больше никаких отговорок. Он знает, что время обеда — святое время, и никакие человеческие дела не могут его отвлечь. Сидит как истинный босс, с легким презрением к окружающему миру, готовый в любой момент напомнить, кто здесь главный. Так что, Кшиштоф, лучше поторопись с выполнением своих обязанностей, пока твой пушистый начальник не решил устроить забастовку в пять утра.

«А вот и пятница-а-а-а», Бернард Сим

В этом котенке каждый узнает себя в пятницу, неделя подходит к концу, и наконец-то можно расслабиться. Этот пушистик уже распевается перед тем, как орать весь репертуар Кадышевой в караоке.

Источник: comedypetphoto_awards / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Какие эмоции, какая экспрессия, уже по одной фотографии понятно, что поет или зевает он великолепно, на 100 из 100.

«Мое сокровище», Лок Лю

Нельзя просто так взять и на любимую мышку не отреагировать: «Моя прелесть!» В его глазах горит огонь решимости, а лапки уже готовы к прыжку. Думал ли Лок Лю, что вместе с ним живет рыжий хищник?

Источник: comedypetphoto_awards / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Удивительно, но рыжие коты часто становятся знаменитыми. Взять хотя бы Гарфилда, кота по кличке Боб, друга Шрека в сапогах и шляпе. Возможно, и этого пушистика ждет мировая слава?

«Герои», Масфёси Ямамото

Источник: comedypetphoto_awards / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Брутальность фотографии зашкаливает. Масфёси наткнулся на пушистую грозу района. Одного взгляда достаточно — перед нами короли улиц, перед которыми ни одна мышь не проскочит. Если вы увидите их на своем пути, лучше доставайте угощение или хотя бы приготовьтесь гладить и восхищаться их милыми мордочками.

«Не ожидал такого», Биргит Вэйш

Кто теперь скажет, что коты бесполезны? Пушистый Бергет Вэйш и тарелку может помыть своим языком, и случайно пролитое молоко вытрет, и страницу в книге поможет перелистнуть, если попросить.

Источник: comedypetphoto_awards / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Требования у такого помощника соответственные: если пропустит законный обед, никакие «тсс» и строгий выговор не помогут — не то что палец, может целую руку съесть.

«Ворчливый кот», Джо Уотерман

«Фу, огород, фу, солнце, фу, цветы, некрасиво, кожаный, когда уже домой?» — читается во взгляде этого ворчливого кота. Он явно не в восторге от того, что его вытащили на улицу, когда можно было уютно устроиться на диване.

Источник: comedypetphoto_awards / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Скорее всего, он размышляет о том, как же ему не хватает своей любимой коробки и тихого уголка, где никто не будет мешать его размышлениям о жизни.

«Перебор с пиццей навынос», Анна-Мария Коннолли

Самый скуфный кот из возможных найден. Ему этот мир уже абсолютно понятен. О какой охоте за мышами может идти речь, когда те ненастоящие, или зачем добывать мясо со стола и бегать с ним от хозяев, если и так всё дадут, если правильно попросить?

Источник: comedypetphoto_awards / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С умением просить у кота Анны-Марии, судя по всему, всё в полном порядке. Так что он не лентяй, он хороший самопиарщик. Он одним взглядом умеет доказать, что он голоден, даже если это не так, — не это ли высший уровень мастерства?

«Идем за покупками», Ацуки Охшима

Алиса дома, Маруся в машине, Олег в телефоне, а в магазине кто поможет? Пока за помощника по закупкам, правда, без искусственного интеллекта, но с усами и хвостом, в семье Ацуки Охшима отвечает кот.

Источник: comedypetphoto_awards / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Неизвестно, насколько менеджер по закупкам разбирается в помидорах или огурцах, но в выборе молока, свежей рыбы и качественных сухариках для котят ему нет равных.

«Что, черт возьми, ты делаешь?», Кеничи Моринагу

Источник: comedypetphoto_awards / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда пили валерьянку одинаково, но накрыло по-разному. Пока одному из рыжих котов хотелось бы полежать и понежиться на солнце, его друга потянуло на приключения. Судя по его профессиональной стойке, шутки с ним плохи, он видел с хозяином все фильмы про Рокки.

«Всегда есть кто-то, кто этого не понимает», Джанетт Лейнвебер

Если вы в детстве придумывали песню, будущий хит всех времен и народов, и шли показывать ее родственникам на празднике, то вы, как никто другой, понимаете котов на фотографии.

Источник: comedypetphoto_awards / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)