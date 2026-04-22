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Происшествия Онлайн-трансляция Сызрань скорбит и отменяет мероприятия, люди несут гуманитарку, ввели режим ЧС — онлайн

Сызрань скорбит и отменяет мероприятия, люди несут гуманитарку, ввели режим ЧС — онлайн

Собрали всё, что известно о ЧП в Самарской области 22 апреля

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В среду, 22 апреля, в Самарской области произошло ЧП. В Сызрани обрушился подъезд жилого дома. Освещаем происшествие в режиме онлайн-трансляции.

Илья Овсянников

Что случилось?

Предварительную причину ЧП в Сызрани озвучил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. На месте работают поисково-спасательные отряды», — заявил глава региона.

По его словам, из-под завалов удалось спасти четырех человек, в том числе одного ребенка. К месту ЧП направлены экстренные службы.

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Илья Овсянников

Первые фото и видео с места ЧП

Источник:

МЧС России

Представители МЧС России опубликовали первые кадры с места ЧП в Сызрани.

Сызрань скорбит и отменяет мероприятия, люди несут гуманитарку, ввели режим ЧС — онлайн | Источник: МЧС РоссииСызрань скорбит и отменяет мероприятия, люди несут гуманитарку, ввели режим ЧС — онлайн | Источник: МЧС России
Источник:

МЧС России

Источник: МЧС РоссииИсточник: МЧС России
Источник:

МЧС России

«В Сызрани из-под завалов спасены 4 человека, в том числе ребенок. Предварительно, под завалом могут находиться еще два человека, включая ребенка. Жильцы уцелевших подъездов дома эвакуированы, разбираются завалы, ведутся поисково-спасательные работы», — сообщили в МЧС.

По словам представителей экстренного ведомства, для жильцов развернули пункт временного размещения.

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Илья Овсянников

Как сообщил Вячеслав Федорищев, на месте ЧП работают 9 бригад скорой помощи и 3 бригады центра медицины катастроф.

«Спасенным оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Поисковые работы продолжаются», — добавил глава региона.

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Илья Овсянников

ЧП в Сызрани уже прокомментировали представители СУ СК РФ по Самарской области.

«По сообщению о частичном обрушении подъезда жилого многоквартирного дома в Сызрани организован выезд сотрудников следственного управления СК России по Самарской области на место происшествия для производства необходимых процессуальных действий», — заявили в ведомстве.

По их словам, сформирована следственная группа, в которую вошли самые опытные следователи и следователи-криминалисты.

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Илья Овсянников

Угрозу атаки беспилотников в регионе объявили в 02:30 по местному времени. Около 03:00 Росавиация ввела ограничения на полеты в Курумоче и Баратаевке (Ульяновск). По данным онлайн-табло самарского аэропорта, сейчас задержаны вылеты в Пхукет, Когалым, Нижневартовск, Москву (Шереметьево) и Минеральные Воды.

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Илья Овсянников

По словам местных жителей, в Сызрани воют сирены.

Источник:

читатель 63.RU

Местные жители поделились видео, предположительно, снятым в Сызрани утром в среду, 22 апреля.

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Илья Овсянников

П️редставители мэрии Сызрани напомнили, что существует запрет на публикацию фото и видео как самих БПЛА, так и последствий их применения. Местным жителям стоит обращаться за помощью по номеру 112 в случае обнаружения дронов или их обломков.

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Илья Овсянников

Появились предположительные описания ситуации в Сызрани минувшей ночью.

«Фонари отключали. С 3 часов был грохот, дом трясло. Уроки в школах отменили», — пояснили, предположительно, местные жители.

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Илья Овсянников

Что такое «минута тишины»?

«Минута тишины», или «режим тишины», — это время, которое спасатели специально выделяют во время работ на месте обрушения зданий. При объявлении необходимо устранить все источники посторонних звуков, в том числе приостанавливаются спасательные работы и выключаются механизмы. Это позволяет услышать пострадавших.

Впервые «минуту тишины» объявили в конце весны — начале лета 1995 года на Сахалине. Тогда в поселке Нефтегорск на севере полуострова произошло землетрясение.

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Илья Овсянников

Между тем в Самарской области объявили отбой опасности атаки БПЛА. Однако Росавиация пока не сообщала об открытии воздушного пространства над регионом.

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Илья Овсянников

Росавиация сняла ограничения на полеты в Курумоче. Кроме того, воздушное пространство открыто над Ульяновской областью.

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Илья Овсянников

Сколько человек работает на месте ЧП?

Как сообщили в МЧС России, на месте обрушения дома в Сызрани работает больше 300 сотрудников экстренных служб и больше 80 спецмашин.

При этом дополнительно в город следуют 55 специалистов Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Самарской области.

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Илья Овсянников

В Самарской области повторно объявили угрозу атаки БПЛА.

Источник: МЧСИсточник: МЧС
Источник:

МЧС

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Илья Овсянников

Свой комментарий о ЧП в Сызрани предоставили представители прокуратуры Самарской области.

«Прокуратура Самарской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА.

По предварительной информации, в результате атаки беспилотного летательного аппарата на город Сызрань поврежден дом на ул. Астраханской, есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь.

Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям города.

Контроль за ситуацией на месте происшествия осуществляет заместитель прокурора области Дмитрий Цымлов.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Самарской области работает горячая линия: +7 (846) 340-61-78».

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Самарская область Сызрань Вячеслав Федорищев Атака БПЛА ЧП Обрушение дома Помощь пострадавшему
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Комментарии
4
Гость
22 апреля, 23:30
🙏🙏🙏😪😪😪
Гость
22 апреля, 14:08
Прям сами упали? 😱 Заглохли, наверное? Бензин резко кончился, да?
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Гость
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