В школе Ярославля сразу семь классов отправили на карантин

В школе № 39 сразу 7 классов закрыли на карантин по коронавирусу. Эту информацию подтвердили в областном Департаменте образования. Карантин ввели с 30 сентября по 6 октября. В документах Департамента образования говорится о 60 заболевших учениках. Всего на карантин отправлено 194 ребенка.



По области на карантин по коронавирусу распущено 58 классов, включая Брейтовскую школу, которая закрыта полностью (30 классов). Кроме того, полностью прекратила работу в очном формате и школа № 18 в Ярославле. Но там официально причиной закрытия называется распространение не коронавируса, а ОРВИ.

