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На сколько продлят нерабочие дни? Спецобращение Владимира Путина

Онлайн-трансляция обращения президента России

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Сегодня Владимир Путин проводит совещание с кабмином и оперативным штабом о борьбе с коронавирусом в России. Глава государства также выступит со специальным обращением к нации. Ключевой вопрос — нужно ли продлевать нерабочие дни в стране после 12 мая.

Мы ведем видео- и текстовую трансляцию происходящего. Подключайтесь.

Видео: E1.RU

Мария Захарова

В начале мая страна вышла на новый уровень — суточный прирост колеблется между 10 и 11 тысячами. О выходе на плато эксперты-вирусологи пока не говорят.

Мария Захарова

За минувшие сутки в России зафиксировали 11 656 случаев коронавируса, всего же с начала пандемии заразились 221 344 россиян – это больше, чем в Великобритании и Италии.

Мария Захарова

Премьер РФ Михаил Мишустин опять не будет участвовать в совещании — он лечится от COVID-19.

Мария Захарова

Обращение президента будет в начале совещания по коронавирусу. Еще вчера его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что 11 мая пройдет совещание главы государства по ситуации с коронавирусом, на котором в числе прочих будет обсуждаться вопрос о продлении периода нерабочих дней.

Мария Захарова

Привет, друзья! Ждем очередное обращение президента о коронавирусе, поддержке граждан и эпидемиологической обстановке в стране. В Кремле заявили, что Владимир Путин выйдет в эфир в ближайшие часы.

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Владимир Путинкоронавируспандемиясамоизоляциянерабочая неделя
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