«Он как будто растворился»: в Ярославской области неделю ищут пропавшего в лесу грибника-москвича

В Ярославской области уже неделю продолжаются поиски 75-летнего Эдисея Лившица, который пропал в лесах Переславского района (здесь мужчина из Москвы обычно проводит лето). Родные встревожены — на улице так холодно, особенно по ночам, а у мужчины уже не крепкое здоровье и проблемы с памятью. И непонятно, как он мог так внезапно исчезнуть.

— Он хорошо знал эти места, все время ходит туда за грибами, — рассказали родственники Эдисея.

Но даже хорошо зная лес, легко заблудиться.

— В какой-то момент супруга отвернулась, а Эдисея Шоломовича уже нет рядом. Сначала она пыталась найти мужа своими силами: ходила по селу, кромке леса и громко кричала, вслушиваясь в тишину. Быстро обратилась к нам за помощью — медлить нельзя. Вечером этого же дня заявка на поиск пришла на горячую линию отряда. В тот же день мы приехали искать Эдисея Шоломовича. Искали всю ночь, до самого утра. Искали и в селе, и около речки, и в лесу, в котором мог заблудиться дедушка. Были привлечены следовые собаки, они даже взяли след, который оборвался на трассе Переславль — Нагорье... Не нашли, — написала в группе поисков «Лиза Алерт» инфорг Лира Полина.