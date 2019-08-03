«Он как будто растворился»: в Ярославской области неделю ищут пропавшего в лесу грибника-москвича

Эдисею Лившицу 75 лет
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Ярославской области уже неделю продолжаются поиски 75-летнего Эдисея Лившица, который пропал в лесах Переславского района (здесь мужчина из Москвы обычно проводит лето). Родные встревожены — на улице так холодно, особенно по ночам, а у мужчины уже не крепкое здоровье и проблемы с памятью. И непонятно, как он мог так внезапно исчезнуть.
— Он хорошо знал эти места, все время ходит туда за грибами, — рассказали родственники Эдисея.
Но даже хорошо зная лес, легко заблудиться.
— В какой-то момент супруга отвернулась, а Эдисея Шоломовича уже нет рядом. Сначала она пыталась найти мужа своими силами: ходила по селу, кромке леса и громко кричала, вслушиваясь в тишину. Быстро обратилась к нам за помощью — медлить нельзя. Вечером этого же дня заявка на поиск пришла на горячую линию отряда. В тот же день мы приехали искать Эдисея Шоломовича. Искали всю ночь, до самого утра. Искали и в селе, и около речки, и в лесу, в котором мог заблудиться дедушка. Были привлечены следовые собаки, они даже взяли след, который оборвался на трассе Переславль — Нагорье... Не нашли, — написала в группе поисков «Лиза Алерт» инфорг Лира Полина.
В силу возраста с Эдисеем уже случалось такое, что он мог потеряться и не понять, где находится. Но обычно садился и ждал помощи. Тут же пропал на целую неделю.
— У нас ни одного свидетельства. Ни одного человека, который сообщил бы, что видел похожего под описанию дедушку. Это невозможно. Он как будто растворился... — сокрушаются волонтеры. — Но мы знаем, что раствориться в воздухе дедушка не мог, поэтому свидетели точно есть.
И просят помощи:
1. Обращаемся ко всем водителям, ехавшим по трассе Нагорье — Переславль в сторону города 28 июля 2019 года. Может быть, вы видели дедушку, одиноко идущего по трассе или у вас есть видеорегистратор, на записи которого может быть Эдисей Шоломович. Пожалуйста, сообщите нам об этом! Одно лишь свидетельство может полностью изменить ход всего поиска. Звоните на горячую линию 8 800 700–54–52.
2. 28 июля в Переславском районе проходило сразу несколько крупных мероприятий: день ВМФ и 100-летие музея на Ботике Петра I; форум «Александрова гора» в районе с. Городище. Было много людей, в том числе и фотографов, многие делали памятные снимки. Пожалуйста, пересмотрите фотографии/видео, возможно, наш дедушка попал к вам в объектив.
3. Помогите распространить этот пост по всем социальным сетям, где вы зарегистрированы. Чем больше людей увидит ориентировку с фотографией дедушки, тем больше шансов, что найдутся свидетели... Поверьте, нам это очень-очень важно!
4. Распечатайте несколько ориентировок и расклейте их в Переславском районе: по дороге на работу, домой, в магазин.
Нам очень нужна ваша помощь в том, чтобы найти хоть какие-нибудь зацепки и поскорее вернуть Эдисея Шоломовича домой, к жене.