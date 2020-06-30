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COVID-19 в детской поликлинике и крупный пожар: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Публикуем главные новости региона на утро 30 июня

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В Ярославской области выявили еще одну вспышку заболевших коронавирусом

В Ярославской области выявили еще одну вспышку заболевших коронавирусом

Всем привет! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые новости, которые произошли за минувшие сутки:

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коронавируспандемияCOVID-19
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