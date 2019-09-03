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Потерялись летом и до сих пор не нашлись: пять историй загадочно пропавших ярославцев

Некоторых ищут больше месяца

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Виктор Мохов пропал в Угличском районе

Фото: Александра Савельева, «Лиза Алерт Ярославль»

Эти мужчины пропали летом, и до сих пор никто не знает, где они. Волонтёры ищут их и днём и ночью, а родные не теряют надежды и верят, что чудо произойдёт и папа, брат, муж или дедушка наконец-то вернутся домой.

88-летний пенсионер Виктор Мохов уехал в лес 25 августа на серебристой «Ниве-Шевроле». Последний раз дедушку видели в деревне Манушкино. Автомобиль пенсионера через пару дней нашли, а вот самого охотника — нет.

— Мужчина очень активный, очень хорошо знает лес, он охотник! Он не мог заблудиться, он волчатник, — пишет Юлия Гусева в группе «Лиза Алерт».

Александр Илькевич 

На мужчине была серо-чёрная ветровка

На мужчине была серо-чёрная ветровка

Этот 46-летний мужчина пропал рано утром 18 августа. Сошёл с электрички на платформе Левцово в Ярославском районе. Больше его никто не видел.

Бесплатная горячая линия поискового отряда «Центр-Спас» — 8 800 30-19-112.

Андрей Дроник

Если вам что-то известно — сообщите в полицию по телефонам 02, 102 или 112 либо позвоните волонтёрам:&nbsp;<nobr class="_">8 800 30-19-112</nobr>

Если вам что-то известно — сообщите в полицию по телефонам 02, 102 или 112 либо позвоните волонтёрам: 8 800 30-19-112

В Ярославле месяц не могут найти пропавшего Андрея Дроника. 59-летний мужчина ушел из дома во Фрунзенском районе и до сих пор не вернулся. И как бы ни пыталась дочка обзванивать номера телефонов друзей и больниц, зацепок нет. На фото Андрей только с усами, но родные говорят — у него сейчас может быть густая борода. 

Эдисей Лившиц

В силу возраста с Эдисеем уже случалось такое, что он мог потеряться и не понять, где находится

В силу возраста с Эдисеем уже случалось такое, что он мог потеряться и не понять, где находится

75-летнего Эдисея Лившица ищут с 28 июля. Пенсионер пропал в лесах Переславского района (здесь мужчина из Москвы обычно проводит лето). Непонятно, как он мог так внезапно исчезнуть.

Борис Суриков

У мужчины есть&nbsp;татуировка на левой руке с надписью «Боря»

У мужчины есть татуировка на левой руке с надписью «Боря»

Борис Суриков пропал в середине июля. Уехал из дома на дачу на Резинотехнике и пропал. Где он может быть — неизвестно. К поискам подключились все поисковые отряды Ярославля. Родные по-прежнему надеются, что дедушка найдётся.

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