«Будет нервотрепка»: главный тренер ярославского «Локомотива» высказался после победы

Игорь Никитин ответил на вопросы журналистов Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











19 мая ярославский «Локомотив» одержал третью победу над челябинским «Трактором» в финале плей-офф Кубка Гагарина. Второй выездной матч завершился счетом 3:1 для железнодорожников. После матча свои комментарии дал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

«Концовка нервозная получилась. Парни молодчики. Готовимся дальше», — сообщил Игорь Никитин.

В конце третьего периода Байрон Фрэз ударил клюшкой соперника, за что получил пятиминутное удаление.

«Это ситуационный момент. Байрон попал. Нужно было до этого немного по-другому играть. Это игра. Тут столько нюансов. Разберемся с парнями, скорректируем кое-что», — добавил Игорь Никитин.

Журналисты поинтересовались у Игоря Никитина, как он «залезет в головы» к игрокам, чтобы они не упустили возможность со счетом 3:1 в серии, основываясь на опыте из прошлых серий.

«Мне кажется, никуда не нужно залазить. Парни сами должны прожить этот опыт. С моей стороны можно всё говорить. Игра покажет, но то, что мы стали опытнее, однозначно», — ответил Игорь Никитин.

Тем и интересен хоккей — никто не знает, что будет дальше. Игорь Никитин главный тренер «Локомотива»

В конце третьего периода игроки «Локомотива» сыграли вчетвером, так как был удален Байрон Фрэз.

«Сегодня сами себе привезли моменты. Сила команды в правильной реакции на ситуацию. Четверка здорово отработала (в конце матча. — Прим. ред.). Нужно искать позитивное, а негативное исправлять. В хоккей мы играем для того, чтобы получать удовольствие», — сказал Игорь Никитин.

Впереди у «Локомотива» домашний матч. 21 мая состоится пятая встреча команд. Ярославцам осталась одна победа до чемпионства.

«Нужно готовиться просто к игре, не думать, какая это игра. Всё равно будет нервотрепка, от этого никуда не денешься», — объяснил Игорь Никитин.