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«Ушел из дома»: в Ярославле больше недели разыскивают мужчину с густой бородой

Особые приметы пропавшего и подробности исчезновения

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Мужчина не выходит на связь с родными

Фото: Александра Савельева, ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» / Vk.com

Больше недели не появлялся дома Андрей Дроник. 59-летний мужчина пропал в прошлую пятницу, 2 августа.

— Ушел из дома в Фрунзенском районе, — сообщают поисковики «ЯрСпаса».

Особые приметы пропавшего: мужчина небольшого роста, около 165 сантиметров, и худощавого телосложения. Глаза карие, волосы тёмно-русые, коротко подстрижен. Андрея Дроника выдают густые усы и борода. Скорей всего, в тот день был одет в тёмную ветровку и кроссовки.

Если вам что-то известно о его местонахождении или вы видели этого мужчину — сообщите в полицию по телефону 02, 102 или 112 либо обратитесь к волонтерам поискового отряда «ЯрСпас» по номеру +7 910 964-08-38

Три недели поисковики не могут найти пенсионера с татуировкой на руке. Может быть, вы видели этого мужчину? Особые приметы пропавшего.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
11 авг 2019 в 10:48

Фото сделано пару лет назад, сейчас у него густая борода

11 авг 2019 в 08:38

Кажись у него усы, а бороды чего то не наблюдается. Замаскировался?