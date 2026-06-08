«Люди всё равно покупают»: риелтор рассказала, какую недвижимость сейчас разбирают в Ярославле

Агент по недвижимости рассказала, какая сейчас ситуация на рынке Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Татьяна Золичева

Рынок недвижимости в Ярославской области, да и в целом по России за последние годы заметно изменился — от цен и спроса до самих предпочтений покупателей. О том, что происходит сегодня с новостройками, вторичкой и загородным жильем, рассказала в интервью 76.RU основательница агентства недвижимости «Атмосфера» Татьяна Золичева.

«Цены поднялись примерно на 80%»

Эксперт назвала три сегмента, где ярославцы сейчас скупают квадратные метры: новостройки, старый фонд и загородные дома .

— Новостройки сейчас покупают в основном по семейной льготной ипотеке. Часто берут не для проживания, а на будущее или под аренду, чтобы арендный платеж покрывал ипотечный. При грамотном подходе (например, посуточной аренде) квартира может приносить доход плюс капитализацию. Пример: в 2020 году я брала новостройку за 2,3 млн, сейчас цены поднялись примерно на 80%.

Менталитет работает так: «Государство дает ипотеку под 6% — надо использовать». Татьяна Золичева основательница агентства недвижимости

Цены на «бабушкины» квартиры

Эксперт замечает, что ярославцы стали внимательнее относиться к тому, в каком состоянии продается квартира. Если раньше разбирали всё, то сейчас «голые стены» или бабушкино жилье уже не удастся продать так же дорого.

— Покупатели всё чаще не готовы вкладываться в ремонт , так как это дорого и трудозатратно, поэтому растет спрос на жилье с готовой отделкой и мебелью. При этом устаревшие интерьеры — гипсокартонные потолки, мебель в стиле 90-х — уже не пользуются спросом. В приоритете современные решения: минимализм, хай-тек, скандинавский стиль, природные материалы и спокойная цветовая гамма.

Спрос на коттеджи

Тренд, который заметен среди молодых семей — желание жить в собственном доме, — сегодня в Ярославле усиливается.

— Также заметен устойчивый интерес к загородной недвижимости. Появление льготной ипотеки на строительство усилило этот тренд, и семьи с детьми стали активнее рассматривать такой формат жилья. Если раньше основными покупателями здесь были пенсионеры, то сейчас это преимущественно семьи со школьниками, для которых важны транспортная доступность, наличие школы и удобное автобусное сообщение. В регионе есть качественные коттеджные поселки, и они стабильно пользуются спросом.

Новостройки vs вторичка

В условиях урезанной программы льготной ипотеки, купить квартиру в новостройке стало сложнее. Если в начале 2020-х можно было взять квартиру под 6% почти всем, то сегодня на ипотеку без скидок и льгот решаются немногие. И не удивительно: еще недавно она стоила 17–19%, при такой ставке переплата за жилье выходила фактически в размере еще одной квартиры.

— Новостройки сегодня в значительной степени зависят от льготных программ — прежде всего семейной и IT-ипотеки. В условиях, когда рыночная ипотека для инвесторов фактически стала малодоступной, именно эти механизмы поддерживают спрос, — отмечает Татьяна Золичева.

При этом большинство новостроек сдаются без отделки, и покупатель, рассматривающий жилье по рыночной ставке, неизбежно сравнивает варианты: квартира в новом доме без ремонта или вторичное жилье с готовой отделкой, а иногда и большей площадью за те же деньги.

— В такой ситуации многие делают выбор в пользу вторичного рынка. Дополнительно влияет и ценообразование: в новостройках стоимость во многом формируется за счет льготного спроса, тогда как на вторичном рынке цена напрямую зависит от баланса спроса и предложения. В результате адекватно оцененные объекты находят покупателя, а завышенные предложения могут задерживаться на рынке, — считает агент по недвижимости.

По данным Татьяны Золичевой, минимальная стоимость однокомнатной квартиры в Ярославле на июнь 2026 года начинается примерно от 2,5 млн рублей. Однако такие предложения часто связаны с проблемами в документах или другими нюансами. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройке составляет 3–3,5 млн рублей. Примерно в таком же диапазоне находятся и качественные варианты на вторичном рынке.

«Люди стали реже выбирать хрущевки»

И все-таки, новостройка или вторичка? Во что лучше вкладываться?

— Здесь всё зависит от целей покупателя. Инвесторы сегодня чаще выбирают вторичный рынок: это дома возрастом 5–10 лет, которые по характеристикам уже близки к новостройкам, но при этом продаются с готовым ремонтом и мебелью. В нашей практике есть сделки, когда объект фактически полностью готов к заселению, — остается только докупить базовые вещи, и его уже можно сдавать в посуточную аренду, — рассказала Татьяна Золичева.

По словам эксперта, инвесторы действуют из двух вариантов стратегии: краткосрочная спекуляция, когда жилье покупают с целью последующей перепродажи, и долгосрочное владение ради стабильного арендного дохода. В зависимости от подхода требования к объектам существенно различаются.

— При этом говорить в целом о том, что именно пользуется спросом в Ярославле, довольно сложно: вторичный рынок крайне неоднороден. Это и новые дома, и здания десятилетней давности, и сталинки, и хрущевки, и объекты в историческом центре — и все они находятся в совершенно разных ценовых и потребительских категориях, — отмечает руководитель агентства недвижимости.

По словам эксперта, на рынке недвижимости в Ярославле растет расслоение между классами жилья.

— Старый жилой фонд всё заметнее проигрывает новостройкам по энергоэффективности: современные дома строятся с использованием более качественных материалов, стеклопакетов и систем отопления с учетом потребления. На практике это отражается и в расходах — например, при переезде из старого жилого фонда в новостройку коммунальные платежи могут заметно снизиться.

Люди стали реже выбирать хрущевки для покупки и аренды. В 2014–2015 годах однокомнатные квартиры в хрущевках и новостройках стоили почти одинаково. Сейчас разница в цене достигает почти двух раз. Хрущевки постепенно дешевеют как неэффективный жилой фонд. Татьяна Золичева основательница агентства недвижимости «Атмосфера»

Ситуация на рынке аренды квартир

Вопреки рассуждениям о том, что при дороговизне квартир люди выбирают аренду, рынок квартир под сдачу проседает.

— Нет, наоборот, сейчас заметен серьезный спад спроса на аренду. Частично это связано с сезонностью: апрель–май традиционно считаются низким сезоном, студенты уезжают, командировок становится меньше. Однако в 2026 году падение оказалось более заметным, чем в 2025-м, — замечает Татьяна Золичева.

По мнению эксперта, это может говорить о снижении доходов населения: молодые семьи возвращаются жить к родителям, кто-то переезжает на дачи. При этом рынок аренды считается опережающим индикатором продаж недвижимости.

— Более понятной ситуация станет в августе–сентябре, когда в город вернутся студенты и командированные сотрудники крупных компаний. Тогда по динамике можно будет оценить, насколько устойчив этот тренд, — заключает эксперт.

«Рынок стал сложным и неоднозначным»

По мнению Татьяны Золичевой, в 2026-м рынок недвижимости в Ярославле успокоился, но стал сложнее.

— Если раньше цены активно росли и покупатели старались быстрее купить квартиру, то теперь рынок находится в состоянии равновесия: резкого роста или падения цен нет. При этом рынок сильно разделился. Хорошие квартиры с современным ремонтом, удачной планировкой и понятными документами по-прежнему продаются быстро и часто без скидок. А вот неликвидные объекты могут стоять в продаже месяцами — собственникам приходится снижать цену, чтобы найти покупателя, — поясняет эксперт.

Особенно заметна разница между 2024 и 2026 годами. Что во многом связано с изменением ключевой ставки Центрального Банка: к августу 2024 года она подскочила до 18%, а медленно снижаться начала только через год — с июня 2025 года. Параллельно летом 2024 года отменили массовую льготную ипотеку и ужесточили условия по семейной.

— Люди стали осторожнее: зарплаты растут медленно, многие опасаются брать ипотеку из-за высокой ключевой ставки и нестабильности. Изменились и сами застройщики. Если раньше рынок был ориентирован на быстрый рост и высокую прибыль, то сейчас главная задача для многих компаний — спокойно достроить объекты и сохранить спрос.

Тем не менее люди всё равно покупают квартиры — кто-то расширяет жилье для семьи, кто-то инвестирует деньги, а кто-то продает и покупает недвижимость из-за жизненных обстоятельств. Татьяна Золичева основательница агентства недвижимости «Атмосфера»