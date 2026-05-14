НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

4 м/c,

южн.

 741мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,16
EUR 98,73
Сбили БПЛА
Лица-кресла в центре
Ремонт дворов — 2027
Гид подготовки к учебному году
Собаки гибнут после вакцинации
Судьба дома-памятника
Столкнулись лодка и катер
Новый глава ДГХ
Страна и мир Российские курорты оказались дороже Турции: сколько придется заплатить за тур

Российские курорты оказались дороже Турции: сколько придется заплатить за тур

Путевки подорожали на треть

872
Спрос на турецкое направление растет | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RUСпрос на турецкое направление растет | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Спрос на турецкое направление растет

Источник:

Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Стоимость поездок в Турцию в мае выросла на треть по сравнению с прошлым годом. Однако туры в Анталью всё еще обходятся дешевле, чем аналогичный отдых на российских курортах. Об этом сообщил эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.

Рост цен связан с высокой инфляцией в самой Турции. За последний год в стране заметно подорожали гостиницы, рестораны, транспорт и другие услуги. Но на спросе это почти не сказывается. Более того, на фоне нестабильности в ряде других направлений часть туристов переориентируется именно на Турцию, где сохраняются безвизовый режим, развитое авиасообщение и широкий выбор форматов отдыха.

Недельный тур в Анталью в четырехзвездочный отель для семьи из трех человек по системе «все включено» обойдется примерно в 150 тысяч рублей. Аналогичный отдых в Сочи — около 153 тысяч. В Евпатории проживание в отеле того же уровня стоит примерно 133 тысячи рублей, но к этому добавляется дорога на поезде — еще около 40 тысяч и почти полтора дня в пути.

По данным Telegram-канала Baza, зарубежные поездки уже занимают более 50% всех летних бронирований. Интерес к Турции вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Туристы всё чаще оформляют туры заранее, чтобы успеть купить их подешевле.

В прошлом году страну посетили почти 6,9 млн россиян — это первое место среди зарубежных направлений. За январь–февраль этого года в Турции побывали 392 тысячи российских туристов, что на 5,6% больше, чем годом ранее.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Отпуск Турция Анталья Сочи Евпатория Путевка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
14 мая, 21:27
Люди умнеют. Земля для строительства частного дома в деревнях Любимского края будет только дорожать. Если, конечно, государство не начнет рулить этим процессом.
Гость
14 мая, 14:12
Да мы особо и не собирались на наши курорты! Мы не такие богатые, что бы покупать такой дорогой отдых! По старинке в Турцию или Вьетнам!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Мнение
До 24 августа еще можно успеть. Фотограф, любовавшийся метеорным потоком Персеиды, рассказал, как его лучше снимать
Родион Балков
Мнение
Соседи раздают кабачки ведрами? Срочно берите! Известный врач назвал сверхспособности овоща-скромняги
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте
Виктория Улитова
Рекомендуем