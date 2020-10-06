Коронавирус в Ярославле: что происходит на данный момент. Всё о ситуации — коротко

3. Школы и классы переходят на дистант — за этим мы также следим онлайн.

4. Росстат опубликовал свои данные о смертях от коронавируса в России, и в том числе в Ярославской области. По данным регионального и федерального оперштабов, за последний летний месяц в области было зарегистрировано 7 смертей: на 1 августа официально сообщалось о 29 летальных исходах, на 31 августа — о 36 таких случаях.

У Росстата другие данные.



5. Масочный режим всё ещё действует! Многие почему-то перестали носить маски в магазинах, но зря — за их отсутствие штрафуют. И губернатор заявил, что, если дела пойдут плохо, ограничительные меры придётся ужесточить. Что тут скажешь? Только одно: привыкайте к ношению маски. И следите за ситуацией — мы вернули COVID-виджет на главную страницу сайта.

