Потерялись летом и до сих пор не нашлись: пять историй загадочно пропавших ярославцев

Эти мужчины пропали летом, и до сих пор никто не знает, где они. Волонтёры ищут их и днём и ночью, а родные не теряют надежды и верят, что чудо произойдёт и папа, брат, муж или дедушка наконец-то вернутся домой.

88-летний пенсионер Виктор Мохов уехал в лес 25 августа на серебристой «Ниве-Шевроле». Последний раз дедушку видели в деревне Манушкино. Автомобиль пенсионера через пару дней нашли, а вот самого охотника — нет.



— Мужчина очень активный, очень хорошо знает лес, он охотник! Он не мог заблудиться, он волчатник, — пишет Юлия Гусева в группе «Лиза Алерт».

