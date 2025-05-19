НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +10

4 м/c,

с-в.

 743мм 94%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,41
EUR 90,51
«Локомотив» в финале плей-офф
Признали виновной в краже 112 млн
Кубковая история «Локомотива»
Изъятие домов по мост
Стройка у ТЦ
Змеиная охота в городе: видео
Прогноз погоды на лето
Большая афиша
Детей не записывают в школу
Легендарная барахолка
Спорт «Будет нервотрепка»: главный тренер ярославского «Локомотива» высказался после победы

«Будет нервотрепка»: главный тренер ярославского «Локомотива» высказался после победы

Игорь Никитин ответил на вопросы после пресс-конференции

642
1 комментарий
Игорь Никитин ответил на вопросы журналистов | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUИгорь Никитин ответил на вопросы журналистов | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Игорь Никитин ответил на вопросы журналистов

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

19 мая ярославский «Локомотив» одержал третью победу над челябинским «Трактором» в финале плей-офф Кубка Гагарина. Второй выездной матч завершился счетом 3:1 для железнодорожников. После матча свои комментарии дал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

«Концовка нервозная получилась. Парни молодчики. Готовимся дальше», — сообщил Игорь Никитин.

В конце третьего периода Байрон Фрэз ударил клюшкой соперника, за что получил пятиминутное удаление.

«Это ситуационный момент. Байрон попал. Нужно было до этого немного по-другому играть. Это игра. Тут столько нюансов. Разберемся с парнями, скорректируем кое-что», — добавил Игорь Никитин.

Журналисты поинтересовались у Игоря Никитина, как он «залезет в головы» к игрокам, чтобы они не упустили возможность со счетом 3:1 в серии, основываясь на опыте из прошлых серий.

«Мне кажется, никуда не нужно залазить. Парни сами должны прожить этот опыт. С моей стороны можно всё говорить. Игра покажет, но то, что мы стали опытнее, однозначно», — ответил Игорь Никитин.

<p>Игорь Никитин</p><p>Игорь Никитин</p>

Тем и интересен хоккей — никто не знает, что будет дальше.

Игорь Никитин

главный тренер «Локомотива»

В конце третьего периода игроки «Локомотива» сыграли вчетвером, так как был удален Байрон Фрэз.

«Сегодня сами себе привезли моменты. Сила команды в правильной реакции на ситуацию. Четверка здорово отработала (в конце матча. — Прим. ред.). Нужно искать позитивное, а негативное исправлять. В хоккей мы играем для того, чтобы получать удовольствие», — сказал Игорь Никитин.

Впереди у «Локомотива» домашний матч. 21 мая состоится пятая встреча команд. Ярославцам осталась одна победа до чемпионства.

«Нужно готовиться просто к игре, не думать, какая это игра. Всё равно будет нервотрепка, от этого никуда не денешься», — объяснил Игорь Никитин.

Комментарии Бенуа Гру

Источник:

76.RU / Telegram

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив Плей-офф КХЛ Кубок Гагарина
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
34 минуты
Хорошо бы к моменту взятия Локомотивом Кубка Гагарина взять Запорожье или Херсон. Это было бы по-нашему!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
От альтушки до чиназес. Мама составила словарь, чтобы понимать дочь-подростка
Нина Жабреева
Блогер
Мнение
За скорую помощь — автомобиль или вертолет — вы заплатите от 5 до 10 евро: россиянин откровенно рассказал о немецкой медицине
Степан
Мнение
«Это не „подарок“, а договор с государством»: как использовать материнский капитал, чтобы не оказаться в ловушке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«И как это купить»: журналист пытается взять авто в кредит — почему он впадает в уныние
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Ноги колесом, бешеные цены и тысяча падений». Инструктор развеяла мифы о конном спорте
Лина Гордеева
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление