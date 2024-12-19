Путин ответит на вопросы россиян — подводим итоги года в онлайн-трансляции

В конце года принято подводить итоги. Но, пожалуй, самый длинный список годовых результатов — у Владимира Путина. Каждый год (за редким исключением) российский президент выходит в народ и рассказывает, чего удалось достичь за последние несколько месяцев, и делится планами на будущее. Этот год не станет исключением. Давайте подводить итоги с Путиным вместе в этой онлайн-трансляции.
Трансляция прямой линии стартует в 12:00 мск. Мероприятие в прямом эфире покажут «Первый», «Россия-1» и другие крупные федеральные телеканалы. Также трансляция будет доступна на официальных страницах события в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», а послушать ее можно будет на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио Россия».
Ну и, естественно, текстовую версию прямой линии читайте в нашей онлайн-трансляции.
А вы где будете следить за прямой линией?
Ну а если вы хотите вспомнить всё, о чём говорил президент в 2023 году, то у нас как раз на этот случай есть главные заявления Владимира Путина — коротко. До прямой линии еще 1 час и 45 минут, так что точно успеете прочитать.
К слову, в 2023 году прямая линия президента продлилась чуть больше четырех часов. За это время Владимир Путин ответил на десятки вопросов на самые разные темы — о спецоперации, экономике, абортах, зарплатах. Также Путин объяснил, почему он всё время кашляет и извинился за цены на яйца, назвав скачок стоимости сбоем в работе правительства.
Напомним, стоимость куриных яиц росла весь 2023 год, но в особенности этот рост ускорился осенью. В результате годовая прибавка в цене составила почти 50%.
Как вам цены на яйца в этом году?
Будут на этой пресс-конференции и журналисты из недружественных стран. Но их, как рассказал Песков «Известиям», будет немного — примерно как в 2023 году. Это журналисты с аккредитацией МИД, которые продолжают работать в России.
— Помимо этого, еще какое-то количество иностранцев, которые изъявили желание приехать специально для этой пресс-конференции, — добавил Песков.
Из необычного — в этом году на прямую линию Владимира Путина обратилась семейная пара из Италии, которая попросила о гражданстве РФ. О просьбе к президенту предоставить российское гражданство в эфире телеканала «Россия 24» рассказал и итальянский военкор Андреа Лучиди.
— Я уже попросил гражданство России у президента Владимира Владимировича, потому что сейчас просто российское гражданство может помогать для моей свободы, — отметил военкор.
Обычно вопросы людей попадают к сотрудникам телеканалов, которые будут вести трансляцию, и администрации президента. Информацию проверяют, а затем обращения группируют по темам.
В этом году в подготовке к прямой линии использовал искусственный интеллект. По словам Дмитрия Пескова, нейросеть структурирует данные, делает многие процессы быстрее и значительно сокращает время работы.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, анонсируя сегодняшнее мероприятие, рассказал, что судя по обращениям россиян, в этом году их меньше волнуют международные проблемы.
Чаще всего люди пишут на темы, связанные со спецоперацией. Также граждан интересуют инфраструктура, поддержка многодетных семей, экономика, медицина, социальная сфера и ЖКХ.
А вас какая тема интересует больше остальных?
С недавнего времени Владимир Путин объединил прямую линию с жителями страны с большой пресс-конференцией. Теперь в объединенном мероприятии президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.
В этом году мероприятие начнется в 12:00 мск. Естественно, ответить на каждый вопрос у президента вряд ли получится — в адрес главы государства поступило более 2 миллионов обращений со всей страны. Но на самые важные и волнующие вопросы мы наверняка ответы услышим.