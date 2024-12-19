Путин ответит на вопросы россиян — подводим итоги года в онлайн-трансляции

Трансляция прямой линии стартует в 12:00 мск. Мероприятие в прямом эфире покажут «Первый», «Россия-1» и другие крупные федеральные телеканалы. Также трансляция будет доступна на официальных страницах события в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», а послушать ее можно будет на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио Россия».

Ну и, естественно, текстовую версию прямой линии читайте в нашей онлайн-трансляции.