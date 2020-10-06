Коронавирус в Ярославле: что происходит на данный момент. Всё о ситуации — коротко

Коронавирус в Ярославле: что происходит на данный момент
Друзья, что-то очень тревожное витает в воздухе из-за ситуации с коронавирусом. В компактном обзоре мы решили собрать все важные последние новости про ситуацию с COVID-19.
1. Растёт число заболевших — по 60 новых за выходные, вчера — плюс еще 54. Вчера же сообщили о еще одной смерти (умерла 65-летняя женщина). Итого 47 смертей с начала пандемии. Чуть позже появятся данные по коронавирусу за 6 октября.
2. В соцсетях — шквал жалоб на работу скорой: если звать поздно вечером, бригада приезжает под утро. При том что губернатор отчитывается о новых машинах. Но медики говорят, что дело не в количестве автомобилей сейчас. Не хватает людей — за последнюю неделю в Ярославле вместо необходимых 49 бригад работали в среднем около 30. Главврач станции скорой помощи рассказал, что медики и сами заражаются — на больничном находятся 10% сотрудников, ещё часть работников — на специализации и в отпусках. Плюс увеличилось количество госпитализаций — по 156 в день. Видимо, очень высок уровень тревожности — люди часто зовут теперь скорую, даже если просто небольшая температура.
3. Школы и классы переходят на дистант — за этим мы также следим онлайн.
4. Росстат опубликовал свои данные о смертях от коронавируса в России, и в том числе в Ярославской области. По данным регионального и федерального оперштабов, за последний летний месяц в области было зарегистрировано 7 смертей: на 1 августа официально сообщалось о 29 летальных исходах, на 31 августа — о 36 таких случаях.
У Росстата другие данные.
5. Масочный режим всё ещё действует! Многие почему-то перестали носить маски в магазинах, но зря — за их отсутствие штрафуют. И губернатор заявил, что, если дела пойдут плохо, ограничительные меры придётся ужесточить. Что тут скажешь? Только одно: привыкайте к ношению маски. И следите за ситуацией — мы вернули COVID-виджет на главную страницу сайта.