Экскурсия завершилась в кювете: перевозчик сделал заявление после ДТП с туристами в Ярославской области

Десятки людей пострадали в ДТП с автобусом в Ярославской области Источник: «Новости Я Ярославский» / Vk.com

7 июня в Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус с пассажирами. Как позже выяснил портал 76.RU, в салоне были туристы из Москвы. Они возвращались домой после экскурсии по Угличу. Всего — 33 человека, в том числе 66-летний водитель и четверо детей. В аварии пострадали десятки людей.

В этом материале публикуем все, что известно о ДТП и его последствиях.

Автобус съехал в кювет

Автобус с пассажирами перевернулся в Угличском округе у деревни Сверчково Источник: МЧС России по Ярославской области

Примерно в 15:10 7 июня экскурсионный Yutong с туристами выехал из Углича в Москву. Проехав около 10–15 минут от города, в районе деревни Сверчково, автобус перевернулся, рухнув в кювет.

Первый звонок спасателям о ДТП поступил около 15:28. В соцсетях об аварии заговорили лишь ближе к вечеру — спустя почти три часа.

Первым о ДТП сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Тогда он говорил о 12 пострадавших, среди которых были двое детей. Позже число увеличится до 20 человек, включая 66-летнего водителя.

Пострадавшим окажем необходимую помощь. Михаил Евраев губернатор Ярославской области

Сразу после ДТП прокуратура Ярославской области начала проверку. На месте аварии работал межрайонный прокурор Андрей Булгаков.

В региональном следственном комитете возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю ярославского управления доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

По пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ может грозить лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, либо штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Предварительная причина ДТП

Пассажиров доставали через лобовое стекло автобуса Источник: прокуратура Ярославской области

Через несколько часов после аварии в полиции озвучили версию случившегося.

«По предварительной информации, 66-летний водитель автобуса Yutong не справился с управлением и совершил съезд в кювет», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Следователи же провели осмотр места аварии. Пострадавшим назначили судебно-медицинские экспертизы для установления тяжести вреда здоровью.

Что с пострадавшими

На месте ДТП работали спасатели, медики, сотрудники полиции, прокуратуры и следственного комитета Источник: «Новости Я Ярославский» / Vk.com

Утром 8 июня в ярославском Министерстве здравоохранения сообщили, что всего за медпомощью обратились 31 человек, 12-ти из которых потребовалась госпитализация.

«Трое пострадавших были транспортированы в больницы Ярославля. Двое из них в тяжелом состоянии», — прокомментировали в Минздраве.

Губернатор также говорил, что среди пострадавших были двое детей. Им оказали первую помощь, дальнейшая госпитализация не потребовалась.

Экскурсия на выходные

В автобусе были туристы из Москвы. Они приехали в Углич на экскурсию, которую организовала столичная турфирма. ДТП произошло на обратном пути, когда москвичи возвращались домой.

Как выяснил портал 76.RU, непосредственно сам рейс выполняла владимирская компания «Владимир — Трансфер», которая работает на рынке уже 16 лет.

По данным сервиса «Контур. Фокус», ООО «Владимир — Трансфер» делят между собой владельцы Владимирского автосборочного завода Михаил Марьин и Александр Тимофеев. 2025-й компания завершила с убытками: при заработке в 13,3 миллиона рублей ушла в минус на 187 тысяч рублей. Марьин и Тимофеев много лет занимаются пассажирскими перевозками в самом Владимире.

Как рассказали 76.RU представители компании-перевозчика, водитель автобуса — опытный сотрудник, который работает в фирме много лет.

«Мы не сажаем водителей, которых поймали где-то на помойке. Это профессиональный водитель автобуса со специальной категорией. Он на этих автобусах проехал больше двадцати лет», — рассказала нашему порталу сотрудница.

Мы давно работаем в сфере перевозок и сделаем всё, что от нас зависит, чтобы разобраться в причинах произошедшего и не допустить подобного в будущем. представитель перевозчика сотрудница ИП Тимофеева Александра Владимировича

По словам сотрудницы, не все туристы вернулись домой.

«Нам ещё предстоит поднять автобус, достать оттуда багаж и отправить оставшуюся группу в Москву. После этого автобус нужно будет передать сотрудникам ГИБДД для проведения дальнейших проверок», — рассказали в компании.

ООО «Владимир — Трансфер» возглавляет соучредитель Александр Тимофеев. Он также зарегистрирован как ИП, осуществляет все те же регулярные пассажирские перевозки.