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Политика Итоги с Путиным онлайн-трансляция Путин ответит на вопросы россиян — подводим итоги года в онлайн-трансляции

Путин ответит на вопросы россиян — подводим итоги года в онлайн-трансляции

Мы будем следить за каждым словом и рассказывать вам самое важное

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5 комментариев

В конце года принято подводить итоги. Но, пожалуй, самый длинный список годовых результатов — у Владимира Путина. Каждый год (за редким исключением) российский президент выходит в народ и рассказывает, чего удалось достичь за последние несколько месяцев, и делится планами на будущее. Этот год не станет исключением. Давайте подводить итоги с Путиным вместе в этой онлайн-трансляции.

Илья Ненко

Трансляция прямой линии стартует в 12:00 мск. Мероприятие в прямом эфире покажут «Первый», «Россия-1» и другие крупные федеральные телеканалы. Также трансляция будет доступна на официальных страницах события в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», а послушать ее можно будет на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио Россия».

Ну и, естественно, текстовую версию прямой линии читайте в нашей онлайн-трансляции.

А вы где будете следить за прямой линией?

По телевизору
По радио
В соцсетях
Почитаю у вас
Почитаю потом лучше итоговый материал
Совсем смотреть не буду
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Илья Ненко

Ну а если вы хотите вспомнить всё, о чём говорил президент в 2023 году, то у нас как раз на этот случай есть главные заявления Владимира Путина — коротко. До прямой линии еще 1 час и 45 минут, так что точно успеете прочитать.

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Илья Ненко

К слову, в 2023 году прямая линия президента продлилась чуть больше четырех часов. За это время Владимир Путин ответил на десятки вопросов на самые разные темы — о спецоперации, экономике, абортах, зарплатах. Также Путин объяснил, почему он всё время кашляет и извинился за цены на яйца, назвав скачок стоимости сбоем в работе правительства.

Напомним, стоимость куриных яиц росла весь 2023 год, но в особенности этот рост ускорился осенью. В результате годовая прибавка в цене составила почти 50%.

Как вам цены на яйца в этом году?

Цены пошли вниз, спасибо большое!
Остались на уровне 2023 года, и на том спасибо
Продолжают расти
Не ем яйца — денег нет
Не ем яйца по советам врача
Не смотрю на цены
У меня свои яйца есть
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Илья Ненко

Будут на этой пресс-конференции и журналисты из недружественных стран. Но их, как рассказал Песков «Известиям», будет немного — примерно как в 2023 году. Это журналисты с аккредитацией МИД, которые продолжают работать в России.

— Помимо этого, еще какое-то количество иностранцев, которые изъявили желание приехать специально для этой пресс-конференции, — добавил Песков.

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Илья Ненко

Из необычного — в этом году на прямую линию Владимира Путина обратилась семейная пара из Италии, которая попросила о гражданстве РФ. О просьбе к президенту предоставить российское гражданство в эфире телеканала «Россия 24» рассказал и итальянский военкор Андреа Лучиди.

— Я уже попросил гражданство России у президента Владимира Владимировича, потому что сейчас просто российское гражданство может помогать для моей свободы, — отметил военкор.

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Илья Ненко

Обычно вопросы людей попадают к сотрудникам телеканалов, которые будут вести трансляцию, и администрации президента. Информацию проверяют, а затем обращения группируют по темам.

В этом году в подготовке к прямой линии использовал искусственный интеллект. По словам Дмитрия Пескова, нейросеть структурирует данные, делает многие процессы быстрее и значительно сокращает время работы.

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Илья Ненко

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, анонсируя сегодняшнее мероприятие, рассказал, что судя по обращениям россиян, в этом году их меньше волнуют международные проблемы.

Чаще всего люди пишут на темы, связанные со спецоперацией. Также граждан интересуют инфраструктура, поддержка многодетных семей, экономика, медицина, социальная сфера и ЖКХ.

А вас какая тема интересует больше остальных?

Спецоперация
Инфраструктура
Поддержка многодетных семей
Экономика
Медицина
Социальная сфера
ЖКХ
Все эти темы для меня очень важны
Меня ничего из этого не интересует — у меня всё хорошо
Мне всё равно
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Илья Ненко

С недавнего времени Владимир Путин объединил прямую линию с жителями страны с большой пресс-конференцией. Теперь в объединенном мероприятии президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.

В этом году мероприятие начнется в 12:00 мск. Естественно, ответить на каждый вопрос у президента вряд ли получится — в адрес главы государства поступило более 2 миллионов обращений со всей страны. Но на самые важные и волнующие вопросы мы наверняка ответы услышим.

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Владимир Путин Президент Прямая линия Онлайн-трансляция Россия Дмитрий Песков Вопросы Ответы Политика Экономика
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Комментарии
5
Гость
13 минут
Двадцать пять лет по Плану Таврического это не каждый народ сможет, это особая порода нужна
Гость
15 минут
Полковницы ФСО прибыли для массовки?
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