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Следите вместе с нами: мы вернули данные о коронавирусе на главную страницу

Заболеваемость COVID-19 выросла почти до уровня майских праздников

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Заболеваемость коронавирусом растет с конца августа&nbsp;

Заболеваемость коронавирусом растет с конца августа 

Заболеваемость коронавирусом уверенно растет уже больше месяца. Если в конце августа в сутки выявляли около четырех с половиной тысяч заболевших, то сегодня — 10 888 случаев за сутки. Последний раз на таком уровне заболеваемость была после майских праздников, в период, который было принято считать пиком. В такой ситуации важно, чтобы свежая информация всегда была под рукой. Поэтому мы возвращаем на сайты наш коронавирусный виджет: на главной странице вы снова можете найти актуальные данные по заболевшим, выздоровевшим и умершим в регионе, стране и мире.

Мы собираем всю важную информацию из разных источников: Университета Джонса Хопкинса, федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и региональных филиалов. Иногда данные могут немного различаться из-за времени передачи информации от одной инстанции к другой. Актуальная информация по каждому региону всегда ждет вас в сводке, которую мы обновляем ежедневно.

Сейчас Минздрав и Роспотребнадзор официально не говорят о второй волне заболеваемости коронавирусом, но очевидно, что подъем серьезен

Сейчас Минздрав и Роспотребнадзор официально не говорят о второй волне заболеваемости коронавирусом, но очевидно, что подъем серьезен

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