Врач лишился ноги: виновнице ДТП в Ярославской области вынесли приговор

Сбили врача Тутаевской ЦРБ

В Ярославской области вынесли приговор 49-летней водительнице «Хендай», сбившей 50-летнего врача Тутаевской ЦРБ. Авария произошла 7 августа 2025 года в Тутаеве на улице Советской в 7:30.

«Приговором Тутаевского городского суда Ярославской области от 21 мая 2026 года гражданка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с установлением ограничений: не выезжать за пределы Тутаевского муниципального округа Ярославской области и не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного органа», — сообщили в Тутаевском городском суде.

По ч. 3 ст. 47 УК РФ виновницу ДТП также лишили прав на два года. По данным суда, она не уступила дорогу встречному мотоциклу, за рулем которого находился Илья Петухов — хирург взрослой поликлиники.

Сбитого мотоциклиста тогда доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ему пришлось ампутировать ногу выше колена.

«Смягчающими подсудимой обстоятельствами суд признал активное способствование расследованию преступления, добровольное частичное возмещение причиненного вреда, и иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, полное признание вины и раскаяние в содеянном», — дополнили в Тутаевском городском суде.

Приговор в законную силу не вступил. В течение 15 суток его можно обжаловать в апелляционном порядке в Ярославский областной суд.

Напомним, ДТП попало на камеру. На кадрах видно, что транспортные средства двигались навстречу друг другу. На перекрестке автомобиль повернул со встречной полосы. И сбил байкера. От удара водитель мотоцикла упал, его отбросило на край дороги к ограждению.