Потерялись летом и до сих пор не нашлись: пять историй загадочно пропавших ярославцев

Виктор Мохов пропал в Угличском районе
Фото: Александра Савельева, «Лиза Алерт Ярославль»
Эти мужчины пропали летом, и до сих пор никто не знает, где они. Волонтёры ищут их и днём и ночью, а родные не теряют надежды и верят, что чудо произойдёт и папа, брат, муж или дедушка наконец-то вернутся домой.
88-летний пенсионер Виктор Мохов уехал в лес 25 августа на серебристой «Ниве-Шевроле». Последний раз дедушку видели в деревне Манушкино. Автомобиль пенсионера через пару дней нашли, а вот самого охотника — нет.
— Мужчина очень активный, очень хорошо знает лес, он охотник! Он не мог заблудиться, он волчатник, — пишет Юлия Гусева в группе «Лиза Алерт».
Александр Илькевич
Этот 46-летний мужчина пропал рано утром 18 августа. Сошёл с электрички на платформе Левцово в Ярославском районе. Больше его никто не видел.
Бесплатная горячая линия поискового отряда «Центр-Спас» —
Андрей Дроник
В Ярославле месяц не могут найти пропавшего Андрея Дроника. 59-летний мужчина ушел из дома во Фрунзенском районе и до сих пор не вернулся. И как бы ни пыталась дочка обзванивать номера телефонов друзей и больниц, зацепок нет. На фото Андрей только с усами, но родные говорят — у него сейчас может быть густая борода.
Эдисей Лившиц
75-летнего Эдисея Лившица ищут с 28 июля. Пенсионер пропал в лесах Переславского района (здесь мужчина из Москвы обычно проводит лето). Непонятно, как он мог так внезапно исчезнуть.
Борис Суриков
Борис Суриков пропал в середине июля. Уехал из дома на дачу на Резинотехнике и пропал. Где он может быть — неизвестно. К поискам подключились все поисковые отряды Ярославля. Родные по-прежнему надеются, что дедушка найдётся.