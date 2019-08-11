«Ушел из дома»: в Ярославле больше недели разыскивают мужчину с густой бородой

Больше недели не появлялся дома Андрей Дроник. 59-летний мужчина пропал в прошлую пятницу, 2 августа.



— Ушел из дома в Фрунзенском районе, — сообщают поисковики «ЯрСпаса».



Особые приметы пропавшего: мужчина небольшого роста, около 165 сантиметров, и худощавого телосложения. Глаза карие, волосы тёмно-русые, коротко подстрижен. Андрея Дроника выдают густые усы и борода. Скорей всего, в тот день был одет в тёмную ветровку и кроссовки.

