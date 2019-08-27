Сел на внедорожник и уехал в лес: в Ярославской области ищут очень старенького дедушку

В Ярославской области волонтёры выехали на поиски 88-летнего пенсионера Виктора Мохова. Он уехал в лес в воскресенье, 25 августа, около 8 часов утра на серебристой «Ниве-Шевроле».

— Был одет в светло-голубую рубашку, светлую жилетку, тёмные брюки, зелёные резиновые сапоги и белую кепку, — сообщают волонтёры ярославского отряда «Лиза Алерт».

Дедушка высокого роста — 182 см, худощавый с седыми волосами и голубыми глазами. Волонтёры с вечера прочёсывают окрестности деревни Манушкино, из которой выехал пенсионер, однако информации о его местонахождении пока нет.