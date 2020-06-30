COVID-19 в детской поликлинике и крупный пожар: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Всем привет! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые новости, которые произошли за минувшие сутки:
- в Ярославской области увеличивается число заболевших коронавирусом — рассказываем, как инфекция распространяется по региону;
- в мэрии Ярославля рассказали, когда в городе откроют общественные уличные туалеты;
- администрация города опубликовала график приема жителей в июле, согласно ему пообщаться с мэром и его заместителями можно будет только онлайн;
- в Переславле-Залесском сгорел 8-квартирный жилой дом — жильцы подозревают, что их подожгли;
- суд отменил приговор по двум уголовным делам экс-депутата муниципалитета Ярославля;
- при пожаре в многоэтажке в Ярославле погиб человек — публикуем подробности происшествия;
- в Ярославле в нефрологическом отделении детской областной больницы выявили коронавирус;
- водитель маршрутки из Ярославля сделал любительскую короткометражку, посвящённую убитым дорогам в городе — публикуем его работу.