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В школе Ярославля сразу семь классов отправили на карантин

В них заболело 60 учеников

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Всего в Ярославской области на карантин по коронавирусу распущено 58 классов

Всего в Ярославской области на карантин по коронавирусу распущено 58 классов

В школе Ярославля сразу семь классов отправили на карантин

В школе № 39 сразу 7 классов закрыли на карантин по коронавирусу. Эту информацию подтвердили в областном Департаменте образования. Карантин ввели с 30 сентября по 6 октября. В документах Департамента образования говорится о 60 заболевших учениках. Всего на карантин отправлено 194 ребенка.

По области на карантин по коронавирусу распущено 58 классов, включая Брейтовскую школу, которая закрыта полностью (30 классов). Кроме того, полностью прекратила работу в очном формате и школа № 18 в Ярославле. Но там официально причиной закрытия называется распространение не коронавируса, а ОРВИ.

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Часть закрытых классов перешла на дистанционное обучение, часть детей просто отдыхает.

— Образовательная организация самостоятельно принимает решение об организации учебного процесса во время карантина, исходя из своих ресурсов. Если есть возможность, рассматривается вопрос о введении частичного дистанта по отдельным направлениям обучения, — прокомментировали в Департаменте образования Ярославской области.

Напомним, скончалась учитель закрытой на карантин Брейтовской школы. При этом в регионе ставятся новые рекорды по количеству заболевших.

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