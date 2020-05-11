На сколько продлят нерабочие дни? Спецобращение Владимира Путина

В начале мая страна вышла на новый уровень — суточный прирост колеблется между 10 и 11 тысячами. О выходе на плато эксперты-вирусологи пока не говорят.
За минувшие сутки в России зафиксировали 11 656 случаев коронавируса, всего же с начала пандемии заразились 221 344 россиян – это больше, чем в Великобритании и Италии.
Премьер РФ Михаил Мишустин опять не будет участвовать в совещании — он лечится от COVID-19.
Обращение президента будет в начале совещания по коронавирусу. Еще вчера его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что 11 мая пройдет совещание главы государства по ситуации с коронавирусом, на котором в числе прочих будет обсуждаться вопрос о продлении периода нерабочих дней.
Привет, друзья! Ждем очередное обращение президента о коронавирусе, поддержке граждан и эпидемиологической обстановке в стране. В Кремле заявили, что Владимир Путин выйдет в эфир в ближайшие часы.