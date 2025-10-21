Пенсионерка едва не лишилась единственного жилья, пытаясь разобраться с долгами. Что пошло не так

Свердловчанка хотела избавиться от кредитов и долгов, но чуть не лишилась единственной квартиры Источник: Илья Бархатов / Городские медиа

Жительница Среднеуральска Свердловской области доверилась сомнительной юридической компании и решила оформить процедуру банкротства, чтобы списать долги по нескольким кредитам. Вот только перед этим она совершила роковую ошибку, из-за которой едва не осталась на улице в свои 69 лет. Е1.RU рассказывает, как так вышло, — постарайтесь учесть ее опыт и не повторяйте таких ошибок.

«Можно вашу квартиру посмотрим?»

В феврале 2025 года к Екатерине (имя изменено. — Прим. ред.) пришли неожиданные гости. В дверь ее однокомнатной квартиры постучали и попросили провести экскурсию. Женщина не сразу поняла, что вообще происходит, но ей сказали: «Можно мы вашу квартиру посмотрим? Она стоит на торгах».

Женщина сразу же обратилась за помощью к юристу. Оказалось, что квартира выставлена на торги уже во второй раз. К счастью, в итоге ее никто не купил. Больше полугода ушло у Екатерины и ее адвоката на то, чтобы сохранить жилье.

«Мы сразу написали юристам, которые оформляли ей банкротство, что расторгаем с ними договор и отзываем доверенность. Также подали заявление в Арбитражный суд, чтобы наложить арест на квартиру и никакие регистрационные действия не производились», — рассказывает адвокат Зарина Адыева.

Она объяснила, что, если бы к Екатерине не пришли потенциальные покупатели, она не узнала бы о том, что квартира продается, и вскоре просто лишилась бы жилья. После двух несостоявшихся торгов финансовый управляющий в деле о банкротстве может передать квартиру взыскателю, то есть банку.

Как рассказала Екатерина адвокату, в прошлом году она по совету юристов решила избавиться от всех долгов, признав себя банкротом. У нее было несколько потребительских кредитов, в том числе один на сумму около 900 тысяч рублей. Его она взяла, чтобы сделать ремонт в своей квартире, а также навести порядок на садовом участке.

У женщины было несколько кредитов, самый крупный из них — на 900 тысяч Источник: Наталья Лапцевич / Городские медиа

Вот только по этому кредиту женщина оставила в залог банку квартиру, что стало большой ошибкой .

Когда началась процедура банкротства, обо всех ее нюансах юристы Екатерине не рассказали. Лишь заверили, что единственное жилье при оформлении банкротства у нее никто не заберет.

«Квартиру хотели забрать за долг в 118 тысяч»

Однако самый крупный из кредитов остался висеть на Екатерине, а так как она по нему не платила, банк решил забрать заложенную квартиру. На начальные торги ее выставили по цене в 2,97 миллиона рублей.

«Во время банкротства все долги списываются, но если кредит взят под залог квартиры, то, чтобы сохранить имущество, его нужно оплатить, иначе квартиру продадут с торгов. Самое страшное, когда люди отдают квартиры под залог. Я всем говорю, что так категорически нельзя делать, потому что вы останетесь на улице», — подчеркивает адвокат.

Одно дело, когда человек в ипотеку покупает квартиру и она в залоге у банка, но, когда он свою родную квартиру несет и отдает под залог из-за каких-то копеек, это страшно. Зарина Адыева адвокат

С учетом процентов и прочих расходов в деле фигурировала сумма долга в 923 174,39 рубля. При этом, как оказалось в итоге, реальный размер долга, который нужно было погасить, был почти в восемь раз ниже — 118 тысяч.

«Во время процедуры банкротства человеку каждый месяц отдают прожиточный минимум, но финансовый управляющий этого не делал, бабушка не получала ни копейки. Мы взяли выписки из банка, где копились деньги, собралась приличная сумма. Также у нее был земельный участок в одном из СНТ Среднеуральска, его продали за 400 тысяч, и эти деньги пошли на погашение долга перед банком. Когда всё посчитали, для полного погашения долга перед банком не хватало 118 тысяч. А они хотели забрать квартиру за это», — говорит Зарина Адыева.

Помимо пенсии, женщина также получила зарплату: она подрабатывала сразу в двух школьных столовых. В итоге на счету скопилась сумма, которая вместе с деньгами от продажи участка почти полностью покрыла долг. Зачем вообще Екатерина решила признать себя банкротом, если у нее были деньги, чтобы рассчитаться по кредитам, адвокату она объяснить так и не смогла.

Недостающую сумму в 118 тысяч рублей заплатила дочь пенсионерки. По ее словам, до тех пор пока Екатерина чуть не лишилась жилья, она не знала ни о долгах матери, ни о процедуре банкротства.

Дочь погасила остаток долга матери, чтобы помочь ей сохранить квартиру Источник: Наталья Лапцевич / Городские медиа

Арбитражный суд принял план реструктуризации. Однако, как отмечает Зарина Адыева, банк попытался вместо погашения одного кредита навесить другой.

«Банк направил в суд свое мировое соглашение, но оно было просто кабальное. По нему выходило так, что дочка Екатерины оформляет на себя кредит, по которому должна выплачивать и проценты, но их размер неизвестен. Они сказали, что смогут назвать их, только когда мировое уже будет подписано», — добавила адвокат.

Они хотели взвалить кредит на дочку, чтобы она закрыла кредит матери и платила банку пять-семь лет. Зарина Адыева адвокат

Сейчас никаких долгов на Екатерине больше нет, а квартира осталась в собственности.

«Специально берут кредиты и идут банкротиться»

Мы также обсудили с адвокатом саму суть процедуры банкротства для физлиц. По ее словам, списывать долги имеет смысл, когда их общий размер превышает полмиллиона рублей. При этом после признания банкротом человек уже не сможет ни взять ипотеку, ни оформить кредит. Однако это, по мнению Зарины Адыевой, для должников роли не играет.

«Обычно этим людям уже всё равно на будущие кредиты и ипотеки, они не им нужны. Человеку, который идет на банкротство, важно сейчас разобраться с долгами и начать новую жизнь», — говорит адвокат.

Ситуации всякие бывают. Есть люди, которые специально берут кредиты на 5−6 миллионов и идут банкротиться, чтобы не платить. Зарина Адыева адвокат

«Но чаще люди просто стали заложниками сложных ситуаций, и им нужно как-то выкручиваться, чтобы не платить ни за что. Многие набирают кредитов, а потом теряют работу или еще что, и всё как снежный ком», — добавила Зарина Адыева.

Мы публиковали подробный разбор о том, как устроен процесс признания себя банкротом и какие последствия могут быть.