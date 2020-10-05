Следите вместе с нами: мы вернули данные о коронавирусе на главную страницу

Заболеваемость коронавирусом уверенно растет уже больше месяца. Если в конце августа в сутки выявляли около четырех с половиной тысяч заболевших, то сегодня — 10 888 случаев за сутки. Последний раз на таком уровне заболеваемость была после майских праздников, в период, который было принято считать пиком. В такой ситуации важно, чтобы свежая информация всегда была под рукой. Поэтому мы возвращаем на сайты наш коронавирусный виджет: на главной странице вы снова можете найти актуальные данные по заболевшим, выздоровевшим и умершим в регионе, стране и мире.