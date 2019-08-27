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Сел на внедорожник и уехал в лес: в Ярославской области ищут очень старенького дедушку

Виктор Мохов пропал в Угличском районе

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Поисковому отряду предоставили только фотографию в паспорте Виктора Мохова

Фото: Александра Савельева, «Лиза Алерт Ярославль»

В Ярославской области волонтёры выехали на поиски 88-летнего пенсионера Виктора Мохова. Он уехал в лес в воскресенье, 25 августа, около 8 часов утра на серебристой «Ниве-Шевроле». 

— Был одет в светло-голубую рубашку, светлую жилетку, тёмные брюки, зелёные резиновые сапоги и белую кепку, — сообщают волонтёры ярославского отряда «Лиза Алерт».

Дедушка высокого роста — 182 см, худощавый с седыми волосами и голубыми глазами. Волонтёры с вечера прочёсывают окрестности деревни Манушкино, из которой выехал пенсионер, однако информации о его местонахождении пока нет. 

Любую информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, а также на электронный адрес редакции 76@rugion.ru. 

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