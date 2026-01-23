НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия В Красноярске пропали сразу два подростка — за одного из них требуют крупный выкуп: что известно

В Красноярске пропали сразу два подростка — за одного из них требуют крупный выкуп: что известно

Следственный комитет возбудил уголовное дело

46
Сейчас полиция выясняет, связаны ли между собой эти два случая | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUСейчас полиция выясняет, связаны ли между собой эти два случая | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Сейчас полиция выясняет, связаны ли между собой эти два случая

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Сразу два 14-летних подростка пропали в Красноярске в один день. Один из них ушел с неизвестным человеком, они попали на камеру видеонаблюдения. Рассказываем подробности в нашем материале.

Сейчас несовершеннолетних ищут волонтеры. Среди них 14-летние Николай Капля и Наталья Елькина.

Ориентировка на Николая | Источник: «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной / TelegramОриентировка на Николая | Источник: «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной / Telegram

Ориентировка на Николая

Источник:

«Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной / Telegram

Мальчик ушел из дома в период с 16:30 до 18:50 22 января. Родители обратились в полицию с заявлением о пропаже сына. По их словам, ребенка могли похитить. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«По предварительной версии следствия, 22 января 2026 года в вечернее время подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом. Вечером этого же дня на телефон отца мальчика в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа за его возврат, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований», — сообщили в СК нашим коллегам из NGS.RU.

Источник:

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / Telegram

Источник:

прокуратура Красноярского края / Telegram

Кроме того, отец подростка заявил, что из сейфов пропали три миллиона рублей. После этого похитители в переписке потребовали выкуп за сына в 10 раз больше похищенной суммы — 30 миллионов рублей.

Бизнесмен просит убедиться, что его сын в порядке | Источник: прокуратура Красноярского края / TelegramБизнесмен просит убедиться, что его сын в порядке | Источник: прокуратура Красноярского края / Telegram

Бизнесмен просит убедиться, что его сын в порядке

Источник:

прокуратура Красноярского края / Telegram

По информации прокуратуры мальчик может быть под влиянием мошенников.

«В настоящее время оперативные службы и орган следствия проверяют версию о том, что подросток действует под влиянием мошенников», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В соцсетях называют Николая сыном местного бизнесмена. По информации сервиса «Контур.Фокус», Андрей Капля сейчас владеет или руководит тремя фирмами в Красноярске. Среди них такие крупные как «НБС-Сибирь» и «Автоспецмаш». В 2024 году первая фирма выручила 2,9 миллиарда рублей с чистой прибылью 35 миллионов, вторая — 4,6 миллиарда рублей с прибылью 73 миллиона (свежее данных еще нет). Третья компания более мелкая — «Современные технология бизнеса».

Наши коллеги из NGS.RU связались с Андреем Каплей. Но он отказался комментировать ситуацию.

В этот же вечер вместе с юношей в Красноярске пропала 14-летняя Наталья Елькина. Она ушла из дома в 15:00. С тех пор ее никто не видел. В настоящий момент полиция выясняет, связаны ли между собой эти два случая.

Ориентировка на Наталью | Источник: «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной / TelegramОриентировка на Наталью | Источник: «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной / Telegram

Ориентировка на Наталью

Источник:

«Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной / Telegram

Все подробности о происшествии наши коллеги рассказывают в этой онлайн-трансляции.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
