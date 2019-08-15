«Дочка обзвонила всех друзей и больницы»: в Ярославле две недели не могут найти пропавшего мужчину

В Ярославле уже почти две недели, со 2 августа, не могут найти пропавшего Андрея Дроника. 59-летний мужчина ушел из дома во Фрунзенском районе и до сих пор не вернулся.



— Дочка обзвонила друзей, в том числе по последним номерам в телефоне. Далеко он не ходил. Больницы прозвонили. Нигде его нет, — говорят волонтёры, упорно продолжающие искать пропавшего.



На фото для ориентировки Андрей только с усами, но родные говорят — у него сейчас может быть густая борода.



Приметы пропавшего: мужчина небольшого роста, около 165 сантиметров, и худощавого телосложения. Глаза карие, волосы тёмно-русые, коротко подстрижен. Скорее всего, в тот день был одет в тёмную ветровку и кроссовки.

