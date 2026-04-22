Сызрань скорбит и отменяет мероприятия, люди несут гуманитарку, ввели режим ЧС — онлайн

ЧП в Сызрани уже прокомментировали представители СУ СК РФ по Самарской области.

«По сообщению о частичном обрушении подъезда жилого многоквартирного дома в Сызрани организован выезд сотрудников следственного управления СК России по Самарской области на место происшествия для производства необходимых процессуальных действий», — заявили в ведомстве.

По их словам, сформирована следственная группа, в которую вошли самые опытные следователи и следователи-криминалисты.



