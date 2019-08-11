«Ушел из дома»: в Ярославле больше недели разыскивают мужчину с густой бородой

Мужчина не выходит на связь с родными
Фото: Александра Савельева, ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» / Vk.com
Больше недели не появлялся дома Андрей Дроник. 59-летний мужчина пропал в прошлую пятницу, 2 августа.
— Ушел из дома в Фрунзенском районе, — сообщают поисковики «ЯрСпаса».
Особые приметы пропавшего: мужчина небольшого роста, около 165 сантиметров, и худощавого телосложения. Глаза карие, волосы тёмно-русые, коротко подстрижен. Андрея Дроника выдают густые усы и борода. Скорей всего, в тот день был одет в тёмную ветровку и кроссовки.
Если вам что-то известно о его местонахождении или вы видели этого мужчину — сообщите в полицию по телефону 02, 102 или 112 либо обратитесь к волонтерам поискового отряда «ЯрСпас» по номеру
Три недели поисковики не могут найти пенсионера с татуировкой на руке. Может быть, вы видели этого мужчину? Особые приметы пропавшего.