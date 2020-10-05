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Оштрафовали за спущенную маску: в Ярославле прошли облавы на рынках

Власти настаивают на соблюдении мер безопасности

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В Ярославле строго контролируют соблюдение масочного режима

В Ярославле строго контролируют соблюдение масочного режима

На ярославском рынке продавца оштрафовали за спущенную маску

В Ярославле прошла проверка масочного режима на рынке на улице Угличской.

— К сожалению, нарушения имеют место быть, — сообщила начальник сектора по защите прав потребителей управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля Ирина Русакова.

На одной из торговых точек продавец на своём рабочем месте находился в маске, спущенной на подбородок. Проверяющие расценили это как нарушение, полицейские составили на него протокол об административном правонарушении. Материал направят в суд.

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В управлении потребительского рынка напомнили, что продавцы обязаны работать в масках и перчатках. Маски должны носить и покупатели. В каждой торговой точке должны стоять антисептики, дезинфекция всех контактных поверхностей предусмотрена каждые 2–4 часа, в торговом зале должна быть нанесена разметка для соблюдения дистанции посетителями не менее 1,5 метра.

Напомним, обязательный масочный режим в Ярославской области действует с 16 мая.
За его несоблюдение граждан могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей, должностных лиц — на 10–50 тысяч рублей, юридических лиц — на 100–300 тысяч рублей.

Напомним, об усилении контроля за соблюдением масочного режима в Ярославле на прошлой неделе заявил мэр Владимир Волков.

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коронавирусмасочный режим
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