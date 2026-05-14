Российские курорты оказались дороже Турции: сколько придется заплатить за тур

Спрос на турецкое направление растет Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Стоимость поездок в Турцию в мае выросла на треть по сравнению с прошлым годом. Однако туры в Анталью всё еще обходятся дешевле, чем аналогичный отдых на российских курортах. Об этом сообщил эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.

Рост цен связан с высокой инфляцией в самой Турции. За последний год в стране заметно подорожали гостиницы, рестораны, транспорт и другие услуги. Но на спросе это почти не сказывается. Более того, на фоне нестабильности в ряде других направлений часть туристов переориентируется именно на Турцию, где сохраняются безвизовый режим, развитое авиасообщение и широкий выбор форматов отдыха.

Недельный тур в Анталью в четырехзвездочный отель для семьи из трех человек по системе «все включено» обойдется примерно в 150 тысяч рублей. Аналогичный отдых в Сочи — около 153 тысяч. В Евпатории проживание в отеле того же уровня стоит примерно 133 тысячи рублей, но к этому добавляется дорога на поезде — еще около 40 тысяч и почти полтора дня в пути.

По данным Telegram-канала Baza, зарубежные поездки уже занимают более 50% всех летних бронирований. Интерес к Турции вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Туристы всё чаще оформляют туры заранее, чтобы успеть купить их подешевле.