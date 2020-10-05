Оштрафовали за спущенную маску: в Ярославле прошли облавы на рынках

На ярославском рынке продавца оштрафовали за спущенную маску
В Ярославле прошла проверка масочного режима на рынке на улице Угличской.
— К сожалению, нарушения имеют место быть, — сообщила начальник сектора по защите прав потребителей управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля Ирина Русакова.
На одной из торговых точек продавец на своём рабочем месте находился в маске, спущенной на подбородок. Проверяющие расценили это как нарушение, полицейские составили на него протокол об административном правонарушении. Материал направят в суд.
В управлении потребительского рынка напомнили, что продавцы обязаны работать в масках и перчатках. Маски должны носить и покупатели. В каждой торговой точке должны стоять антисептики, дезинфекция всех контактных поверхностей предусмотрена каждые 2–4 часа, в торговом зале должна быть нанесена разметка для соблюдения дистанции посетителями не менее 1,5 метра.
Напомним, обязательный масочный режим в Ярославской области действует с 16 мая.
За его несоблюдение граждан могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей, должностных лиц — на 10–50 тысяч рублей, юридических лиц — на 100–300 тысяч рублей.
Напомним, об усилении контроля за соблюдением масочного режима в Ярославле на прошлой неделе заявил мэр Владимир Волков.