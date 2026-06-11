«Приехали раньше МЧС»: власти рассказали о работе спецслужб на месте ДТП с туристическим автобусом

Скорая приехала раньше всех на место ДТП с автобусом Источник: Прокуратура Ярославской области / Max.ru

Министр здравоохранения Ярославской области Мария Можейко рассказала подробности о работе спецслужб во время аварии с туристическим автобусом 7 июня под Угличем. Автобус съехал с дороги в кювет и перевернулся. По данным губернатора Михаила Евраева, в салоне в этот момент находилось 33 человека, в том числе водитель и четверо детей.

«Один только звонок — и все свободные скорые помощи помчались на место происшествия. Скорая помощь приехала раньше, чем МЧС. Настолько сейчас порядок наведен, доезд был практически 15-минутный. Тут же начали транспортировать пациентов в зависимости от тяжести травм — кого в Углич, кого в Соловьевскую больницу, кого в областную больницу. Полное единение и полное понимание, что происходит. Еще в этот же день возвращалась бригада из Донецка — мы перевозили пациентку. Машины все под контролем. Все службы на чеку 24 часа. Это абсолютно правильно», — рассказала Мария Можейко.

Напомним, днем 7 июня в Угличском округе Ярославской области попал перевернулся туристический автобус. Известно, что группа ехала после экскурсии из Углича в Москву. По предварительной версии полиции, 66-летний водитель автобуса не справился с управлением

Травмы получил 31 человек, 12 были госпитализированы, двое из пострадавших находились в тяжелом состоянии.

Экскурсию организовала столичная турфирма. Перевозчиком была владимирская компания «Владимир — Трансфер». Как рассказали 76.RU представители компании-перевозчика, водитель автобуса — опытный сотрудник, который работает в фирме много лет.