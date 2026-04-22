Сызрань скорбит и отменяет мероприятия, люди несут гуманитарку, ввели режим ЧС — онлайн

В среду, 22 апреля, в Самарской области произошло ЧП. В Сызрани обрушился подъезд жилого дома. Освещаем происшествие в режиме онлайн-трансляции.
Что случилось?
Предварительную причину ЧП в Сызрани озвучил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. На месте работают поисково-спасательные отряды», — заявил глава региона.
По его словам, из-под завалов удалось спасти четырех человек, в том числе одного ребенка. К месту ЧП направлены экстренные службы.
Первые фото и видео с места ЧП
Представители МЧС России опубликовали первые кадры с места ЧП в Сызрани.
«В Сызрани из-под завалов спасены 4 человека, в том числе ребенок. Предварительно, под завалом могут находиться еще два человека, включая ребенка. Жильцы уцелевших подъездов дома эвакуированы, разбираются завалы, ведутся поисково-спасательные работы», — сообщили в МЧС.
По словам представителей экстренного ведомства, для жильцов развернули пункт временного размещения.
Как сообщил Вячеслав Федорищев, на месте ЧП работают 9 бригад скорой помощи и 3 бригады центра медицины катастроф.
«Спасенным оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Поисковые работы продолжаются», — добавил глава региона.
ЧП в Сызрани уже прокомментировали представители СУ СК РФ по Самарской области.
«По сообщению о частичном обрушении подъезда жилого многоквартирного дома в Сызрани организован выезд сотрудников следственного управления СК России по Самарской области на место происшествия для производства необходимых процессуальных действий», — заявили в ведомстве.
По их словам, сформирована следственная группа, в которую вошли самые опытные следователи и следователи-криминалисты.
Угрозу атаки беспилотников в регионе объявили в 02:30 по местному времени. Около 03:00 Росавиация ввела ограничения на полеты в Курумоче и Баратаевке (Ульяновск). По данным онлайн-табло самарского аэропорта, сейчас задержаны вылеты в Пхукет, Когалым, Нижневартовск, Москву (Шереметьево) и Минеральные Воды.
По словам местных жителей, в Сызрани воют сирены.
Местные жители поделились видео, предположительно, снятым в Сызрани утром в среду, 22 апреля.
П️редставители мэрии Сызрани напомнили, что существует запрет на публикацию фото и видео как самих БПЛА, так и последствий их применения. Местным жителям стоит обращаться за помощью по номеру 112 в случае обнаружения дронов или их обломков.
Появились предположительные описания ситуации в Сызрани минувшей ночью.
«Фонари отключали. С 3 часов был грохот, дом трясло. Уроки в школах отменили», — пояснили, предположительно, местные жители.
Что такое «минута тишины»?
«Минута тишины», или «режим тишины», — это время, которое спасатели специально выделяют во время работ на месте обрушения зданий. При объявлении необходимо устранить все источники посторонних звуков, в том числе приостанавливаются спасательные работы и выключаются механизмы. Это позволяет услышать пострадавших.
Впервые «минуту тишины» объявили в конце весны — начале лета 1995 года на Сахалине. Тогда в поселке Нефтегорск на севере полуострова произошло землетрясение.
Между тем в Самарской области объявили отбой опасности атаки БПЛА. Однако Росавиация пока не сообщала об открытии воздушного пространства над регионом.
Росавиация сняла ограничения на полеты в Курумоче. Кроме того, воздушное пространство открыто над Ульяновской областью.
Сколько человек работает на месте ЧП?
Как сообщили в МЧС России, на месте обрушения дома в Сызрани работает больше 300 сотрудников экстренных служб и больше 80 спецмашин.
При этом дополнительно в город следуют 55 специалистов Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Самарской области.
В Самарской области повторно объявили угрозу атаки БПЛА.
Свой комментарий о ЧП в Сызрани предоставили представители прокуратуры Самарской области.
«Прокуратура Самарской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА.
По предварительной информации, в результате атаки беспилотного летательного аппарата на город Сызрань поврежден дом на ул. Астраханской, есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь.
Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям города.
Контроль за ситуацией на месте происшествия осуществляет заместитель прокурора области Дмитрий Цымлов.
Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Самарской области работает горячая линия: +7 (846) 340-61-78».