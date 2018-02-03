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Город

В Ярославле «Нива» застряла на спрятанных под снегом рельсах

3 февраля 2018
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автомобиль, Ярославль

Затяжной снегопад сыграл злую шутку с ярославским водителем. Снега выпало столько, что он сгладил все неровности на дорогах, а вместе с этим скрыл и опасность.

И один из водителей попался. В Брагино автомобиль «Нива» влетел на рельсы, прикрытые толстым слоем снега. Машина села. Водителю пришлось выкапывать её из сугроба.

— Поверил человек в свои силы и в машину и обломался... Бывает, — сочувствуют автомобилисту в группе «Дороги Ярославля» на фейсбуке.

В эти дни надо быть осторожнее — погода снова готовит нам сюрприз. Синоптики говорят о новом снегопаде, который надвигается на Ярославль.

Ольга Прохорова
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Фото: Любовь Балашова, Дороги Ярославля/Facebook.com
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