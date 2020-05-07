Друзья, привет. Собрали для вас самые важные новости за последние сутки в коротком обзоре.
- число заболевших коронавирусом в Ярославской области увеличилось ещё на 51 человека;
- за майские праздники от коронавируса скончались еще 6 человек;
- несколько человек зараженных COVID-19 в регионе находятся в тяжелом состоянии, двое в крайне тяжелом;
- в Ярославле скончался фельдшер скорой помощи с подтверждённым коронавирусом;
- карта распространения коронавируса в Ярославской области по районам;
- студентов-медиков отправили на обязательный спецкурс по коронавирусу;
- ярославцев, заболевших коронавирусной инфекцией, будут принимать на базе «Сосновый бор»;
- врач центральной районной больницы, где лечат больных коронавирусом, рассказал, что происходит в стенах клиники. И от этого рассказа веет безысходностью.